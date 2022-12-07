Apple'ın uygulama marketinde yeni ücretlendirme dönemi: 10 bin dolara kadar esneklik

App Store için yeni fiyat seçenekleri sunuldu
Apple'ın resmî sitesinden yapılan açıklamada fiyatlandırma işlemleri için devreye sokulan ilgili yeniliklerin abonelik hizmetlerinin geçerliliğini süre bakımından otomatik bir şekilde uzatabilen uygulamalar ile uygulama içerisinde hizmet veya ürün satan yazılımlar için aktifleştirildiği belirtildi.
Önümüzdeki yılın ilkbahar sezonunda ise diğer bütün uygulamalar ile uygulama içerisinden ürün veya hizmet satan yazılımların bu yeniliklerden yararlanabileceği ifade edildi. Geliştiriciler kendi ürünlerini Apple'a bağlı olan 175 adet mağazada 45 farklı para birimi eşliğinde fiyatlandırabilecek.
Apple kendisine iletilen bildirim doğrultusunda ilgili fiyat etiketi talebini onaylayacak veya reddedecek. Ayrıca ücretli uygulamalar için de yeni bir döviz / fiyat endeksi belirlendi. Bu endekse göre mağazalarda yer alan para birimleri için özel bir ana fiyat belirlenebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım