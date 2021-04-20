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    Minyatürlerden oluşan bir görselliğe sahip roguelike oyun Fallen of the Round, iOS için 22 Nisan'da çıkacak

    Normalde ayın başlarında çıkması beklenen roguelike oyun Fallen of the Round, 22 Nisan'a ertelendi. Fallen of the Round, 22 Nisan 2021'de iOS cihazlar için yayınlanacak.
    20 Nisan 2021, 02:00 (1 sa.)
    82
    6
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Minyatürlerden oluşan bir görselliğe sahip roguelike oyun Fallen of the Round, iOS için 22 Nisan'da çıkacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Hideki Hanida'nın yaptığı roguelike türündeki Fallen of the Round'un çıkış tarihi ertelendi.

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    Bu ayın başlarında çıkması beklenen Fallen of the Round, geliştiricinin oyunu biraz daha cilalama istemesi sebebiyle ertelendi. Fallen of the Round, mağazalarda bulabileceğiniz minayatürlerin ana karakter olduğu üç boyutlu grafiklere sahip bir roguelike oyun. 

    Oyunda klasik roguelike oyunlarında olduğu gibi zindanları gezecek ve düşmanlarla savaşacaksınız. Oyunun en iddialı olduğu ve öne çıktığı nokta savaş mekanikleri. Stratejinin biraz daha ön planda olduğu oyunun mekaniklerini öğrenmesi gayet kolay. 

    Masa üstü oyun, minyatür ve strateji oyunlarını sevenler için geliştiricilerin özellikle önerdiği oyun, iOS cihazlar için 22 Nisan'da çıkış yapacak. Oyunun App Store'daki fiyatı 27,99 TL. Oyunun mağaza sayfasını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Fallen of the Round Fallen of the Round Fallen of the Round Fallen of the Round HIDEKI HANIDA Oyunlar ₺27,99 275.2 MB



    https://www.pocketgamer.com/articles/086330/fallen-of-the-round-the-upcoming-miniature-roguelike-has-been-delayed-to-later-this-month/
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