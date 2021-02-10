Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan

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Apple'ın otonom sürüş teknolojisine sahip ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlandığı söyleniyor. Hatta şirketin Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia ile elektrikli otomobil üretimi konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.

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Ayrıca Bkz. "Apple Car muamması: Hyundai ve Kia, Apple ile görüşme halinde olmadıklarını açıkladı"

Ancak daha sonra iki büyük üretici arasındaki görüşmeler askıya askıya alındı. Apple Car'ın Japon otomobil markalarından biri tarafından üretilebileceği söyleniyor. Honda ve Mazda konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken Mitsubishi yetkilileri bu yöndeki iddiaları yalanladı.

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Nissan iş birliği arzusunda

Nissan ise Apple ile iş birliği yapmaya hazır bir görüntü çiziyor. Şirket CEO'su Makoto Uchida katıldığı bir konferansta "potansiyel ortaklık" hakkındaki soruya doğrudan cevap vermese de "yeni girişimlerde bulunmamız ve belirli alanlarda daha deneyimli şirketlerle çalışmamız gerekiyor" dedi.

Uzmanlar, Nissan'ı Apple ile ortaklık kurma olasılığı en yüksek Japon markası olarak görüyor. Nissan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "atıl" yani mevcut olup da kullanılmayan üretim kapasitesi, Apple Car'ın üretimi için son derece ciddi bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

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