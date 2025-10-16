Giriş
    Anthropic Claude Haiku 4.5 çıktı: Daha küçük, daha hızlı

    Anthropic, Claude Haiku 4.5’i tanıttı. Beş ay önceki Sonnet 4 performansını sunan model, üçte bir maliyet, iki kat hız ile kodlama ve düşük gecikmeyle öne çıkıyor.

    Anthropic Claude Haiku 4.5 çıktı: Daha küçük, daha hızlı Tam Boyutta Gör
    İngiliz yapay zeka şirketi Anthropic, yeni küçük ölçekli dil modeli Claude Haiku 4.5’i kullanıcılarla buluşturdu. Şirketin açıklamasına göre Haiku 4.5, beş ay önce piyasaya sürülen Claude Sonnet 4 ile benzer performans sunarken maliyeti üçte birine düşürüyor ve hızını iki katından fazla artırıyor. Yeni model, Claude uygulaması, web platformu ve API üzerinden tüm kullanıcılara erişilebilir durumda.

    Bilindiği üzere Anthropic, Claude modellerini üç boyutta sunuyor. Bunlar Haiku (küçük), Sonnet (orta) ve Opus (büyük) olarak adlandırılıyor. Daha büyük modeller genellikle daha derin bağlamsal bilgiye sahip olsa da çalıştırma maliyeti yüksek ve işlem süreleri uzun oluyor. Küçültme (distillation) tekniği sayesinde, daha küçük modeller, kodlama gibi belirli görevlerde eski büyük modellerin işlevselliğini koruyabiliyor. Ancak bu süreç bazı bilgi depolarından feragat edilmesini gerektiriyor.

    Daha uygun fiyata daha iyi performans

    Anthropic Claude Haiku 4.5 çıktı: Daha küçük, daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Yeni Haiku 4.5, Claude web ve uygulama abonelik planlarına dahil edilmiş durumda. API üzerinden geliştiriciler için fiyatlandırması 1 milyon giriş tokeni başına 1 dolar, 1 milyon çıkış tokeni başına 5 dolar olarak belirlenmiş. Fiyatlandırma Sonnet 4.5’te giriş için 3 dolar, çıkış için 15 dolar; Opus 4.1’de ise giriş için 15 dolar, çıkış için 75 dolardı.

    Haiku 4.5 ayrıca Haiku 3.5 ve Sonnet 4 modellerinin daha ucuz bir alternatifi olarak da sunuluyor. Anthropic’e göre model, sohbet asistanları, müşteri hizmetleri veya eşli kodlama gibi düşük gecikmeli, gerçek zamanlı görevlerde kullanıcılar için ideal bir kombinasyon sunuyor.

    Kodlama performansını ölçen SWE-bench Verified testinde Haiku 4.5, %73,3 skor elde ederek Sonnet 4’ün %72,7’lik performansını da geride bırakıyor. Bu durum, yapay zekanın halen ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Sadece 5 ay önce zirveye oynayan Sonnet 4, şimdi hem daha küçük hem de daha ucuz modelin gerisine düşüyor. Şirketin benchmark sonuçlarına göre Haiku 4.5, bilgisayar kullanım görevlerinde de yine Sonnet 4’ü geride bırakabiliyor.

    Anthropic Claude Haiku 4.5 çıktı: Daha küçük, daha hızlı Tam Boyutta Gör
    İlginç şekilde Haiku 4.5, bazı benchmark testlerinde OpenAI’nin GPT-5 modeline yakın performans sergiliyor. Ancak bu sonuçların şirket tarafından sağlandığı ve modelin güçlü yönlerine göre seçilmiş olabileceği dikkate alındığında temkinli yaklaşmak gerekiyor.

    Anthropic, Haiku 4.5’i Sonnet 4.5 ile birlikte çoklu model iş akışlarında kullanılacak şekilde tasarladı. Bu konfigürasyonda, Sonnet 4.5 karmaşık problemleri çok adımlı planlara bölebiliyor ve birden fazla Haiku 4.5 örneği, alt görevleri paralel olarak tamamlamak üzere çalıştırılabiliyor. Haliyle görevler de daha hızlı tamamlanabiliyor.

