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    Ezber bozan tasarımıyla AYANEO 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Taşınabilir el konsolu pazarının tanınan isimlerinden Ayaneo, Steam Deck'in yeni rakibi, Ayaneo 3 modelini duyurdu. İşte Ayaneo 3 özellikleri ve fiyatı...      
    Steam Deck rakibi AYANEO 3 tanıtıldı: Bir özelliğiyle ilk olacak! Tam Boyutta Gör
    Steam Deck ve Nintendo Switch'in ardından, bildiğiniz gibi el konsolu pazarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Bu rekabete 2022 yılında dahil olan AYANEO ise, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, Steam Deck'ten 2 kat daha güçlü AYANEO 3 modelini duyurdu.

    AYANEO 3 özellikleri

    Ayaneo 3, geçtiğimiz yıl tanıtılan Ayaneo 2S'in halefi niteliğinde. El konsolu, ön yüzünde 7 inç büyüklüğünde LCD veya OLED (HDR destekli) ekran opsiyonları ile sunulacak. Ayrıca LCD modelde 120Hz, OLED modelde ise 144Hz yenileme hızı sunuluyor. Karşılaştırmak adına Ayaneo 2S'in daha uzun pil süreleri için 60Hz ekranla satışa çıktığını hatırlatalım. 

    Steam Deck rakibi AYANEO 3 tanıtıldı: Bir özelliğiyle ilk olacak! Tam Boyutta Gör
    AYANEO 3'ün en önemli özelliği ise, modüler kontrolcü yapısı. Bu sayede cihazın tuşları çıkabiliyor ve yeniden düzenlenebiliyor. Bu konfigürasyonda ise, iki kademeli tetik tuşları, özel manyetik motor ve donanım seviyesinde fare ve klavye moduna yer verilmiş.

    El konsolunun kalbinde AMD Ryzen 7 8840U ya da Ryzen AI 9 HX 370 APU seçenekleri yer alıyor. Bunlar arasından halihazırda birçok el konsolunda bulunan AMD Ryzen 7 8840U, 8 adet Zen 4 çekirdeği ve RDNA3 tabanlı Radeon 780M GPU'ya sahip. Daha güncel Ryzen AI 9 HX 370 ise, 12 adet Zen 5 çekirdeği, XDNA 2 tabanlı NPU ve RDNA 3.5 mimarisine dayanan Radeon 890M GPU ile geliyor. Dolayısıyla AI görevlerini çok daha verimli bir şekilde halledebilecek.

    Steam Deck rakibi AYANEO 3 tanıtıldı: Bir özelliğiyle ilk olacak! Tam Boyutta Gör
    Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan AYANEO 3, şirketin iddiasına göre daha ergonomik bir gövdeyle geliyor. Dahası yeni bir arka düğme tasarımına sahip ve bunlar arasında tetik kilidi etkinleştirme seçeneği de olacak. Bir diğer gelişme ise, ses bölümünde. AYANEO, yeni cihazın HyperSound 2.0 çift hoparlör sistemi ile sunulacağını söylüyor. Pil kapasitesi ise 49Wh. 

    AYANEO 3 fiyatı

    AYANEO 3, 16GB, 32GB ve 64GB LPDDR5X-7500 bellek ve 2 TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Buna göre konsolun 16GB+512GB sürümü 899 dolar, 32GB+1TB sürümü 1.099 dolar, 64GB+2TB sürümü ise 1.399 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Cihazın şu an için Çin’de ön siparişleri başladı. Resmi satışlar ise Nisan 2025’te çevrimiçi ve mağaza kanallarında başlayacak. 

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