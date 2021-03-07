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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iCloud, soyadı 'True' olan bir kullanıcının hesabını kilitledi

    ABD'li yazar ve oyuncu Rachel True, altı aydır iCloud hesabına erişemediğini belirtti. Görünen o ki iCloud yazılımı, soyadı yüzünden yazarın hesabını kilitledi.
    07 Mart 2021, 18:30 (21 sa.)
    5,3b
    9
    25
    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    13

    iCloud, soyadı 'True' olan bir kullanıcının hesabını kilitledi
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    ABD'li yazar ve oyuncu Rachel True'nun, bir kodlama hatası nedeniyle iCloud hesabına erişimi kilitlendi. Rachel True, son altı aydır iCloud hesabına erişemediğini söylüyor ve bu duruma sebep ise yazarın soyadı olarak görülüyor.

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    6 aydır hesabına erişemiyor

    Twitter'dan paylaşım yaparak altı aydır bu hata ile karşılaştığını belirten Rachel True, iCloud hesabına erişmek istediğinde,"iCloud yanıt vermeyi durdurdu. Bir hata bu uygulamanın düzgün çalışmasını engelledi. Bize iCloud hakkında tanılama ve kullanım bilgileri göndererek Apple'ın ürünlerini geliştirmesine yardımcı olun." hata bildirimiyle karşılaşıyor. Bildirimin detayında ise "lastName özelliğine 'true' değeri ayarlanamıyor" ifadesi yer alıyor.

    Görünüşe göre yazılım, soyadı değişkenini bir String olarak kabul etmesi gerekiyor ancak soyadı True olduğu için değişkeni bir Boolean olarak atıyor ve işlemi başarısız kılıyor.

    Sorunu Apple'a bildiren True, henüz problemin çözülmediğini belirtiyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/06/coding-error-locks-true-author-out-of-icloud
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C Clusive 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Biyturs_OnSr
    Milyar dolar kasasında para bulunduran, 350 dolar maliyetli ürünü 900 dolara satan bir firma eğer 6 ayda basit bir sorunu çözemiyorsa bu tepki gayet normal.
    2 Yanıt Yanıtla +55
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    tarlabasi (Uğur ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) Biyturs_OnSr
    Para verdiği bir hizmetin karşılığı alamıyor. Problem yaşıyor. Bildiriyor. İlgilenmiyorlar. Mağdur oluyor. Kişi daha ne yapabilir ki? Basit bir icloud olayı diyip kestirip atmak ahmakça olur. Basit bir şeyse daha basit ve hızlı bir şekilde çözecekler o zaman. 6 ay müşterini mağdur etmeyeceksin.

    Burda iki gün İnterneti kesilen üçüncü gün üçüncü dünya savaşı çıkarıyor. Kadın 6 aydır hesabına erişemiyor. Normal ve savunulması gereken bir durum değil bence.
    Para verdiği bir hizmetin karşılığı alamıyor. Problem yaşıyor. Bildiriyor. İlgilenmiyorlar. Mağdur oluyor. Kişi daha ne yapabilir ki? Basit bir icloud olayı diy...
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    tonodias 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lütfen boolean bu sorunu (:
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İbretlik bir Apple algoritma hatası.
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    TheMuyu (Murat Y.) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    6 aydırda para almaya devam ediyormus Apple haha
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    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hesabına baktım güzel kadınmış
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    tonodias 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lütfen boolean bu sorunu (:
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    Tony Møntana 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple böyle ufak şeyler gözden nasıl kaçar 😅
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fark etmeden SQL Inject bulmuş. Aslında multi milyon dolarlık bi güvenlik açığı bu.
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    A AndJusticeForAll (Serdar Tepeyurt) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Virinom
    Yanlış, güvenlik açığı ile bug’lar çok farklı şeylerdir. Bug olması her koşulda bir güvenlik açığına işaret etmez.
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    Yirikalische (Eray Yirik) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Virinom
    SQL injection değil bu, baya baya

    if (name == 'true') return true:



    tarzı saçma bir javascript kodları var, Reddit'te konuşuldu. Asla canlı ortama geçmemesi gereken aptalca bir bug ve tamamen frontend yani arayüz tarafında, server tarafına gidemeden patlıyor yani, SQL ile alakası yok.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Klasik apple saçmalıkları
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    Methecha (mete ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öyle soyisim olmaz iCloud haklı ban sebebi.
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    gun (Gün Oksay) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazen çok basit şeyleri düzeltmesi çok anlamsız şekilde uzun sürebiliyor.
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    interwap (Volkan ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple bazı işler için sanırım bir script kullanıyor. Siri'de de benzer bir problem var.
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    5344 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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