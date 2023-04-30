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    Steam Deck 2 rakibi AOKZOE A1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Taşınabilir el konsolu pazarının tanınan isimlerinden AOKZOE, Steam Deck 2 ve ROG Ally'nin yeni rakibi AOKZOE A1 Pro modelini duyurdu. İşte AOKZOE A1 Pro özellikleri ve fiyatı 
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    Steam Deck 2 rakibi AOKZOE A1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Steam Deck'in ardından taşınabilir el konsolu pazarı yeniden ivme kazanmaya başladı. Bu bağlamda Aya Neo, AOKZOE ve Asus başta olmak üzere birçok marka, yeni cihazlarını duyurmaya devam ediyor. Şimdi bu isimler arasından AOKZOE, AMD Ryzen 7 7840U APU'ya sahip ilk taşınabilir el konsolu AOKZOE A1 Pro modelini tanıttı. Peki yeni el konsolu neler sunuyor? Gelin detaylara hep beraber bakalım. 

    AOKZOE A1 Pro özellikleri

    AOKZOE A1 Pro, ön yüzünde 1920x1200 piksel çözünürlük (Full-HD+) ve 350 nit parlaklık sunan 8 inç boyutlarında IPS panelden destek alıyor. Bununla birlikte AOKZOE, el konsoluna güç veren Ryzen 7 7840U APU'nun 5,1 GHZ maksimum saat hızı, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olduğunu belirtiyor.

    Steam Deck 2 rakibi AOKZOE A1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için AMD ''Phoenix" mobil işlemci serisinin bir parçası olan Zen 4 tabanlı Ryzen 7 7840U APU, RDNA 3 tabanlı Radeon 780M grafik birimi ile destekleniyor. AOKZEO ise, 2,2GHz saat hızı, 12 hesaplama birimi ve 6 CU (İşlem Birimi) içeren grafik biriminin 8,6 TFLOP performans sunacağını söylüyor.

    Ufak bir kıyaslama yaptığımızda kısa süre tanıtılan Asus ROG Ally'nin 8,6 TFLOP, Steam Deck'in ise 1,6 TFLOP performansa sahip olduğunu hatırlatalım. Bu noktada AOKZOE A1 Pro'nun Steam Deck 2 ve ROG Ally'ye rakip olacağını söyleyebiliriz. Konsolun soğutma çözümü veya pil kapasitesi gibi detayların ise henüz açıklanmadığını belirtelim.

    Bildirilenlere göre AOKZOE A1 Pro'nun 32GB RAM ve 512GB depolama sürümü 799 dolar, 32GB+1TB sürümü 859 dolar, 32GB+2TB sürümü 959 dolar ve 64GB+2TB sürümü 1,159 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca yeni konsol, 799 dolarlık özel bir başlangıç ​​fiyatı ile önümüzdeki günlerde ön siparişe açılacak.

    Kaynakça https://www.indiegogo.com/projects/aokzoe-a1pro-world-s-1st-7840u-gaming-handheld/coming_soon https://www.techpowerup.com/307980/aokzoe-introduces-a1-pro-handheld-gaming-console-powered-by-amd-ryzen-7-7840u-apu
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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    türk telekom diye arıyorlar turknet statik ip thiocilline dikiş izini geçirir mi çılgın sharky ön cam filmi muayeneden geçer mi

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