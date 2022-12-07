Apple'ın uygulama marketinde yeni ücretlendirme dönemi: 10 bin dolara kadar esneklik

Tam Boyutta Gör App Store ile iş birliği yapan geliştiricilere Apple'ın yayımladığı 700 adet yeni ücret belirleme seçeneği sayesinde ticaret yapmayı kolaylaştıran kapsamlı fiyatlandırma araçları sunuldu. Ülkesel veya bölgesel fiyatlandırma yapmak ve döviz kuruna bağlı olan fiyat değişikliklerini yönetmek eskisi gibi çok zaman almayacak.

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App Store için yeni fiyat seçenekleri sunuldu

Apple'ın resmî sitesinden yapılan açıklamada fiyatlandırma işlemleri için devreye sokulan ilgili yeniliklerin abonelik hizmetlerinin geçerliliğini süre bakımından otomatik bir şekilde uzatabilen uygulamalar ile uygulama içerisinde hizmet veya ürün satan yazılımlar için aktifleştirildiği belirtildi.

Önümüzdeki yılın ilkbahar sezonunda ise diğer bütün uygulamalar ile uygulama içerisinden ürün veya hizmet satan yazılımların bu yeniliklerden yararlanabileceği ifade edildi. Geliştiriciler kendi ürünlerini Apple'a bağlı olan 175 adet mağazada 45 farklı para birimi eşliğinde fiyatlandırabilecek.

Tam Boyutta Gör Bu düzenleme ile bir yazılıma biçilebilen en düşük fiyat 0.99 dolardan 0.29 dolara düşürüldü ve bir uygulama için belirlenebilen azami fiyat 1000 dolardan 10 bin dolara yükseltildi. Bir yazılımcı bir ürünü için 1000 dolar veya daha fazla bir ücret talep ediyorsa o yazılımcının bu durumu Apple'a bildirmesi şart.

Apple kendisine iletilen bildirim doğrultusunda ilgili fiyat etiketi talebini onaylayacak veya reddedecek. Ayrıca ücretli uygulamalar için de yeni bir döviz / fiyat endeksi belirlendi. Bu endekse göre mağazalarda yer alan para birimleri için özel bir ana fiyat belirlenebilecek.

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Apple, App Store için yeni ücret seçenekleri sundu: İşte fiyatlar