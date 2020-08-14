Apacer: DRAM ve NAND bolluğu devam edecek

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Çinli DRAM ve NAND Flash üreticisi Apacer’in CEO’suyla yapılan röportajdan güzel bir haber var. Bir süredir süregelen fiyatlar devam edeceğe benziyor.

2021'in ilk yarısı boyunca stoklarda sorun beklenmiyor

Apacer Technology’nin yönetici koltuğunda oturan Chang Chia-kun’a göre DRAM ve NAND Flash pazarındaki üretim fazlalığı 2021 yılının ilk yarısı boyunca devam edecek. Yaklaşık 1 yıldır devam eden DRAM ve NAND Flash fiyatları bu durumda devam edeceğe benziyor.

Ayrıca Bkz. "AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu"

Diğer taraftan stoklarda sorun olmasa da bazı pazarlarda yaşanan yoğun talebin bölgesel olarak stok sıkıntısına neden olduğu rapor ediliyor. Ek olarak dizüstü ODM’leri her ne kadar SSD ve RAM konusunda problem yaşamasa da dizüstü üretimi için gerekli diğer bileşenleri edinmekte zorlanıyor.

https://www.guru3d.com/news-story/apacer-predicts-low-prices-for-memory-and-ssds-will-last-at-least-to-2021.html

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