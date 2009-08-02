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Apple 2013’de Nokia’ı geçmiş olacak

9 yıl
20,4b
1
61
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia için tam bir felaket,1997'de iflasın eşiğine gelen bir firma içinde mükemmel olan bu öngörü Generator Research'e ait. Araştırma şirketi akıllı telefon pazarının geleceğini mercek altına aldığı araştırmasında Nokia'nın 2013 itibariyle koltuğunu iPhone ile akıllı telefon pazarına giriş yapan Apple'a kaptıracağını iddia ediyor.

Kimilerine göre marketteki dengelerin değişmesine neden olan iPhone 2007'de sadece 4 ülkede piyasaya sürülmesine rağmen resmi sınırlarını aşıp dünyanın her ülkesinde kullanılmaya başlamış ve 6 milyon adet satılmıştı. 2008 Haziran'ında piyasa çıkan 2.Nesil iPhone (3G) ile Apple dünya pazarına resmen açılmış ve 15 Milyon adet satmayı başarmıştı. Geçen Haziran'da da 3.Nesil iPhone'u tanıtan Apple,3 günde 1 milyon adet ve 3.mali çeyrekte de (Apple'ın mali yılı Ekim ayında başlar) toplamda 5.2 milyon iPhone (3G+3Gs) sattığını açıklamıştı.

Apple'ın “Altın çağı” diyebileceğimiz bu dönemlerde ise Nokia pazar payının düşüşüne engel olmakta olduça zorlanıyor. Generator Research'ün hazırladığı araştırma raporuna göre Nokia'nın 2008 başında %40 olan payı,her çeyrekte yaşadığı düşüşe devam ederek 2013 yılında %20 lere gerileyeceği;Apple'ın ise Altın çağını yaşamaya devam ederek %10'un altında olan payını 2013 itibariyle %33'e çıkaracağı gözüküyor.Firmaların 2011 yılında paylarının eşitleneceği ve bu yılda 77 milyon telefon satışı yapacaklarıda yapılan araştırmanın sonuçları arasında.

Yakın zamanda Intel ile iş birliğine giden Nokia,koltuğunun sallamasına karşı akıllı telefon pazarında devrimsel yenilikler yapacak mı yoksa klasikleşmiş çözümlerine devam ederek Generator Research'ü haklı mı çıkaracak ? Zaman bize bu sorunun cevabını yaşayarak gösterecektir.

Apple 2013’de Nokia’ı geçmiş olacak
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rvn_10 5 yıl
Eski mesajları okumak cok eğlenceli ;) 2 kamerası bile yok,bu telefon tutmaz,nokia yı geçemez
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san_jose 5 yıl
enteresan bir konu hortlamış :)

yorumlar fena
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antonidas 5 yıl
apple/nokia çekişmesinde kazanan android işletim sistemi ve samsung olmuş.
Akıllı telefon piyasasının çok büyük bir bölümüne android hakim.
nokia 2009-2010 yıllarında fena değildi. 2010'da n8 çıkartmıştı ve bayağı satılıyordu.
2011 yılı nokianın en kötü yılı olmuş.
apple %60-70 gibi bir pazar payına ulaşamadı. Böyle giderse hiç bir zamanda ulaşamayacak.
ios/symbian kapışmasından android karlı çıktı.
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BreakBeaT 5 yıl
Mortingen nokia
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inexo 8 yıl
Kimse bana iphone aldıramaz kolay kolay
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Technotronic 8 yıl
nokianin gelecegini merakla bekleyenlerdenim bende
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azawarai 8 yıl
Nokianin microsoftla beraber bir sansi olacagina inaniyorum eger yine de basaramazlarsa bu sefer gercekten akilli telefon piyasasindan nokia silinir ki bir 15 sene sonra herkesin akilli telefonlara sahip olacagi gercegi nokianin baska bir firma (belki samsung) tarafindan alinacagi anlamina gelir.

Ya da vertu gibi luks telefon uretir. Bakalim nasil gelismeler bekliyor bizi..
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DH Misafiri 8 yıl
çok kötü
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marikanwap 9 yıl
Öncelikle haberi okuyun ondan sonra yorum yapın bence. Cahil cühela gibi konuşmayın


Haberde smartphone pazarından bahsediyor...

