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    iOS 19'un muhtemel tasarımı paylaşıldı: İşte video

    iOS 19'un muhtemel tasarımını içerdiği söylenen bir video paylaşıldı. Peki Vision Pro'nun işletim sistemi visionOS'ten ilham alan sürüm neler sunacak? İşte görüntüler...
    iOS 19'un muhtemel tasarımı paylaşıldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Apple’ın haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2025 etkinliği öncesinde, iOS 19’a ilişkin önemli bir sızıntı daha ortaya çıktı. Front Page Tech, iOS 19'un muhtemel tasarımından ilham alan yeni bir video paylaştı. Peki Apple'ın şimdiye kadarki en büyük güncellemelerinden biri olacak iOS 19 nasıl görünecek? İşte yenilikler

    iPhone'lar artık böyle görünebilir

    Sızan konseptte ilk dikkat çeken unsur, uygulama simgelerinin biçimi. Yıllardır kullanılan kareye yakın, köşeleri yuvarlatılmış ikonların yerini daha da yuvarlak hatlara sahip logoların alacağı belirtiliyor. Hatta bazı simgeler tam daire şeklinde bile olabilir. Ancak bu tasarımın final sürümde mi yoksa yalnızca test yapılarında mı yer aldığı henüz net değil.

    iOS 19'un muhtemel tasarımı paylaşıldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    İddiaya göre Apple, bu tasarım değişimini gizlemek için uygulama simgelerinin şeklini yalnızca uzun basıldığında değişen geçişli bir animasyonla gösteriyor. Bununla birlikte, uygulamaların alt kısmında bulunan sekme çubuğu ise, "hap" şeklindeki bir tasarımla uygulama arayüzüne entegre edilmiş ve sekme geçişleri arasında yeni animasyonlar olacak.
    iOS 19'un muhtemel tasarımı paylaşıldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, mesajlar uygulamasında arama çubuğunun sürekli görünen bir yapıya kavuştuğu, Denetim Merkezi’nde ise ses ve parlaklık kaydırıcılarının daha ince ve yuvarlatılmış şekilde yeniden tasarlandığı da sızan detaylar arasında. Kilit ekranındaki kamera ve el feneri kısayollarına ise hafif parıltı efektleri eklenerek, ışığa duyarlı bir görünüm kazanmış olacak. 

    Son olarak, Ayarlar uygulamasındaki butonlar ve geçiş anahtarlarının da daha ince formda sunulacağı ve varsayılan klavyede bazı kozmetik yeniliklerin yer alacağı öne sürülüyor. iOS 19’un ilk beta sürümünün, WWDC 2025’in açılış etkinliği sonrasında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Nihai sürüm ise her zamanki gibi eylül ayında kararlı olarak yayınlanacak. Tabii tüm bu sızıntıların doğruluğunu görmek için biraz daha sabırlı olmak gerekecek.

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    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    L
    lterlemez 3 saat önce

    Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?

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