Apple akıllı telefon pazarının en yüksek kar payına sahip ama düşüş var

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Akıllı telefon pazarında satış rakamı anlamında dördüncülüğe kadar gerileyen Apple söz konusu gelir olunca liderliği kimselere bırakmıyor. Pazardaki tüm faaliyet karının büyük kısmı Apple’ın cebine giriyor.

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Düşüş var ama hala lider

Akıllı telefon pazarındaki şirketlerin toplam faaliyet karı hesap edilerek hazırlanan rapora göre yılın üçüncü çeyreğinde Apple tüm karın yüzde 60’ını üretti. Geçen yıl aynı dönem bu rakam yüzde 67’ydi. Gerek yaşanan düşüşler gerekse de iPhone 12 ile birlikte kar marjının bir miktar daha aşağı inmesi bunda etkili oldu.

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Pazarda ikinci büyük kar yüzdesi Samsung’a ait. Firma yüzde 32.6 faaliyet karı payına ulaştı. Geçen yıl aynı dönem yüzde 27 civarındaydı. Maliyeti iyi dengeleyen Samsung bu çeyrekte kar marjını yüzde 14 seviyesine yükseltti.

Toplam gelir olarak bakıldığında ise üçüncü çeyrekte Apple yüzde 29.5 paya sahip. Samsung satışlarda lider olmasına rağmen gelir payı yüzde 22.6 seviyesinde kaldı. Son çeyrekte özellikle iPhone 12 stok sıkıntıları yüzdeleri biraz daha Samsung lehine çevirebilir.

https://www.sammobile.com/news/samsung-achieves-highest-smartphone-profit-share-six-years-q3-2020/

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