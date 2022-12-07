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    Anlık Bildirim

    Apple'ın uygulama marketinde yeni ücretlendirme dönemi: 10 bin dolara kadar esneklik

    Apple tarafından yayımlanan yazılımların yer aldığı App Store için yeni bir düzenleme devreye sokuldu. Geliştiriciler bundan böyle yazılımları için daha rahat bir şekilde fiyat belirleyebilecek.
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    App Store Tam Boyutta Gör
    App Store ile iş birliği yapan geliştiricilere Apple'ın yayımladığı 700 adet yeni ücret belirleme seçeneği sayesinde ticaret yapmayı kolaylaştıran kapsamlı fiyatlandırma araçları sunuldu. Ülkesel veya bölgesel fiyatlandırma yapmak ve döviz kuruna bağlı olan fiyat değişikliklerini yönetmek eskisi gibi çok zaman almayacak.

    App Store için yeni fiyat seçenekleri sunuldu

    Apple'ın resmî sitesinden yapılan açıklamada fiyatlandırma işlemleri için devreye sokulan ilgili yeniliklerin abonelik hizmetlerinin geçerliliğini süre bakımından otomatik bir şekilde uzatabilen uygulamalar ile uygulama içerisinde hizmet veya ürün satan yazılımlar için aktifleştirildiği belirtildi.

    Önümüzdeki yılın ilkbahar sezonunda ise diğer bütün uygulamalar ile uygulama içerisinden ürün veya hizmet satan yazılımların bu yeniliklerden yararlanabileceği ifade edildi. Geliştiriciler kendi ürünlerini Apple'a bağlı olan 175 adet mağazada 45 farklı para birimi eşliğinde fiyatlandırabilecek.

    App Store Tam Boyutta Gör
    Bu düzenleme ile bir yazılıma biçilebilen en düşük fiyat 0.99 dolardan 0.29 dolara düşürüldü ve bir uygulama için belirlenebilen azami fiyat 1000 dolardan 10 bin dolara yükseltildi. Bir yazılımcı bir ürünü için 1000 dolar veya daha fazla bir ücret talep ediyorsa o yazılımcının bu durumu Apple'a bildirmesi şart. 

    Apple kendisine iletilen bildirim doğrultusunda ilgili fiyat etiketi talebini onaylayacak veya reddedecek. Ayrıca ücretli uygulamalar için de yeni bir döviz / fiyat endeksi belirlendi. Bu endekse göre mağazalarda yer alan para birimleri için özel bir ana fiyat belirlenebilecek.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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