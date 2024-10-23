Bu aracın freni yok! Yapay zekalar artık kendi başlarına bilgisayar kullanabiliyor

AI artık bilgisayar kullanıyor
Microsoft'un Copilot Vision özelliği ve OpenAI'nin ChatGPT için masaüstü uygulaması, bilgisayarınızın ekranını görmeye dayalı olarak yapay zeka araçlarının neler yapabileceğini zaten göstermişti. Google’ın Android’deki Gemini uygulaması da yine benzer yeteneklere sahip. Ancak, Anthropic’in yeni özelliği, bu yeteneklerin bir adım ötesine geçiyor ve yapay zekaya, ekran üzerinde aktif görevler gerçekleştirme yetisi kazandırıyor.
Bu bir adım ötesi ise aşağıdaki videoda gösteriliyor. Anthropic araştırmacısı Pujaa Rajan, Claude'a Golden Gate köprüsünde gün doğumu yürüyüşü yapmak istediğini söylüyor ve evden ne zaman ayrılması gerektiğine dair bir program ayarlayıp ayarlayamayacağını soruyor. Ardından yapay zeka bir tarayıcı açıyor, gün doğumu saatlerini ve yürüyüş yerlerini buluyor, Rajan'ın bölgesinden seyahat sürelerini hesaplıyor, ardından bir takvim açıyor ve ilgili girişi yapıyor.
Anthropic, bu yeni özelliğin hala deneysel olduğunu ve bazı zorluklar içerebileceğini belirtiyor. "Bilgisayar kullanımı" özelliğinin hatalara yatkın ve bazen zahmetli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Şirket, bu özelliği erken bir aşamada geri bildirim toplamak amacıyla yayınladığını ve yeteneklerin zamanla hızla iyileştirileceğini ifade ediyor.
Özellikle Claude'un, ekranı sürekli olarak video akışı şeklinde izlemek yerine ekran görüntülerini birleştirerek görmesi nedeniyle bazı kısa süreli bildirimleri ya da hareketleri kaçırabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Claude’un sosyal medya ile etkileşimde bulunmaktan kaçınması ve seçimlerle ilgili faaliyetlerden uzak durması yönünde sınırlamalar getirildiği de bildiriliyor.
Her ne kadar kısıtlama ve sınırlama olursa olsun, yukarıdaki video oldukça etkileyici. Bir alttaki görselde Claude, kendisinden istenen işlemi yapmak için birden fazla pencerede çalışıyor. Bunlar etkileyici olsa da firmanın dediği gibi; "bilgisayar kullanımı" oldukça erken aşamada. Anthropic, video demolarını yaparken bunu birinci elde de deneyimlemiş. Zira yapay zeka, Anthropic'in kaydetmeye çalıştığı kodlama demosunu yapmayı bırakıp Google'da bazı manzara fotoğrafına bakmaya başlamış. Belki de yapay zeka da insanlar gibi sıkılıp bazen Google'da kaybolmayı seviyordur...
Bu aracın freni yok
Yapay zeka oldukça hızlı ilerleyen bir kamyon gibi. Önüne çıkanları yok ediyor, edecek. İçerisinde bulunan bizler ise emniyet kemerlerini sıkıca takmamız gerekiyor çünkü bu araçta fren bulunmuyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/22/24276822/anthopic-claude-3-5-sonnet-computer-use-ai https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)