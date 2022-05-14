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    Apex Legends Mobile'ın çıkış tarihi açıklandı

    Electronic Arts'ın popüler çevrimiçi oyunu Apex Legends'ın mobil oyunu Apex Legends Mobile'ın çıkış tarihi sonunda belli oldu. 17 Mayıs'ta oyun yayınlanacak.    
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    Apex Legends Mobile'ın çıkış tarihi açıklandı
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends, geçtiğimiz yıllarda mobil cihazlar için duyurulmuştu. Sonunda da net çıkış tarihi öğrendik

    Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan videolara göre Apex Legends'ın mobil sürümü Apex Legends Mobile, 17 Mayıs'ta iOS ve Android için çıkışını yapacak. Oyunun bahsi geçen yeni videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Apex Legends Mobile

    Oyunla ilgili daha fazla detayı buradaki sayfada bulabilirsiniz. Buradan da iOS için ön kayıt yaptırabilirsiniz. Aşağıda da Google Play sayfasını bulabilirsiniz.

    Apex Legends Mobile Apex Legends Mobile Apex Legends Mobile Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS Aksiyon Cihaza göre değişir

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