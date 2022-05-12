Bethesda'nın merakla beklenen iki oyunu Starfield ve Redfall ertelendi

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Bu yılın son ayları her sene olduğu gibi oyun anlamında dopdolu geçecekti ancak o dolu takvimden iki önemli oyun ayrıldı: Starfield ve Redfall.

Starfield ve Redfall Ertelendi

Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi duyuruya göre Bethesda'nın bu yılın sonunda çıkması beklenen ve oyuncuların bir hayli merak ettiği Starfield'ı Kasım 2022'den 2023'in ilk yarısına erteledi. Ne yazık ki net tarih belli değil. Aynı zamanda bu yıl Eylül ayında çıkması beklenen Arkane Austin'in yeni oyunu Redfall da yine 2023'ün ilk yarısına ertelendi ve yine tarih belli değil.

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Bethesda çok fazla oyun ertelemesi ile tanınan bir şirket değildi bu yüzden oyunda gerçekten bir şeylerin yetişmediğini veya değiştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Büyük bir ihtimalle her iki oyunun da oynanış videoları veya yeni fragmanları Haziran 2022'deki sunumda gösterilecek. Bethesda'nın yaptığı açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

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Bethesda oyunları Starfield ve Redfall ertelendi