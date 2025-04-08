iOS 19'un muhtemel tasarımı paylaşıldı: İşte video

Sızan konseptte ilk dikkat çeken unsur, uygulama simgelerinin biçimi. Yıllardır kullanılan kareye yakın, köşeleri yuvarlatılmış ikonların yerini daha da yuvarlak hatlara sahip logoların alacağı belirtiliyor. Hatta bazı simgeler tam daire şeklinde bile olabilir. Ancak bu tasarımın final sürümde mi yoksa yalnızca test yapılarında mı yer aldığı henüz net değil.
Son olarak, Ayarlar uygulamasındaki butonlar ve geçiş anahtarlarının da daha ince formda sunulacağı ve varsayılan klavyede bazı kozmetik yeniliklerin yer alacağı öne sürülüyor. iOS 19’un ilk beta sürümünün, WWDC 2025’in açılış etkinliği sonrasında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Nihai sürüm ise her zamanki gibi eylül ayında kararlı olarak yayınlanacak. Tabii tüm bu sızıntıların doğruluğunu görmek için biraz daha sabırlı olmak gerekecek.
Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?