AOC oyuncular için taşınabilir monitörünü duyurdu

AOC Gaming 16G3 özellikleri ve fiyatı
AOC Gaming 16G3 oyuncu monitörü 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran 144Hz tazeleme hızı yanında 4ms griden geriye gecikme süresi, 250nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranına sahip. Ekranın iki kenarında 1W hoparlörler yer alıyor.
Sadece 11.5mm kalınlığında olan kasa 1.1Kg ağırlığında. Dahili standı ile ister dikey ister yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Çıkış olarak microHDMI ve DP destekli USB Tip-C mevcut. Enerji girişi ise ikinci USB Tip-C portundan sağlanıyor. AOC Gaming 16G3 taşınabilir oyuncu monitörü 250 Pound fiyat etiketine sahip. Kutudan bir taşıma kılıfı da çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.