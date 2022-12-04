App Store’un NFT kesintilerine tepkiler çığ gibi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda App Store uygulamalarının NFT satışlarındaki komisyon ücretlerinden yüzde 30 kesinti yapacağına dair güncellemesi çok tartışılmıştı. Gelirleri etkilenen firmalar isyan bayrağı açmaya başladı.

App Store’a tepki

App Store sözleşmelerinin uygulamalardaki NFT satışlarının transfer ücretlerinden yüzde 30 kesinti talep etmesine tepkiler gelmeye başladı. Coinbase borsasının NFT ticareti sağlayan uygulaması Apple tarafından engellenmek istenince ipler gerildi.

Saldırıya uğrayanlarda bu hafta Ankr var 1 gün önce eklendi

Borsa NFT ticaretinden yüzde 30 kesintinin kabul edilebilir bir şey olmadığını ve blok zinciri mantığına aykırı bir hareket olduğunu dile getirdi. 2 trilyon dolarlık bir şirketin ufak ticaret ücretlerinden yüzde 30 kesmesini garip bulduğunu belirten şirket, müşterilerin menfaatlerini korumak için farklı politikalar izleyeceklerini belirtti.

Diğer taraftan popüler Metamask cüzdan geliştiricileri de Apple’ın politikasını eleştiriyor. D. Finlay politikaların keyfi olarak belirlendiğini ve gerekirse Apple ekosistemini terk edebileceklerini dile getirdi. Ayrıca Google ile NFT ticareti ile ilgili görüşmeler de yapılıyor.

Gelir kesintileri nedeniyle Twitter ve Epic Games ile kavgalı olan Apple şimdi karşısına kripto para topluluğunu da almış durumda. İşler ne kadar ileriye girebilir ve Apple bundan ne kadar zarar görebilir merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.