Apex Legends Mobile indirmeye sunuldu

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends mobil cihazlar için indirmeye sunuldu.

Apex Legends Mobile geldi

Bir süredir Türkiye dahil pek çok ülkede testleri devam eden Apex Legends Mobile oyunu dokunmatik ekranlara göre optimize edildi. Testlerde mobil tecrübenin oldukça akıcı olduğuna dair olumlu yorumlar gelmişti.

Apex Legends yeni nesil güncellemesine kavuştu 1 ay önce eklendi

Oyun açıklandığı kadarıyla çapraz platform desteği sunmuyor yani mobil oyuncular kendi arasında eşleşebiliyor. Bu bakımdan oyunda mobil sürüme özgü rütbeler, kahramanlar ve etkinlikler olacak.

İlk olarak Fade isimli yeni bir efsanevi karakterin mobile eklendiği belirtilirken yeni bir mod ve harita da oyuncuları bekliyor olacak. Toplamda 130 milyonu geçen oyuncu sayısı ve 13-15 milyon arasında olduğu tahmin edilen aktif oyuncu sayısı ile Apex Legends önemli bir adım atmış oldu ancak çapraz platform desteği dezavantaj gibi duruyor.

Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS Aksiyon Ücretsiz Cihaza göre değişir

[app=https://apps.apple.com/nz/app/apex-legends-mobile/id1543991460

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