Steam Deck 2 rakibi AOKZOE A1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

AOKZOE A1 Pro özellikleri
AOKZOE A1 Pro, ön yüzünde 1920x1200 piksel çözünürlük (Full-HD+) ve 350 nit parlaklık sunan 8 inç boyutlarında IPS panelden destek alıyor. Bununla birlikte AOKZOE, el konsoluna güç veren Ryzen 7 7840U APU'nun 5,1 GHZ maksimum saat hızı, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olduğunu belirtiyor.
Ufak bir kıyaslama yaptığımızda kısa süre tanıtılan Asus ROG Ally'nin 8,6 TFLOP, Steam Deck'in ise 1,6 TFLOP performansa sahip olduğunu hatırlatalım. Bu noktada AOKZOE A1 Pro'nun Steam Deck 2 ve ROG Ally'ye rakip olacağını söyleyebiliriz. Konsolun soğutma çözümü veya pil kapasitesi gibi detayların ise henüz açıklanmadığını belirtelim.
Bildirilenlere göre AOKZOE A1 Pro'nun 32GB RAM ve 512GB depolama sürümü 799 dolar, 32GB+1TB sürümü 859 dolar, 32GB+2TB sürümü 959 dolar ve 64GB+2TB sürümü 1,159 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca yeni konsol, 799 dolarlık özel bir başlangıç fiyatı ile önümüzdeki günlerde ön siparişe açılacak.Kaynakça https://www.indiegogo.com/projects/aokzoe-a1pro-world-s-1st-7840u-gaming-handheld/coming_soon https://www.techpowerup.com/307980/aokzoe-introduces-a1-pro-handheld-gaming-console-powered-by-amd-ryzen-7-7840u-apu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah