Apex Legends Mobile'ın çıkış tarihi açıklandı

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends, geçtiğimiz yıllarda mobil cihazlar için duyurulmuştu. Sonunda da net çıkış tarihi öğrendik
Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan videolara göre Apex Legends'ın mobil sürümü Apex Legends Mobile, 17 Mayıs'ta iOS ve Android için çıkışını yapacak. Oyunun bahsi geçen yeni videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Apex Legends Mobile
Oyunla ilgili daha fazla detayı buradaki sayfada bulabilirsiniz. Buradan da iOS için ön kayıt yaptırabilirsiniz. Aşağıda da Google Play sayfasını bulabilirsiniz.
Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS Aksiyon Cihaza göre değişirBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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