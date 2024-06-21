Anthropic, GPT-4o ile kıyaslanan Claude 3.5 Sonnet'i tanıttı

Tam Boyutta Gör Anthropic, en yeni yapay zeka dil modeli ve Mart ayında piyasaya sürülen ve Claude 3'ü temel alan yeni "3.5" modelleri serisinin ilki olan Claude 3.5 Sonnet'i duyurdu. Claude 3.5 metin oluşturabilir, verileri analiz edebilir ve kod yazabilir.

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200.000 token içerik penceresine sahip ve şu anda Claude web sitesinde ve bir API aracılığıyla mevcut. Anthropic ayrıca Claude arayüzünde ilgili çalışma belgelerini özel bir pencerede gösteren yeni bir özellik olan Artifacts'ı da tanıttı.

Büyük dil modelleri (LLM'ler) için kıyaslamalar genel olarak zahmetlidir. Çünkü isteğe göre seçilebilirler ve çoğu zaman akla gelebilecek hemen hemen her konuda çıktı üretmek için bir makine kullanmanın hissini ve nüansını yakalayamazlar.

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Claude 3.5 Sonnet ayrıca Anthropic'in önceki en iyi modelinden (Claude 3 Opus) akıl yürütme, matematik becerileri, genel bilgi ve kodlama yeteneklerini ölçen kriterlerde daha iyi performans gösteriyor. Örneğin model, dahili bir kodlama değerlendirmesinde güçlü bir performans sergileyerek sorunların yüzde 64'ünü çözerken, Claude 3 Opus'un yüzde 38'ini çözdü.

Claude 3.5 Sonnet aynı zamanda görsel girdiyi görüntü biçiminde kabul eden çok modlu bir yapay zeka modelidir ve yeni modelin bir dizi görsel anlama testinde mükemmel olduğu bildirilmektedir.

Tam Boyutta Gör

Genel olarak görsel kriterler 3.5 Sonnet'in görüntülerden bilgi alma konusunda önceki modellere göre daha iyi olduğu anlamına geliyor. Örneğin, ona futbol kaskı takan bir tavşanın resmini gösterebilirsiniz ve model onun futbol kaskı takan bir tavşan olduğunu bilir ve bunun hakkında konuşabilir.

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