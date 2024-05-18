Apple, 2023 App Store raporunu yayınladı: Milyonlarca hesap kapatıldı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple her yıl, App Store’daki işlemlere kapsamlı bir bakış sunan App Store Şeffaflık Raporu'nu yayınlıyor. Bu rapor yıl içinde reddedilen uygulama sayısı, sonlandırılan kullanıcı ve geliştirici hesaplarının sayısı, mağazadan kaldırılan uygulamaların sayısı (devletin isteğiyle kaldırılanlar dahil) ve fazlası hakkında bilgiler sağlıyor. 2023 raporu da yakın zamanda yayınlandı. İşte geçen yıl Apple App Store’da olup bitenler:

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Rapora göre, geçen yıl Apple, 6.892.500 uygulamayı mağazaya almadan önce inceledi, bunlardan 1.763.812 uygulamayı reddetti. Şirket, bir uygulamanın onaylanmamasının başlıca nedenleri arasında performans, tasarım ve yasal nedenleri gösteriyor. Uygulamalarında istenilen değişiklikleri yaptıktan sonra Apple’dan onay alan uygulama sayısı 277.923 olarak paylaşıldı.

Apple, 2023 yılında 116.117 uygulamanın mağazadan kaldırıldığını söylüyor. Kategori bazlı bakarsak, ilk 10’da oyunlar, yardımcı araçlar, iş, yaşam, eğitim, eğlence, verimlilik (üretkenlik), yiyecek, alışveriş ve sağlık yer alıyor. Raporda 35.245 uygulamanın dolandırıcılığı önleyen App Store kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldığı yazıyor.

Apple, geçen yıl için Çin hükümetinin talebi üzerine 1285 uygulamanın kaldırıldığını belirtiyor. Çin’i Güney Kore, Hindistan, Rusya takip ediyor. Türkiye’de de 2 uygulamanın hükümet isteğiyle kaldırıldığı belirtiliyor.

Apple, bir kez daha App Store’un uygulamaları keşfetmek ve indirmek için en güvenli yer olduğuna dikkat çekiyor. Apple, en yüksek gizlilik ve güvenlik ve içerik standartlarını sağlamak amacıyla her uygulamayı uygulama inceleme yönergelerine uygunluk açısından değerlendirdiklerini belirtiyor.

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Apple, 2023 App Store raporunu yayınladı