2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 yılı pek çok ilgi çekici oyunun çıkışına sahne oldu. Tüm oyunseverlerin elbette ki son 12 ayın en iyi oyunu için kendine özgü bir adayı vardır. Ancak, Time dergisinin açıkladığı liste, deneyimli oyuncuları bile şaşırtmayı başardı.

Oyunseverler 2024'ün en kötü oyunlarını belirledi: İşte liste 1 gün önce eklendi

Derginin yayınladığı 2024 yılının en iyi oyunları listesinin ilk sırasında Dragon Age: The Veilguard yer alıyor. Oyun, karakter oluşturma sistemi ve kapsayıcılığı konusunda eleştirmenlerden büyük övgü aldı. İşte Time dergisi tarafından belirlenen 2024'ün en iyi 10 video oyunu.

Tam Boyutta Gör

Time dergisine göre 2024'ün en iyi 10 video oyunu

Dragon Age: The Veilguard Astro Bot Final Fantasy VII Rebirth Silent Hill 2 Neva Alan Wake 2: Night Springs and The Lake House Black Myth: Wukong Star Wars Outlaws Lego Horizon Adventures Helldivers 2

The Game Awards 2024 jürisi, Dragon Age: The Veilguard'ı yılın oyunu kategorisinde aday göstermemişti. Hatta Dragon Age serisinin uzun soluklu hayranları bile oyun hakkında ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim oyunun başarısız olduğunu söylerken, diğerleri övgüyle bahsediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Time dergisi 2024'ün en iyi oyunlarını seçti: İşte liste