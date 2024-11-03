Uygun fiyatlı Apple Vision ertelendi: En erken 2028 yılında gelecek

İkinci nesil Vision Pro 2025 yılında satışa çıkacak
Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın uygun fiyatlı Vision Pro modelinin gelecek sene satışa çıkacağı belirtilmişti ancak firmaya yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Vision serisi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Kuo’ya göre uygun fiyatlı Vision Pro’nun üretimi, 2027’den sonraya ertelenmiş. Kuo’ya göre Apple’ın strateji değişikliğine gitme sebebi, sadece fiyat düşürmenin başarılı satış sayılarına ulaşmaya yardımcı olmayacağı düşüncesi.
Tüm bunların yanı sıra Kuo, ikinci nesil Vision Pro’nun gelecek yıl satışa çıkacağını belirtti. Cihazın teknik detayları büyük ölçüde gizemini korusa da ürünün M5 işlemcisinden güç alması ve Apple Intelligence özelliklerine yer vermesi bekleniyor. Firmanın yeni Vision ürünleri yakın zamanda satışa çıkmayacak ancak Apple, halihazırda satışta olan Vision Pro için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über