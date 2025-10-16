Anthropic Claude Haiku 4.5 çıktı: Daha küçük, daha hızlı

Bilindiği üzere Anthropic, Claude modellerini üç boyutta sunuyor. Bunlar Haiku (küçük), Sonnet (orta) ve Opus (büyük) olarak adlandırılıyor. Daha büyük modeller genellikle daha derin bağlamsal bilgiye sahip olsa da çalıştırma maliyeti yüksek ve işlem süreleri uzun oluyor. Küçültme (distillation) tekniği sayesinde, daha küçük modeller, kodlama gibi belirli görevlerde eski büyük modellerin işlevselliğini koruyabiliyor. Ancak bu süreç bazı bilgi depolarından feragat edilmesini gerektiriyor.
Daha uygun fiyata daha iyi performans
Haiku 4.5 ayrıca Haiku 3.5 ve Sonnet 4 modellerinin daha ucuz bir alternatifi olarak da sunuluyor. Anthropic’e göre model, sohbet asistanları, müşteri hizmetleri veya eşli kodlama gibi düşük gecikmeli, gerçek zamanlı görevlerde kullanıcılar için ideal bir kombinasyon sunuyor.
Kodlama performansını ölçen SWE-bench Verified testinde Haiku 4.5, %73,3 skor elde ederek Sonnet 4’ün %72,7’lik performansını da geride bırakıyor. Bu durum, yapay zekanın halen ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Sadece 5 ay önce zirveye oynayan Sonnet 4, şimdi hem daha küçük hem de daha ucuz modelin gerisine düşüyor. Şirketin benchmark sonuçlarına göre Haiku 4.5, bilgisayar kullanım görevlerinde de yine Sonnet 4’ü geride bırakabiliyor.
Anthropic, Haiku 4.5’i Sonnet 4.5 ile birlikte çoklu model iş akışlarında kullanılacak şekilde tasarladı. Bu konfigürasyonda, Sonnet 4.5 karmaşık problemleri çok adımlı planlara bölebiliyor ve birden fazla Haiku 4.5 örneği, alt görevleri paralel olarak tamamlamak üzere çalıştırılabiliyor. Haliyle görevler de daha hızlı tamamlanabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.