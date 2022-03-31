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    Apex Legends sonunda yeni nesil güncellemesine kavuştu: 120fps desteği de yolda

    Popüler Battle Royale oyunu Apex Legends, yeni nesil konsolların çıkışından 1,5 yıl sonra güncellemeye kavuştu. Görsel iyileştirmeler ve HDR içeren güncelleme, şimdilik 120fps desteği barındırmıyor.
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    Apex Legends yeni nesil güncellemesine kavuştu
    Tam Boyutta Gör

    Respawn Entertainment’ın popüler battle royale oyunu Apex Legends, sonunda yeni nesil güncellemesine kavuştu. 2020 yılının sonunda çıkan konsollar Apex’i bu zamana kadar geriye dönük uyumluluk ile çalıştırıyordu.

    Güncelleme, Xbox Series X ve PS5 için 4K çözünürlük desteği, daha yüksek çözünürlüklü gölge haritası ve daha uzun mesafeli görüş desteği sunuyor. HDR desteği ise Xbox Series S dahil bütün konsollara gelmiş durumda.

    120 FPS desteği de yolda

    Her ne kadar Apex Legends yeni nesil güncellemesine kavuşsa da bazı özellikler oyuna hala eklenmemiş durumda. EA’den gelen açıklamaya göre bütün yeni nesil konsollar için 120fps desteği, görsel ve işitsel iyileştirmeler yolda. Ayrıca PS5 için DualSense özellikleri de hazırlanan özellikler arasında. Güncelleme, Xbox Series kullanıcıları için Smart Delivery ile otomatik olarak sunulmuş durumda ancak PS5 kullanıcıların manuel olarak indirmeleri gerekiyor.

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    S
    serpilxarslann 4 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 saat önce

    direk 10k

    LooF 5 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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