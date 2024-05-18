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    Apple, 2023 App Store raporunu yayınladı: Milyonlarca hesap kapatıldı!

    Apple, 2023 App Store şeffaflık raporunu yayınladı. Geçtiğimiz sene devletlerin isteğiyle kaç uygulama kapatıldı, kaç kullanıcı hesabı sonlandırıldı, hangi uygulamalar reddedildi hepsi belli oldu.
    apple 2023 app store şeffaflık raporu Tam Boyutta Gör
    Apple her yıl, App Store’daki işlemlere kapsamlı bir bakış sunan App Store Şeffaflık Raporu'nu yayınlıyor. Bu rapor yıl içinde reddedilen uygulama sayısı, sonlandırılan kullanıcı ve geliştirici hesaplarının sayısı, mağazadan kaldırılan uygulamaların sayısı (devletin isteğiyle kaldırılanlar dahil) ve fazlası hakkında bilgiler sağlıyor. 2023 raporu da yakın zamanda yayınlandı. İşte geçen yıl Apple App Store’da olup bitenler:

    Türkiye'de 2 uygulama devletin isteğiyle kapatıldı

    Rapora göre, geçen yıl Apple, 6.892.500 uygulamayı mağazaya almadan önce inceledi, bunlardan 1.763.812 uygulamayı reddetti. Şirket, bir uygulamanın onaylanmamasının başlıca nedenleri arasında performans, tasarım ve yasal nedenleri gösteriyor. Uygulamalarında istenilen değişiklikleri yaptıktan sonra Apple’dan onay alan uygulama sayısı 277.923 olarak paylaşıldı.

    Apple, 2023 yılında 116.117 uygulamanın mağazadan kaldırıldığını söylüyor. Kategori bazlı bakarsak, ilk 10’da oyunlar, yardımcı araçlar, iş, yaşam, eğitim, eğlence, verimlilik (üretkenlik), yiyecek, alışveriş ve sağlık yer alıyor. Raporda 35.245 uygulamanın dolandırıcılığı önleyen App Store kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldığı yazıyor.

    Apple, geçen yıl için Çin hükümetinin talebi üzerine 1285 uygulamanın kaldırıldığını belirtiyor. Çin’i Güney Kore, Hindistan, Rusya takip ediyor. Türkiye’de de 2 uygulamanın hükümet isteğiyle kaldırıldığı belirtiliyor.

    Apple, bir kez daha App Store’un uygulamaları keşfetmek ve indirmek için en güvenli yer olduğuna dikkat çekiyor. Apple, en yüksek gizlilik ve güvenlik ve içerik standartlarını sağlamak amacıyla her uygulamayı uygulama inceleme yönergelerine uygunluk açısından değerlendirdiklerini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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