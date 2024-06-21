Anthropic, GPT-4o ile kıyaslanan Claude 3.5 Sonnet'i tanıttı

Yapay zeka yarışı tam gaz devam ediyor
200.000 token içerik penceresine sahip ve şu anda Claude web sitesinde ve bir API aracılığıyla mevcut. Anthropic ayrıca Claude arayüzünde ilgili çalışma belgelerini özel bir pencerede gösteren yeni bir özellik olan Artifacts'ı da tanıttı.
Büyük dil modelleri (LLM'ler) için kıyaslamalar genel olarak zahmetlidir. Çünkü isteğe göre seçilebilirler ve çoğu zaman akla gelebilecek hemen hemen her konuda çıktı üretmek için bir makine kullanmanın hissini ve nüansını yakalayamazlar.
Claude 3.5 Sonnet ayrıca Anthropic'in önceki en iyi modelinden (Claude 3 Opus) akıl yürütme, matematik becerileri, genel bilgi ve kodlama yeteneklerini ölçen kriterlerde daha iyi performans gösteriyor. Örneğin model, dahili bir kodlama değerlendirmesinde güçlü bir performans sergileyerek sorunların yüzde 64'ünü çözerken, Claude 3 Opus'un yüzde 38'ini çözdü.
Claude 3.5 Sonnet aynı zamanda görsel girdiyi görüntü biçiminde kabul eden çok modlu bir yapay zeka modelidir ve yeni modelin bir dizi görsel anlama testinde mükemmel olduğu bildirilmektedir.
Genel olarak görsel kriterler 3.5 Sonnet'in görüntülerden bilgi alma konusunda önceki modellere göre daha iyi olduğu anlamına geliyor. Örneğin, ona futbol kaskı takan bir tavşanın resmini gösterebilirsiniz ve model onun futbol kaskı takan bir tavşan olduğunu bilir ve bunun hakkında konuşabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.