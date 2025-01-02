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    Tesla Cybertruck patladı! Musk, “daha önce böyle bir şey görmedik” dedi

    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın Cybertruck aracı geçtiğimiz saatlerde Donald Trump'ın otelinin önünde gizemli bir şekilde patladı. Musk, “daha önce böyle bir şey görmedik” dedi.
    Tesla Cybertruck patladı: “Daha önce böyle bir şey görmedik” Tam Boyutta Gör
    ABD'de yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde park etmiş bir Tesla Cybertruck'ta meydana gelen patlama, şehri sarsarken olayın terör bağlantılı olup olmadığına dair yoğun bir soruşturma başlatıldı. Yaşanan olayda aracın içindeki bir kişi hayatını kaybederken, çevredeki yedi kişi hafif yaralandı. Elon Musk ise açıklamalarda bulundu.

    Araştırmalar sürüyor

    Las Vegas Emniyet Müdürlüğü İtfaiye Departmanı yetkilileri, Tesla'nın kasasında havai fişekler ve yakıt bidonlarının bulunduğunu açıkladı. Güvenlik ekipleri  öncelikli hedeflerinin patlamada ölen kişinin kimliğini tespit etmek olduğunu belirtti. Ayrıca olayın bir terör saldırısı olup olmadığının da araştırıldığının altı çizildi. Las Vegas Emniyet Müdürü Kevin McMahill, aracın Colorado'dan Turo adlı araç kiralama uygulaması üzerinden kiralandığını belirtti. Ancak ölen kişinin aracı kiralayan kişi olup olmadığını doğrulamadan isim açıklanmayacağını ifade etti.

    Görgü tanıkları olayda üç patlama sesi duyduklarını ifade etti. Bir tanık olan Ana Bruce, “İlki yangını gördüğümüz yerdeydi, ikincisi sanırım batarya ya da onun gibi bir şeydi, üçüncüsü ise tüm alanı duman altında bırakan büyük patlamaydı ve herkesin tahliye edilmesinin ve uzak durulmasının söylendiği andı” dedi.

    Ayrıca patlamanın yukarıya doğru olduğu ve yanlara doğru daha az baskı yaptığı belirtiliyor. Zira Cybertruck’ın kasasının sağlam kaldığı görülüyor. Ayrıca aracın lastiklerinin de hasar almadığı görülebiliyor. Cybertruck'ın paslanmaz çelik gövdesinin 1.4mm-1.8mm kalınlığında olduğu ve patlamayı kontrol altına almaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları bataryanın da patladığını söylese de görsellerde bunu doğrulayacak bir detay bulunmuyor. Kesin bir şey söylemek için daha fazla bilgi gerekiyor.

    Tesla ve Elon Musk devrede

    Tesla Cybertruck patladı: “Daha önce böyle bir şey görmedik” Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, patlamanın Cybertruck'ın yapısal sorunlarından kaynaklanmadığını, aracın kasasına yerleştirilen büyük havai fişeklerin ya da bombanın patlamaya neden olduğunu duyurdu. Musk, şirketin tüm üst düzey ekibinin olayı araştırdığını belirtti.

    Musk, yaptığı açıklamada “Patlamanın çok büyük havai fişeklerden ve/veya kiralanan Cybertruck'ın kasasında taşınan bir bombadan kaynaklandığını ve aracın kendisiyle ilgisi olmadığını teyit ettik. Patlama sırasında tüm araç telemetreleri pozitifti. derken “Daha önce böyle bir şey görmedik” diye ekledi.

    Olayın siyasi bağlantılarına dair sorular da gündeme geldi. Elon Musk'ın Donald Trump'la yakın iş birliği içinde olduğu bilinirken, her iki isim de patlama sırasında Las Vegas'ta değildi.

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