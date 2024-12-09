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    Time dergisi 2024'ün en iyi oyunlarını seçti: İşte liste

    Time dergisi, 2024'ün en iyi oyunları listesini yayınladı. Dünyaca ünlü dergi tarafından hazırlanan listenin zirvesinde The Game Awards'ta aday gösterilmeyen Dragon Age: The Veilguard yer alıyor.

    Time dergisi 2024'ün en iyi oyunlarını seçti: İşte liste Tam Boyutta Gör

    Geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 yılı pek çok ilgi çekici oyunun çıkışına sahne oldu. Tüm oyunseverlerin elbette ki son 12 ayın en iyi oyunu için kendine özgü bir adayı vardır. Ancak, Time dergisinin açıkladığı liste, deneyimli oyuncuları bile şaşırtmayı başardı.

    Derginin yayınladığı 2024 yılının en iyi oyunları listesinin ilk sırasında Dragon Age: The Veilguard yer alıyor. Oyun, karakter oluşturma sistemi ve kapsayıcılığı konusunda eleştirmenlerden büyük övgü aldı. İşte Time dergisi tarafından belirlenen 2024'ün en iyi 10 video oyunu.

    Time dergisi 2024'ün en iyi oyunlarını seçti: İşte liste Tam Boyutta Gör

    Time dergisine göre 2024'ün en iyi 10 video oyunu

    1. Dragon Age: The Veilguard
    2. Astro Bot
    3. Final Fantasy VII Rebirth
    4. Silent Hill 2
    5. Neva
    6. Alan Wake 2: Night Springs and The Lake House
    7. Black Myth: Wukong
    8. Star Wars Outlaws
    9. Lego Horizon Adventures
    10. Helldivers 2

    The Game Awards 2024 jürisi, Dragon Age: The Veilguard'ı yılın oyunu kategorisinde aday göstermemişti. Hatta Dragon Age serisinin uzun soluklu hayranları bile oyun hakkında ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim oyunun başarısız olduğunu söylerken, diğerleri övgüyle bahsediyor.

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