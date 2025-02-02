Apple'ın AR gözlük projesini iptal ettiği belirtiliyor

Tam Boyutta Gör Meta, milyonlarca satan akıllı Ray-Ban setiyle desteklenen artırılmış gerçeklik (AR) gözlük projelerini sürdürürken, Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, AR gözlük projesinin fişini çekti. Kod adı N107 olan bu gözlüklerin, Mac'e bağlanabildiği ve projektörlerle lenslerin üzerinde görüntüler oluşturabildiği belirtiliyordu.

Xreal One AR gözlüklerine benzediği iddia edilen Apple'ın AR gözlüğünün, Vision Pro’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri olan dev bir sanal monitör oluşturma yeteneğine sahip olacağı iddia ediliyordu. Ayrıca, Vision Pro'nun Eye Sight'ı gibi dışarıdaki kişilere kullanıcının meşgul olup olmadığını işaret edebilen renk değiştiren lenslere sahip olacağı söyleniyordu. Diğer ayrıntılar belirsiz olsa da, N107 gözlüklerinin bir kameraya veya Vision Pro'nun karma gerçeklik özelliklerinden herhangi birine sahip olmayacaktı.

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Apple'ın AR gözlüğü neden iptal edildi?

Gurman, uygun maliyetli ve iyi çalışan bir ürünü geliştirmenin zor olmasının iptalin en büyük gerekçesi olduğunu söylüyor. Apple'ın başlangıçta N107'nin iPhone'a bağlanmasını istediği, ancak yüksek pil tüketimi ve iPhone'un gözlükleri çalıştırmak için yeterli güce sahip olmamasından dolayı Mac'e geçiş yapıldığı belirtiliyor. Ne yazık ki, bu değişikliğin testlerde yöneticiler tarafından pek olumlu karşılanmadığı iddia ediliyor.

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Bu son iptal, Apple'ın gelecekteki AR ve XR planları üzerinde büyük bir soru işareti yaratıyor. Apple'ın 2023'te başka bir AR gözlük projesini iptal ettiği iddia edilmişti. Ayrıca, Vision Pro 2 üzerindeki çalışmaların da daha ucuz bir Vision Pro geliştirme yönüne kaydığı belirtiliyor. Bu arada, Vision Pro'nun da satışları çok iyi gitmiyor.

Öte yandan diğer teknoloji şirketleri AR/XR gözlükler geliştirmeye devam ddiyor. Google yakın zamanda Android XR ile yarışa girdi. Samsung da Project Moohan başlığıyla yakın zamanda karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıl Meta, gelişmiş Mikro LED ekranlara ve kontroller için nöral bilekliklere sahip bir AR gözlük prototipi olan Orion gözlüklerini sergiledi.

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