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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan

    Nissan, elektrikli otomobil üretimi konusunda Apple ile iş birliği yapmaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Japon markanın ABD'deki atıl üretim kapasitesi, Apple Car'ın üretimi için son derece ideal.
    10 Şubat 2021, 21:00 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan
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    Apple'ın otonom sürüş teknolojisine sahip ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlandığı söyleniyor. Hatta şirketin Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia ile elektrikli otomobil üretimi konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.

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    Ayrıca Bkz. "Apple Car muamması: Hyundai ve Kia, Apple ile görüşme halinde olmadıklarını açıkladı"

    Ancak daha sonra iki büyük üretici arasındaki görüşmeler askıya askıya alındı. Apple Car'ın Japon otomobil markalarından biri tarafından üretilebileceği söyleniyor. Honda ve Mazda konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken Mitsubishi yetkilileri bu yöndeki iddiaları yalanladı.

    Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan
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    Nissan iş birliği arzusunda

    Nissan ise Apple ile iş birliği yapmaya hazır bir görüntü çiziyor. Şirket CEO'su Makoto Uchida katıldığı bir konferansta "potansiyel ortaklık" hakkındaki soruya doğrudan cevap vermese de "yeni girişimlerde bulunmamız ve belirli alanlarda daha deneyimli şirketlerle çalışmamız gerekiyor" dedi.

    Uzmanlar, Nissan'ı Apple ile ortaklık kurma olasılığı en yüksek Japon markası olarak görüyor. Nissan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "atıl" yani mevcut olup da kullanılmayan üretim kapasitesi, Apple Car'ın üretimi için son derece ciddi bir avantaj olarak değerlendiriliyor.



    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/21/02/09/nissan-signals-interest-in-apple-car-following-hyundai-exit https://www.wsj.com/articles/apple-wont-struggle-to-find-co-driver-on-car-project-11612884513 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    A akenatons 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanırım plugin bir araba olacak. Bu durumda şarj kablosunu arabayla beraber vermeyip sonradan satarlar kesin.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amerika’nın yerli ve milli dev şirketi olan Apple’nın uzakdoğuya yanlaması da ne bileyim?
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    spaydix (SERVET GÜNGÖREN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Arabayi suremek icin yillik abonelik yapmaniz lazim arti araba icin yazilmis uygulamarda ucretli
    Yanıtla +1
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    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Flash Player olmayacakmış.
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    4 435 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Batarya ömrü düştükçe aracın maksimum hızı düşecektir 👻
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gs_tutkunu (aSociaL MaN) 6 gün ( Mesaj Silindi ) 435
    Zuhhaa iphone de yaptılar arabada neden olmasın
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    A akenatons 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanırım plugin bir araba olacak. Bu durumda şarj kablosunu arabayla beraber vermeyip sonradan satarlar kesin.
    Yanıtla +5
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    Wol4onak 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Teslanın olayının yüzde 80i yazılım. Apple gelirse bayağı ciddi gelir. Ancak bu firmayı da politikalarınıda bildiğimden girmesin diyorum
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    TOGG
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    T tüzük (fatih dumlupınar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 yıl sonra batarya sorunu olur
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    baya rekabet olacak tesla arabaları ile
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ABD’de istemese Apple üretimi herkes talip olur biz dahil.
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    2212 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    apple car, Otomobil ve
    7 etiket daha elektrikli araç araba nissan japon üretim ortaklık Bilim ve Teknoloji
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