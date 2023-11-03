Apple: “Android devasa bir izleme cihazı”

Tam Boyutta Gör iOS ve Android arasındaki çekişme yıllardır sürüyor. Apple ve Google bazen açıkça bazen de sinsice birbirlerine göndermelerde bulunuyor. Ancak bu tatlı rekabet bir sonraki seviyeye geçmiş olabilir. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından devam eden Google rekabet davasında açıklanan belgelere göre Apple, Google'ı gizlilik politikaları nedeniyle kınıyor ve Android'i 'devasa bir izleme cihazı' olarak nitelendiriyor.

Apple'dan Android'e bir taş daha

Tam Boyutta Gör Apple’ın dahili bir sunumunda ortaya çıkan bilgiler şirketin Google'ın gizlilik sorunlarını tüketicileri cezbetmek ve Google'dan iOS'a geçmelerini sağlamak için nasıl kullandığını vurguluyor. Apple'ın Android'i devasa bir izleme cihazı olarak nitelendirdiği sunum 'Gizlilikte Rekabet' başlığını taşıyor. Google'ı gizlilik ve güvenlik konusunda eleştiren Apple, buna karşılık kendi politikalarının Google'ınkinden daha iyi olduğunu sunumunda açıklıyor.

Tam Boyutta Gör Belgeye göre, Apple verileri yalnızca kullanıcı deneyimini yükselttiğinde birleştiriyor. Öte yandan Google, görünüşe göre herhangi bir neden olmaksızın hizmetlerinden topladığı verileri birleştiriyor. Apple bunu bir örnekle de açıklıyor. Firmaya göre Google Voice Search verilerinin Google hesabına bağlı olması toplanan verilerin birleştirildiğinin bir kanıtı. Öte yandan Siri’nin ise dijital asistana bağlı olduğu belirtiliyor.

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Şirket içi belgeler, Apple'ın rakiplerinin gizlilik sorunlarından nasıl ders çıkardığını ve iOS cihazlarının gizlilik yönüne nasıl büyük yatırım yaptığını ortaya koyuyor. Elbette, ister Android ister iOS olsun, tüm mobil cihazlar sizi o veya bu şekilde izliyor. Apple, iOS 14.5'te reklam ve benzeri amaçlarla izleme için bir sistem izni getirerek gizlilik konusunu öne çıkardı ve bu da iPhone'da izleme vakalarında büyük düşüşlere yol açtı.

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