Uygun fiyatlı Apple Vision ertelendi: En erken 2028 yılında gelecek

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Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır giyilebilir teknolojilere ve karma gerçeklik teknolojisine yatırım yapan Apple, geçtiğimiz aylarda ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro’yu piyasaya sürmüştü. Donanımı ve özellikleri ile dünyanın en iyisi olarak görülen ürün, yüksek fiyatı yüzünden popülerlik kazanamamıştı. Bu nedenle Apple’ın bir süredir cihazın uygun fiyatlı bir versiyonu üzerinde çalıştığı söyleniyordu ancak görünüşe göre bu cihaz, ertelenmiş olabilir.

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İkinci nesil Vision Pro 2025 yılında satışa çıkacak

Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın uygun fiyatlı Vision Pro modelinin gelecek sene satışa çıkacağı belirtilmişti ancak firmaya yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Vision serisi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Kuo’ya göre uygun fiyatlı Vision Pro’nun üretimi, 2027’den sonraya ertelenmiş. Kuo’ya göre Apple’ın strateji değişikliğine gitme sebebi, sadece fiyat düşürmenin başarılı satış sayılarına ulaşmaya yardımcı olmayacağı düşüncesi.

Tüm bunların yanı sıra Kuo, ikinci nesil Vision Pro’nun gelecek yıl satışa çıkacağını belirtti. Cihazın teknik detayları büyük ölçüde gizemini korusa da ürünün M5 işlemcisinden güç alması ve Apple Intelligence özelliklerine yer vermesi bekleniyor. Firmanın yeni Vision ürünleri yakın zamanda satışa çıkmayacak ancak Apple, halihazırda satışta olan Vision Pro için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor.



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