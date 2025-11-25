Gemini 3’ün krallığı kısa sürdü: Anthropic, Claude Opus 4.5’i tanıttı

Yapay zeka dünyasında “en iyi” sıralaması sürekli değişse de değişmeyen tek şey gelişimin kendisi oluyor. Zira Anthropic, Claude Opus 4.5 adlı yeni üst seviye modelini tanıtarak özellikle yazılım geliştirme, ajan sistemleri ve bilgisayar kullanımına odaklanan kapsamlı bir güncelleme sundu. Şirket, modelin bu alanlarda şimdiye kadarki en güçlü performansı sergilediğini ve önceki sürümlerin ötesine geçen bir teknik kapasiteye ulaştığını belirtiyor.
“En iyi” yarışı hız kesmeden sürüyor
Opus 4.5, uzun bağlamlı işlemler için hafıza yönetiminde de önemli geliştirmeler içeriyor. Modelin hafıza yönetiminde yapılan bu değişiklikler, uzun sohbetlerde veya karmaşık görevlerde verimliliği artırıyor.
Şirket, Opus 4.5'in yalnızca yeteneklerini değil, güvenlik çerçevesini de genişlettiğini belirtiyor. Yeni sürümün kullanım politikalarına aykırı kötü niyetli komutları ayırt etme konusunda önceki sürümlerden çok daha dirençli olduğu ifade ediliyor. Opus 4.5, yakın zamanda piyasaya çıkan diğer ileri seviye modellerle ciddi rekabet yaşayacak. Bunlar arasında OpenAI'ın GPT-5.1 (12 Kasım'da çıkmış) ve Google'ın Gemini 3 (18 Kasım'da çıkmış) modelleri öne çıkıyor.