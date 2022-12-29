Apple, iPhone 15’te kullanacağı A17 Bionic için pil ömrüne odaklanacak

A17 Bionic pil ömrüne yoğunlaşacak
Hatırlarsanız Apple, A16 Bionic işlemcisini tanıtırken kıyaslama olarak 2019 yılında çıkan A13 Bionic işlemcisini kullanmıştı. Bunun ana nedeni ise Apple’ın A serisi işlemcileri üzerinde çalışan ana yetenekleri kaybetmiş ve buradaki gelişimin yavaşlamış olması olabilir. Öte yandan iPhone 15’te kullanılacak A17 Bionic işlemcisinde de benzer senaryoyu göreceğiz gibi duruyor.
Apple rekabette geride kalabilir
Dolayısıyla iPhone 14 Pro modellerinde kullanılan ve 4nm sürecinde üretilen (TSMC buna gelişmiş 5nm diyor) A16 Bionic işlemcisinden A17 Bionic’e geçişte büyük performans artışları olmayacak ve gelişme pil ömrü tarafında yaşanacak.
Ancak bu detaylar Apple’ın yüzde 35 enerji verimliliğinin tüm hacmini pil ömrü kısmında kullanacağı anlamına gelmiyor. Apple verimlilikten biraz feragat ederek A17 Bionic işlemcisinin performansını artırabilir ve A16 Bionic ile aynı güç tüketiminde daha fazla performans sunabilir.
Ancak Apple’ı bekleyen riskler bulunuyor. Birkaç gün önce Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi hakkında ortaya çıkan test sonuçları Apple için endişe verici olabilir. Twitter’daki @Golden_Reviewer’ın yapmış olduğu testlerde Snapdragon 8 Gen 2’nin CPU performansında A16 Bionic’e yaklaştığı ve GPU performansında ise Adreno 740'ın benzer güç tüketiminde yüzde 30 daha iyi olduğu ortaya çıktı. Hatta Snapdragon 8 Gen 2 grafik performansında kendisinden iki kat daha fazla güç tüketen Apple’ın M1 işlemcisinin sadece yüzde 17 gerisinde. Tüm bunların ışığında A17 Bionic ile Apple’ın kanıtlaması gereken şeyler olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d