AOC oyuncular için taşınabilir monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör AOC tarafından geliştirilen Gaming 16G3 adındaki yeni taşınabilir oyuncu monitörü, kullanıcılara gittikleri her yerde yüksek tazeleme hızı ile oyun oynayabilmelerine veya çalışmalarına olanak tanıyor.

AOC Gaming 16G3 özellikleri ve fiyatı

AOC Gaming 16G3 oyuncu monitörü 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran 144Hz tazeleme hızı yanında 4ms griden geriye gecikme süresi, 250nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranına sahip. Ekranın iki kenarında 1W hoparlörler yer alıyor.

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Sadece 11.5mm kalınlığında olan kasa 1.1Kg ağırlığında. Dahili standı ile ister dikey ister yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Çıkış olarak microHDMI ve DP destekli USB Tip-C mevcut. Enerji girişi ise ikinci USB Tip-C portundan sağlanıyor. AOC Gaming 16G3 taşınabilir oyuncu monitörü 250 Pound fiyat etiketine sahip. Kutudan bir taşıma kılıfı da çıkıyor.

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AOC Gaming 16G3 monitör tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı