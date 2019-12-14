AOC 34’’ 1440p oyuncu monitörlerini duyurdu

Tayvan merkezli AOC TN ve IPS panelli monitörleriyle monitör pazarında önemli oyunculardan. Uygun fiyat politikasıyla bütçeye oynanan sistemlerde kolaylıkla yer edinen firma 1440p çözünürlüğünde 2 yeni monitörünü kullanıma sundu.

CU34G2 ve CU34G2X temel olarak birbirleriyle benzer çizgilere sahip olsalar da yenileme hızıyla birbirlerinden ayrılıyor. CU34G2X’te 144 Hz’lik yenileme hızı CU34G2’de 100 Hz’e düşüyor.

Teknik özellikler

Ortak noktalara geçecek olursak, 34’’ büyüklüğünde VA panelden oluşan monitörler 21:9’luk ultra geniş formatta 3440x1440 çözünürlük sunuyor. 1500R kavisiyle oyunda sizi içine çekecek modelller 300 nit parlaklık ve 3000:1 kontrast oranıyla da görsel açıdan deneyiminizi iyileştirebilir. Ek olarak 1 ms tepkime süresi ise vaktinin çoğunu rekabetçi oyunlarda geçirenler için bir başka önemli bir detay.

AMD’nin FreeSync desteğiyle gelen modeller 30 Hz’den maksimum yenileme hızına kadar geniş bir aralıkta eşitleme yapabilirken 1 DP 1.2, 2 HDMI 1.4 girişleri üzerinden görüntü aktarımı sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Son olarak 34’’ ebatındaki yeni oyuncu monitörlerinin üzerinde 4 adet USB 3.0 portu ve 3.5 mm ses jack’ının bulunduğunu da belirtelim. Son olarak sabit yükseklikte 4 yöne çevrilebilen modellerden 100 Hz yenileme hızına sahip CU34G2 399 Euro’dan CU34G2X ise 499 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.

https://www.techpowerup.com/262102/aoc-reveals-two-new-ultrawide-monitors-cu34g2-and-cu34g2x-34-21-9-va-3440-x-1440-up-to-144-hz-1-ms-1500r-freesync