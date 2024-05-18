Apple, 2023 App Store raporunu yayınladı: Milyonlarca hesap kapatıldı!

Türkiye'de 2 uygulama devletin isteğiyle kapatıldı
Rapora göre, geçen yıl Apple, 6.892.500 uygulamayı mağazaya almadan önce inceledi, bunlardan 1.763.812 uygulamayı reddetti. Şirket, bir uygulamanın onaylanmamasının başlıca nedenleri arasında performans, tasarım ve yasal nedenleri gösteriyor. Uygulamalarında istenilen değişiklikleri yaptıktan sonra Apple’dan onay alan uygulama sayısı 277.923 olarak paylaşıldı.
Apple, 2023 yılında 116.117 uygulamanın mağazadan kaldırıldığını söylüyor. Kategori bazlı bakarsak, ilk 10’da oyunlar, yardımcı araçlar, iş, yaşam, eğitim, eğlence, verimlilik (üretkenlik), yiyecek, alışveriş ve sağlık yer alıyor. Raporda 35.245 uygulamanın dolandırıcılığı önleyen App Store kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldığı yazıyor.
Apple, geçen yıl için Çin hükümetinin talebi üzerine 1285 uygulamanın kaldırıldığını belirtiyor. Çin’i Güney Kore, Hindistan, Rusya takip ediyor. Türkiye’de de 2 uygulamanın hükümet isteğiyle kaldırıldığı belirtiliyor.
Apple, bir kez daha App Store’un uygulamaları keşfetmek ve indirmek için en güvenli yer olduğuna dikkat çekiyor. Apple, en yüksek gizlilik ve güvenlik ve içerik standartlarını sağlamak amacıyla her uygulamayı uygulama inceleme yönergelerine uygunluk açısından değerlendirdiklerini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.