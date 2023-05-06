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    AOKZEO A1 Pro test edildi: RTX 2050 ve GTX 1650 gücünde

    AOKZEO, yaklaşmakta olan AOKZEO A1 Pro el konsolu için performans rakamlarını paylaştı. Peki RDNA 3 mimarili Radeon 780M ile desteklenen AMD Ryzen 7840U neler sunuyor? İşte detaylar
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    AOKZEO A1 Pro test edildi: RTX 2050 ve GTX 1650 gücünde Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde AMD Ryzen 7840U APU'dan güç alan AOKZOE A1 Pro modelini AOK ZOE, merakla beklenen cihazın performansına açıklık getirdi. Peki ROG Ally ve yeni nesil el konsollarında karşımıza çıkacak AMD Ryzen 7840U APU neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    RTX 2050 ve GTX 1650 Ti gücünde

    AMD ''Phoenix" mobil işlemci serisinin bir parçası olan Zen 4 tabanlı Ryzen 7 7840U APU, RDNA 3 tabanlı Radeon 780M grafik birimi ile destekleniyor. AOKZEO ise, 2,7GHz saat hızı, 12 hesaplama birimi ve 6 CU (İşlem Birimi) içeren grafik biriminin 8,6 TFLOP performans sunacağını söylüyor.

    AOKZEO A1 Pro test edildi: RTX 2050 ve GTX 1650 gücünde Tam Boyutta Gör
    AOK ZOE'ye göre yeni Phoenix APU, 15 ila 30 watt'lık bir güç aralığında son nesil Ryzen 9 6900HX'ten (45W) daha iyi performans gösteriyor. GPU tarafında ise 780M, selefi Radeon 680M'e kıyasla 3DMark testlerinde yüzde 28 ila yüzde 31 daha hızlı. Daha da önemlisi 64 bit veri yolunda GTX 1650 Ti Max-Q ve RTX 2050'ye yakın bir performans gösteriyor. 
    AOKZEO A1 Pro test edildi: RTX 2050 ve GTX 1650 gücünde Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan performans rakamlarına baktığımızda, yeni APU'nun 1080p ve 800p çözünürlüklerde birçok oyunda 45-60 FPS'lik bir performans gösterdiğini görüyoruz. Ancak oyuncular, daha düşük yenileme hızı/kare sınırı veya çözünürlük yükseltme teknolojilerinin kullanımı dahil olmak üzere birçok seçeneğe sahip olacak.

    Paylaşılan bilgilerin ışığında Ryzen 7 7840U, el konsollarında yeni bir döneme işaret ediyor diyebiliriz. AOKZOE A1 Pro'nun Steam Deck 2 ve ROG Ally karşısında neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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