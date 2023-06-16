AOC, 40 inç 2K oyuncu monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

AOC AGON AG405UXC oyuncu monitörü özellikleri
AOC AGON AG405UXC monitör, 3440x1440 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi, 21:9 en boy oranı sunan 40 inç IPS panele sahip. Monitör, 320 nit parlaklık ve %100 sRGB ve %89 DCI-P3 renk gamını destekliyor. Ayrıca VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip. Bağlantı noktalarından bahsedecek olursak, DisplayPort 1.4, 2 adet HDMI 2.0, 1 adet USB 3.2 Type-C portuna ek olarak eski aygıtları bağlamak için 4 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A portları mevcut.
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AOC, monitörün kullanıcıya konfor ve esneklik sağlayan ergonomik tasarıma sahip olduğunu söylüyor. Monitör, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen standa sahip olmakla birlikte dik kullanım için döndürme işlevine sahip. Monitör, VESA monitör ayağı ile de uyumlu.
Monitör, AMD FreeSync Premium, AOC Game Color, Shadow Control, Clear Vision, Motion Blur Reduction gibi daha iyi oyun deneyimi için bir dizi özelliğe sahip. Monitör, ayrıca renk doygunluğunu artıran Dynamic Color Boost, uzun süreli oyunda göz yorgunluğunu azaltmak için titremeyi ortadan kaldıran flicker-free teknolojisiyle geliyor. Elbette oyun modu, HDR modu ve düşük mavi ışık teknolojisi de mevcut.
AOC AGON AG405UXC oyun monitörü fiyatı
Fiyatına gelecek olursak, AOC AGON AG405UXC modelinin Avrupa fiyatı; 709 euro olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi