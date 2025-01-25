Ezber bozan tasarımıyla AYANEO 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

AYANEO 3 özellikleri
Ayaneo 3, geçtiğimiz yıl tanıtılan Ayaneo 2S'in halefi niteliğinde. El konsolu, ön yüzünde 7 inç büyüklüğünde LCD veya OLED (HDR destekli) ekran opsiyonları ile sunulacak. Ayrıca LCD modelde 120Hz, OLED modelde ise 144Hz yenileme hızı sunuluyor. Karşılaştırmak adına Ayaneo 2S'in daha uzun pil süreleri için 60Hz ekranla satışa çıktığını hatırlatalım.
El konsolunun kalbinde AMD Ryzen 7 8840U ya da Ryzen AI 9 HX 370 APU seçenekleri yer alıyor. Bunlar arasından halihazırda birçok el konsolunda bulunan AMD Ryzen 7 8840U, 8 adet Zen 4 çekirdeği ve RDNA3 tabanlı Radeon 780M GPU'ya sahip. Daha güncel Ryzen AI 9 HX 370 ise, 12 adet Zen 5 çekirdeği, XDNA 2 tabanlı NPU ve RDNA 3.5 mimarisine dayanan Radeon 890M GPU ile geliyor. Dolayısıyla AI görevlerini çok daha verimli bir şekilde halledebilecek.
AYANEO 3 fiyatı
AYANEO 3, 16GB, 32GB ve 64GB LPDDR5X-7500 bellek ve 2 TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Buna göre konsolun 16GB+512GB sürümü 899 dolar, 32GB+1TB sürümü 1.099 dolar, 64GB+2TB sürümü ise 1.399 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Cihazın şu an için Çin’de ön siparişleri başladı. Resmi satışlar ise Nisan 2025’te çevrimiçi ve mağaza kanallarında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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