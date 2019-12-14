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    Şu anda 2 kişi burada

    AOC 34’’ 1440p oyuncu monitörlerini duyurdu

    Uygun fiyatlı monitörleriyle oyuncuların gönlünde taht kuran AOC ürün gamını 2 yeni modelle güncelledi.
    11 sa.
    1,3b
    2
    5
    Monitör
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tayvan merkezli AOC  TN ve IPS panelli monitörleriyle monitör pazarında önemli oyunculardan. Uygun fiyat politikasıyla bütçeye oynanan sistemlerde kolaylıkla yer edinen firma 1440p çözünürlüğünde 2 yeni monitörünü kullanıma sundu.

    CU34G2 ve CU34G2X temel olarak birbirleriyle benzer çizgilere sahip olsalar da yenileme hızıyla birbirlerinden ayrılıyor. CU34G2X’te 144 Hz’lik yenileme hızı CU34G2’de 100 Hz’e düşüyor.

    Teknik özellikler

    Ortak noktalara geçecek olursak, 34’’ büyüklüğünde VA panelden oluşan monitörler 21:9’luk ultra geniş formatta 3440x1440 çözünürlük sunuyor. 1500R kavisiyle oyunda sizi içine çekecek modelller 300 nit parlaklık ve 3000:1 kontrast oranıyla da görsel açıdan deneyiminizi iyileştirebilir. Ek olarak 1 ms tepkime süresi ise vaktinin çoğunu rekabetçi oyunlarda geçirenler için bir başka önemli bir detay.

    AOC 34’’ 1440p oyuncu monitörlerini duyurdu

    AMD’nin FreeSync desteğiyle gelen modeller 30 Hz’den maksimum yenileme hızına kadar geniş bir aralıkta eşitleme yapabilirken 1 DP 1.2, 2 HDMI 1.4 girişleri üzerinden görüntü aktarımı sağlanıyor.

    AOC 34’’ 1440p oyuncu monitörlerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak 34’’ ebatındaki yeni oyuncu monitörlerinin üzerinde 4 adet USB 3.0 portu ve 3.5 mm ses jack’ının bulunduğunu da belirtelim. Son olarak sabit yükseklikte 4 yöne çevrilebilen modellerden 100 Hz yenileme hızına sahip CU34G2 399 Euro’dan CU34G2X ise 499 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.



    https://www.techpowerup.com/262102/aoc-reveals-two-new-ultrawide-monitors-cu34g2-and-cu34g2x-34-21-9-va-3440-x-1440-up-to-144-hz-1-ms-1500r-freesync Yorum Yaz
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    Gkn89 4 sa.
    Telefonlar kavisli , monitörler kavisli .. Arkadaş düz durun artık lütfen
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    zotacing 7 sa.
    Avrupa ve ABD bedava yaşıyor resmen.

    499 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.

    Türkiye fiyatını tahmini yazayım; 6750TL

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    ProfXavier 7 sa.
    Fiyat çok iyi.......... Türkiye dışında yaşayanlara.
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    sheff2x 11 sa.
    Tüm yüksek tazeleme hızına sahip monitörler kavisli oldu. Piyasada 100hz üstü düz ekranlı adam akıllı monitör bulamaz olduk.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    H34RTL3SS 11 sa. sheff2x
    yüksek tazeleme oranına sahip demen yanlış oldu ama neredeyse tüm VA paneller kavisli

    fiyat aralığını panel tipini çözünürlük ve boyut aralığını belirt düz ekran tavsiyesi gelir
    mesela kendi kulandığım "PG279Q 165hz 4ms ips" oldukça iyi
    yada daha ucuz ve yeni modeli "VG27AQ 163hz 1ms ips"
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