Apple'ın ürün yelpazesi geniş değil. Şimdiye kadar 3 model çıkardı. Nokia'nın ise çok daha geniş ürün yelpazesi var. Her kesime hitap ediyor. O yüzden cep telefonu pazarında Apple her kesime hitap edecek modeller çıkarmadığı sürece Nokia'yı geçemez. Bu 1...

İkincisi; Haberde smartphone'dan bahsediliyor dedik. Apple 2007'de ilk cihazını çıkardığında Nokia'nın elinde ona rakip olabilecek ne vardı? Hiç birşey..
Şimdi ne var? N97... Ama ne N97... Donanım olarak dolu bi cihaz ama içi boş. İşletim sistemi beş para etmez. Kimse kusura bakmasın Nokia bu Symbian'la smartphone pazarında ne iPhone'a ne BlackBerry'ye ne de HTC'ye bile rakip olamaz. Bu firmaların karşısında Nokia'nın smartphone pazarında güç kaybetmesi çok normal. Hatta bu kafayla giderse bu günlerine dua etsin. Yakında Andriod de yaygınlaşınca Nokia'yı smartphone pazarından komple silecekler...Ahanda buraya yazıyorum..
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abhdr 9 yıl
@jeofizikci
hımmm sanırım başlık apple ve nokia ile ilgili olunca karşılaştırma ikisi arasında olduğunu düşündüm :)
evet diğer firmalarla karşılaştırıldığında daha fazla ve daha kritik hatalar var telefonlarında.
( bende bugün 7. kattan düşürene kadar E50 kullanıyordum :) )
Herkes,ister iphone beğensin ister beğenmesin, Apple iphone dan dolayı tebrik etmeli bence. En azından standartları ve kaliteyi yükselltiğini düşünüyorum.
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jeofizikci 9 yıl
@Fenris
yazılanları istersen bi daha oku benim kıyaslamammı var. sen kıyaslamışsın. benim bahsettiğim nokia bu kadar hatalı tel üreterek acaba nasıl bu kadar büyümüş.
senin lafının üzeine diğer markalarında olduğunu daha sonra ekledim. onlarda hatalı çıkma oranlarını bide kıyasla bağlamında.

yani benim bahsettiğim
nokia bu kadar hatalı tel üreterek acaba nasıl bu kadar büyümüş tur
anladınmı. burda nokia iphone kıyası yok. başka kıyasta yok. kıyası yapan sensin

ikinci olarak
eee düşürmekle ne alakası var. sen çağrıyı cavapladığında alet hoparlore geçip taaki pili çıkarıncaya kadar bu şekilde kalıyorsa. bunun senin dediğinle ne alakası var ki. bundan daha buyuk hatamı olur.
iş toplantısındasın patron durumu öğrenmek için arayıp muşteri hakkında (ileri geri)konuşuyo. ama tel hoparlore geçtiği için muşteri herşeyi hoparlorden duyuyo. kilitlendiği için hiç bir şey yapamiyorsun.
daha ne olabilir ki. iş gitti, muşteri gitti ama tel 5. kattan duşunce bozulmadı yaşasın ne guzel. iyiki nokia var.
biraz mantık
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mistifa 9 yıl
Bugüne kadar Apple imzali kac tane reklam fimli izlediniz TV'de? Veya Apple imzali kac billboard gordunuz sokaklarda? Apple reklam icin para falan harcamiyor arkadaslar. Reklami baskalarina (sizler bizler dahil) yaptirtiyor. Apple dünyanin en büyük dijital müzik ve mobil uygulama platformunu isletiyor. EA gibi oyun firmalari iPhone'a yoneliyor. Pixar'in baskani ve Disney'in en buyuk hissedari Steve Jobs. Buna iPhoneOS'un gücünü ekleyin. Nokia ve benzeri firmalarin akilli telefon pazarinda en kucuk bir sanslari olamaz. Kamera sayisi, megapiksel falan bunlarin hepsi kucuk teknik detay kaliyor iphone'un kurdugu ekosistemi düşününce.
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DEsemi22 9 yıl
Apple mi oda ne sadece bir telefonlami gececek
iPhone 3G/ tutrumus gidiyosunuz ben almanyada kaliyorum heresin elinde nokia . dokunmatigi guzel diye bole bise olmaz mantikli olun biraz , n97 ile kiyasliyolar n97 icinde mutun ozelikler var onda sadece dokunmatik konusuyor lutfen boyle haberleri cosdurmayiniz
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