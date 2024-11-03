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    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı Apple Vision ertelendi: En erken 2028 yılında gelecek

    Apple’ın karma gerçeklik sektörüne yaptığı yatırım devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Vision Pro’yu tanıtan firma, bir süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı ürünü ertelemek zorunda kalmış olabilir.
    Apple Vision Pro Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır giyilebilir teknolojilere ve karma gerçeklik teknolojisine yatırım yapan Apple, geçtiğimiz aylarda ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro’yu piyasaya sürmüştü. Donanımı ve özellikleri ile dünyanın en iyisi olarak görülen ürün, yüksek fiyatı yüzünden popülerlik kazanamamıştı. Bu nedenle Apple’ın bir süredir cihazın uygun fiyatlı bir versiyonu üzerinde çalıştığı söyleniyordu ancak görünüşe göre bu cihaz, ertelenmiş olabilir.

    İkinci nesil Vision Pro 2025 yılında satışa çıkacak

    Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın uygun fiyatlı Vision Pro modelinin gelecek sene satışa çıkacağı belirtilmişti ancak firmaya yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Vision serisi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Kuo’ya göre uygun fiyatlı Vision Pro’nun üretimi, 2027’den sonraya ertelenmiş. Kuo’ya göre Apple’ın strateji değişikliğine gitme sebebi, sadece fiyat düşürmenin başarılı satış sayılarına ulaşmaya yardımcı olmayacağı düşüncesi.

    Tüm bunların yanı sıra Kuo, ikinci nesil Vision Pro’nun gelecek yıl satışa çıkacağını belirtti. Cihazın teknik detayları büyük ölçüde gizemini korusa da ürünün M5 işlemcisinden güç alması ve Apple Intelligence özelliklerine yer vermesi bekleniyor. Firmanın yeni Vision ürünleri yakın zamanda satışa çıkmayacak ancak Apple, halihazırda satışta olan Vision Pro için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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