Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AOC oyuncular için taşınabilir monitörünü duyurdu

    AOC Gaming 16G3 oyuncu monitöründe 144Hz tazeleme hızı, IPS ekran, çift hoparlör, Full HD çözünürlük, dahili stand, AMD FreeSync desteği gibi özellikler yer alıyor. 
    AOC Gaming 16G3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    AOC tarafından geliştirilen Gaming 16G3 adındaki yeni taşınabilir oyuncu monitörü, kullanıcılara gittikleri her yerde yüksek tazeleme hızı ile oyun oynayabilmelerine veya çalışmalarına olanak tanıyor.

    AOC Gaming 16G3 özellikleri ve fiyatı

    AOC Gaming 16G3 oyuncu monitörü 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran 144Hz tazeleme hızı yanında 4ms griden geriye gecikme süresi, 250nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranına sahip. Ekranın iki kenarında 1W hoparlörler yer alıyor.

    Sadece 11.5mm kalınlığında olan kasa 1.1Kg ağırlığında. Dahili standı ile ister dikey ister yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Çıkış olarak microHDMI ve DP destekli USB Tip-C mevcut. Enerji girişi ise ikinci USB Tip-C portundan sağlanıyor. AOC Gaming 16G3 taşınabilir oyuncu monitörü 250 Pound fiyat etiketine sahip. Kutudan bir taşıma kılıfı da çıkıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    +18 video meybuz nerede satılıyor eskiden oynadığım oyunu bulamıyorum en iyi biber gazı romhuster.net psp

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi-Xiaomi Redmi 12C
    Xiaomi-Xiaomi Redmi 12C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G2 82KB000CTX
    Lenovo V15 G2 82KB000CTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız