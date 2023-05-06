AOKZEO A1 Pro test edildi: RTX 2050 ve GTX 1650 gücünde

AMD ''Phoenix" mobil işlemci serisinin bir parçası olan Zen 4 tabanlı Ryzen 7 7840U APU, RDNA 3 tabanlı Radeon 780M grafik birimi ile destekleniyor. AOKZEO ise, 2,7GHz saat hızı, 12 hesaplama birimi ve 6 CU (İşlem Birimi) içeren grafik biriminin 8,6 TFLOP performans sunacağını söylüyor.
Paylaşılan bilgilerin ışığında Ryzen 7 7840U, el konsollarında yeni bir döneme işaret ediyor diyebiliriz. AOKZOE A1 Pro'nun Steam Deck 2 ve ROG Ally karşısında neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah