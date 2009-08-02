Apple 2013’de Nokia’ı geçmiş olacak

Nokia için tam bir felaket,1997'de iflasın eşiğine gelen bir firma içinde mükemmel olan bu öngörü Generator Research'e ait. Araştırma şirketi akıllı telefon pazarının geleceğini mercek altına aldığı araştırmasında Nokia'nın 2013 itibariyle koltuğunu iPhone ile akıllı telefon pazarına giriş yapan Apple'a kaptıracağını iddia ediyor.
Kimilerine göre marketteki dengelerin değişmesine neden olan iPhone 2007'de sadece 4 ülkede piyasaya sürülmesine rağmen resmi sınırlarını aşıp dünyanın her ülkesinde kullanılmaya başlamış ve 6 milyon adet satılmıştı. 2008 Haziran'ında piyasa çıkan 2.Nesil iPhone (3G) ile Apple dünya pazarına resmen açılmış ve 15 Milyon adet satmayı başarmıştı. Geçen Haziran'da da 3.Nesil iPhone'u tanıtan Apple,3 günde 1 milyon adet ve 3.mali çeyrekte de (Apple'ın mali yılı Ekim ayında başlar) toplamda 5.2 milyon iPhone (3G+3Gs) sattığını açıklamıştı.
Apple'ın “Altın çağı” diyebileceğimiz bu dönemlerde ise Nokia pazar payının düşüşüne engel olmakta olduça zorlanıyor. Generator Research'ün hazırladığı araştırma raporuna göre Nokia'nın 2008 başında %40 olan payı,her çeyrekte yaşadığı düşüşe devam ederek 2013 yılında %20 lere gerileyeceği;Apple'ın ise Altın çağını yaşamaya devam ederek %10'un altında olan payını 2013 itibariyle %33'e çıkaracağı gözüküyor.Firmaların 2011 yılında paylarının eşitleneceği ve bu yılda 77 milyon telefon satışı yapacaklarıda yapılan araştırmanın sonuçları arasında.
Yakın zamanda Intel ile iş birliğine giden Nokia,koltuğunun sallamasına karşı akıllı telefon pazarında devrimsel yenilikler yapacak mı yoksa klasikleşmiş çözümlerine devam ederek Generator Research'ü haklı mı çıkaracak ? Zaman bize bu sorunun cevabını yaşayarak gösterecektir.
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yorumlar fena
Akıllı telefon piyasasının çok büyük bir bölümüne android hakim.
nokia 2009-2010 yıllarında fena değildi. 2010'da n8 çıkartmıştı ve bayağı satılıyordu.
2011 yılı nokianın en kötü yılı olmuş.
apple %60-70 gibi bir pazar payına ulaşamadı. Böyle giderse hiç bir zamanda ulaşamayacak.
ios/symbian kapışmasından android karlı çıktı.
Ya da vertu gibi luks telefon uretir. Bakalim nasil gelismeler bekliyor bizi..
Haberde smartphone pazarından bahsediyor...
Apple'ın ürün yelpazesi geniş değil. Şimdiye kadar 3 model çıkardı. Nokia'nın ise çok daha geniş ürün yelpazesi var. Her kesime hitap ediyor. O yüzden cep telefonu pazarında Apple her kesime hitap edecek modeller çıkarmadığı sürece Nokia'yı geçemez. Bu 1...
İkincisi; Haberde smartphone'dan bahsediliyor dedik. Apple 2007'de ilk cihazını çıkardığında Nokia'nın elinde ona rakip olabilecek ne vardı? Hiç birşey..
Şimdi ne var? N97... Ama ne N97... Donanım olarak dolu bi cihaz ama içi boş. İşletim sistemi beş para etmez. Kimse kusura bakmasın Nokia bu Symbian'la smartphone pazarında ne iPhone'a ne BlackBerry'ye ne de HTC'ye bile rakip olamaz. Bu firmaların karşısında Nokia'nın smartphone pazarında güç kaybetmesi çok normal. Hatta bu kafayla giderse bu günlerine dua etsin. Yakında Andriod de yaygınlaşınca Nokia'yı smartphone pazarından komple silecekler...Ahanda buraya yazıyorum..
hımmm sanırım başlık apple ve nokia ile ilgili olunca karşılaştırma ikisi arasında olduğunu düşündüm :)
evet diğer firmalarla karşılaştırıldığında daha fazla ve daha kritik hatalar var telefonlarında.
( bende bugün 7. kattan düşürene kadar E50 kullanıyordum :) )
Herkes,ister iphone beğensin ister beğenmesin, Apple iphone dan dolayı tebrik etmeli bence. En azından standartları ve kaliteyi yükselltiğini düşünüyorum.
yazılanları istersen bi daha oku benim kıyaslamammı var. sen kıyaslamışsın. benim bahsettiğim nokia bu kadar hatalı tel üreterek acaba nasıl bu kadar büyümüş.
senin lafının üzeine diğer markalarında olduğunu daha sonra ekledim. onlarda hatalı çıkma oranlarını bide kıyasla bağlamında.
yani benim bahsettiğim
nokia bu kadar hatalı tel üreterek acaba nasıl bu kadar büyümüş tur
anladınmı. burda nokia iphone kıyası yok. başka kıyasta yok. kıyası yapan sensin
ikinci olarak
eee düşürmekle ne alakası var. sen çağrıyı cavapladığında alet hoparlore geçip taaki pili çıkarıncaya kadar bu şekilde kalıyorsa. bunun senin dediğinle ne alakası var ki. bundan daha buyuk hatamı olur.
iş toplantısındasın patron durumu öğrenmek için arayıp muşteri hakkında (ileri geri)konuşuyo. ama tel hoparlore geçtiği için muşteri herşeyi hoparlorden duyuyo. kilitlendiği için hiç bir şey yapamiyorsun.
daha ne olabilir ki. iş gitti, muşteri gitti ama tel 5. kattan duşunce bozulmadı yaşasın ne guzel. iyiki nokia var.
biraz mantık