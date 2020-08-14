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    Apacer: DRAM ve NAND bolluğu devam edecek

    Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan güçlükler ve talepteki artış nedeniyle bir çok teknoloji bileşeninde stok sıkıntısı yaşanırken bellek pazarından iyi haber var.
    1 hf.
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    7
    Ram
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Apacer: DRAM ve NAND bolluğu devam edecek
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    Çinli DRAM ve NAND Flash üreticisi Apacer’in CEO’suyla yapılan röportajdan güzel bir haber var. Bir süredir süregelen fiyatlar devam edeceğe benziyor.

    2021'in ilk yarısı boyunca stoklarda sorun beklenmiyor

    Apacer Technology’nin yönetici koltuğunda oturan Chang Chia-kun’a göre DRAM ve NAND Flash pazarındaki üretim fazlalığı 2021 yılının ilk yarısı boyunca devam edecek. Yaklaşık 1 yıldır devam eden DRAM ve NAND Flash fiyatları bu durumda devam edeceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu"

    Diğer taraftan stoklarda sorun olmasa da bazı pazarlarda yaşanan yoğun talebin bölgesel olarak stok sıkıntısına neden olduğu rapor ediliyor. Ek olarak dizüstü ODM’leri her ne kadar SSD ve RAM konusunda problem yaşamasa da dizüstü üretimi için gerekli diğer bileşenleri edinmekte zorlanıyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/apacer-predicts-low-prices-for-memory-and-ssds-will-last-at-least-to-2021.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    wert1903 (TANER KARACA) 1 hf. en beğenilen
    bir sele bakar işler :)
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    agent1453 6 gün
    Sel basması gerekiyordu :)
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    kutsall1 (mehmet metin) 6 gün
    Bu döviz kuruyla ucuzluk biraz zor
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    lterlemez 6 gün
    Hayırdır, sıkıntı çıkacaktı hani; fiyat artışı bekliyorlardı?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün
    Bunun borsasi yok mu ucuzken girelim
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 hf.
    Sel, yangın vb. olmasa bile artık Corona 2. dalga ve TR için dolar kuru yeterli.
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    eAkman (hic yok) 1 hf.
    Bir yildir olagan disi durum bekliyoruz. Hazir pandemiyi de bahane etmediler, hayirdir insallah daha buyuk bir surpriz mi var acaba?
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    wert1903 (TANER KARACA) 1 hf. en beğenilen
    bir sele bakar işler :)
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