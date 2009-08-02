Apple 2013’de Nokia’ı geçmiş olacak

Nokia için tam bir felaket,1997'de iflasın eşiğine gelen bir firma içinde mükemmel olan bu öngörü Generator Research'e ait. Araştırma şirketi akıllı telefon pazarının geleceğini mercek altına aldığı araştırmasında Nokia'nın 2013 itibariyle koltuğunu iPhone ile akıllı telefon pazarına giriş yapan Apple'a kaptıracağını iddia ediyor.

Kimilerine göre marketteki dengelerin değişmesine neden olan iPhone 2007'de sadece 4 ülkede piyasaya sürülmesine rağmen resmi sınırlarını aşıp dünyanın her ülkesinde kullanılmaya başlamış ve 6 milyon adet satılmıştı. 2008 Haziran'ında piyasa çıkan 2.Nesil iPhone (3G) ile Apple dünya pazarına resmen açılmış ve 15 Milyon adet satmayı başarmıştı. Geçen Haziran'da da 3.Nesil iPhone'u tanıtan Apple,3 günde 1 milyon adet ve 3.mali çeyrekte de (Apple'ın mali yılı Ekim ayında başlar) toplamda 5.2 milyon iPhone (3G+3Gs) sattığını açıklamıştı.

Apple'ın “Altın çağı” diyebileceğimiz bu dönemlerde ise Nokia pazar payının düşüşüne engel olmakta olduça zorlanıyor. Generator Research'ün hazırladığı araştırma raporuna göre Nokia'nın 2008 başında %40 olan payı,her çeyrekte yaşadığı düşüşe devam ederek 2013 yılında %20 lere gerileyeceği;Apple'ın ise Altın çağını yaşamaya devam ederek %10'un altında olan payını 2013 itibariyle %33'e çıkaracağı gözüküyor.Firmaların 2011 yılında paylarının eşitleneceği ve bu yılda 77 milyon telefon satışı yapacaklarıda yapılan araştırmanın sonuçları arasında.

Yakın zamanda Intel ile iş birliğine giden Nokia,koltuğunun sallamasına karşı akıllı telefon pazarında devrimsel yenilikler yapacak mı yoksa klasikleşmiş çözümlerine devam ederek Generator Research'ü haklı mı çıkaracak ? Zaman bize bu sorunun cevabını yaşayarak gösterecektir.

Tam Boyutta Gör