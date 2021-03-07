iCloud, soyadı 'True' olan bir kullanıcının hesabını kilitledi

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ABD'li yazar ve oyuncu Rachel True'nun, bir kodlama hatası nedeniyle iCloud hesabına erişimi kilitlendi. Rachel True, son altı aydır iCloud hesabına erişemediğini söylüyor ve bu duruma sebep ise yazarın soyadı olarak görülüyor.

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6 aydır hesabına erişemiyor

Twitter'dan paylaşım yaparak altı aydır bu hata ile karşılaştığını belirten Rachel True, iCloud hesabına erişmek istediğinde,"iCloud yanıt vermeyi durdurdu. Bir hata bu uygulamanın düzgün çalışmasını engelledi. Bize iCloud hakkında tanılama ve kullanım bilgileri göndererek Apple'ın ürünlerini geliştirmesine yardımcı olun." hata bildirimiyle karşılaşıyor. Bildirimin detayında ise "lastName özelliğine 'true' değeri ayarlanamıyor" ifadesi yer alıyor.

Görünüşe göre yazılım, soyadı değişkenini bir String olarak kabul etmesi gerekiyor ancak soyadı True olduğu için değişkeni bir Boolean olarak atıyor ve işlemi başarısız kılıyor.

Sorunu Apple'a bildiren True, henüz problemin çözülmediğini belirtiyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/06/coding-error-locks-true-author-out-of-icloud

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