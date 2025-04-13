Apple'ın akıllı Siri özellikleri için yeni tarih paylaşıldı: Ne zaman geliyor?

2026’yı beklemeden gelebilir
Kaçıranlar için yapay zeka destekli Siri'nin, iOS 18'in ilk sürümlerinde gelmesi bekleniyordu. Ancak Apple, mart ayında yaptığı açıklamada lansman planını "önümüzdeki yıl" olarak revize etti. Bu süreçte ise özelliklerin 2027'ye kadar gecikebileceği ileri sürülse de, son raporlar, Siri'nin sonbaharda iOS 19 kapsamında kullanıcılarla buluşacağını işaret ediyor.
Apple, Siri'ye kişisel bağlam farkındalığı, ekranda olanı anlama yeteneği ve çok uygulamalı görevleri yönetme becerisi kazandırmayı amaçlıyor. Örnekler arasında "Şu kişinin geçen hafta gönderdiği dosyaları göster", "buz hokeyi dediği e-postayı bul" ya da "Bu fotoğrafı gönder" gibi doğal dil komutları bulunuyor.
Ayrıca Siri artık "Type to Siri" özelliğiyle yazılı komutları daha etkin şekilde işliyor olacak. Bu kapsamda ChatGPT ile entegre çalışıyor ve daha doğal dil yapısıyla yanıt verebiliyor. Eğer Apple bu sefer planladığı gibi ilerlerse, Siri'nin şimdiye kadarki en büyük dönüşümü bu sonbaharda kullanıcılarla buluşabilir. Ancak önceki gecikmeler göz önüne alındığında, son karar için Apple'ın Haziran ayı tarihli WWDC 2025 etkinliğinde yapılacak resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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