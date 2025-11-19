Microsoft ve Nvidia’dan, Anthropic'e 15 milyar dolar yatırım

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka alanındaki stratejik adımlarını genişleterek Anthropic ile toplam 15 milyar dolara kadar çıkabilen yeni bir yatırım ve iş birliği anlaşması duyurdu. Anlaşma aynı zamanda Nvidia’yı da kapsayan üçlü bir ortaklık yapısına dönüşerek sektörün en büyük sermaye ve altyapı hamlelerinden birine işaret ediyor. Üç şirket arasındaki bu geniş kapsamlı ortaklık, sektörde giderek tartışılan AI balonu iddialarını güçlendiren yeni bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Anthropic de 30 milyar dolar harcayacak

Microsoft’un kurumsal yapay zeka üretim platformu Foundry, bu anlaşmayla birlikte ilk kez Anthropic’in en gelişmiş modellerine ev sahipliği yapacak. Böylece müşteriler, Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 ve Claude Haiku 4.5 gibi üst seviye modelleri Microsoft’un yapay zeka sunucu altyapısı üzerinden kullanabilecek. Buna rağmen Anthropic, eğitim süreçlerinde ve birincil bulut altyapısında Amazon ile olan ana ortaklığını korumaya devam edecek.

Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri Anthropic’in Azure üzerinde 30 milyar dolarlık işlem gücü satın alma taahhüdü oldu. Şirket ayrıca gerekirse 1 gigawatt’a kadar ek hesaplama kapasitesi kiralayabilecek. Bu ölçek, büyük dil modellerinin eğitim ve çıkarım süreçleri için bugüne kadar görülen en geniş kapsamlı kapasite planlamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Microsoft ve Nvidia 15 milyar dolar veriyor

Tam Boyutta Gör Üçlü iş birliği kapsamında Nvidia da Anthropic ile ayrı bir entegrasyon anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre Anthropic modelleri, Nvidia’nın Blackwell ve Vera Rubin mimarileri üzerinde en yüksek verim için optimize edilecek. Nvidia, bu stratejik iş birliği çerçevesinde Anthropic’e 10 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt ederken, Microsoft’un yatırımı 5 milyar dolar seviyesinde olacak.

Son aylarda Microsoft’un kendi ürünlerinde Anthropic modellerine daha fazla yer verdiği de dikkat çekiyordu. Şirket, Visual Studio Code’daki otomatik model seçicide Claude 4’ü GPT-5’e tercih etmeye başlamış ayrıca Claude Sonnet 4 ve Opus 4.1 modellerini Microsoft 365 Copilot kullanıcılarının erişimine açmıştı. Yeni anlaşma, bu yönelimin kurumsal altyapıdaki en kapsamlı adımı olarak öne çıkıyor.

Tüm bu gelişmeler, Microsoft’un yakın zamanda yenilediği OpenAI anlaşmasının sağladığı esneklikle gerçekleşiyor. İki şirketin partnerlik hükümleri gevşetilmiş, OpenAI’ın farklı firmalarla çalışma ve açık ağırlıklı modeller yayımlama özgürlüğü artmıştı.

Öte yandan sektördeki şirketler arasındaki çapraz yatırımlar, ortaklıklar ve kapasite anlaşmaları giderek daha karmaşık bir finansal döngü yaratıyor. Birçok uzman, bu yoğun sermaye akışının piyasada bir şişkinlik oluşturabileceğine işaret ettiğini düşünüyor.

