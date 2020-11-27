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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple akıllı telefon pazarının en yüksek kar payına sahip ama düşüş var

    Apple akıllı telefon pazarının faaliyet karından yüzde 60 paya sahip. Geçen seneye göre düşüş var. Samsung ise kar marjını optimize edince payını yüzde 32.6’ya çıkardı.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple akıllı telefon pazarının en yüksek kar payına sahip ama düşüş var
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    Akıllı telefon pazarında satış rakamı anlamında dördüncülüğe kadar gerileyen Apple söz konusu gelir olunca liderliği kimselere bırakmıyor. Pazardaki tüm faaliyet karının büyük kısmı Apple’ın cebine giriyor.

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    Düşüş var ama hala lider

    Akıllı telefon pazarındaki şirketlerin toplam faaliyet karı hesap edilerek hazırlanan rapora göre yılın üçüncü çeyreğinde Apple tüm karın yüzde 60’ını üretti. Geçen yıl aynı dönem bu rakam yüzde 67’ydi. Gerek yaşanan düşüşler gerekse de iPhone 12 ile birlikte kar marjının bir miktar daha aşağı inmesi bunda etkili oldu.

    Ayrıca Bkz. "Ekran kartlarına madenci hücumu; kabus geri mi dönüyor?"

    Pazarda ikinci büyük kar yüzdesi Samsung’a ait. Firma yüzde 32.6 faaliyet karı payına ulaştı. Geçen yıl aynı dönem yüzde 27 civarındaydı. Maliyeti iyi dengeleyen Samsung bu çeyrekte kar marjını yüzde 14 seviyesine yükseltti.

    Toplam gelir olarak bakıldığında ise üçüncü çeyrekte Apple yüzde 29.5 paya sahip. Samsung satışlarda lider olmasına rağmen gelir payı yüzde 22.6 seviyesinde kaldı. Son çeyrekte özellikle iPhone 12 stok sıkıntıları yüzdeleri biraz daha Samsung lehine çevirebilir.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-achieves-highest-smartphone-profit-share-six-years-q3-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O yuzden cikardilarya adaptor vs kutudan. Akilli davrandilar cunku satislarini hicte etkilemedi. Simdi gorun tum dandroidciler de aynini yapacak..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Birde 5g modülünün maliyeti 90-100 dolar kârı düşmesin istedi...
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