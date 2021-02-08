Apple Car muamması: Hyundai ve Kia, Apple ile görüşme halinde olmadıklarını açıkladı

Apple'ın otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otomobili bir süredir otomotiv dünyasının gündeminde. Özellikle Hyundai-Kia ve Apple arasındaki görüşmeler çıkan haber ve söylentilerin temelini oluşturuyor.

Kısa süre önce Koreli üretici ve Apple arasındaki görüşmelerin askıya alındığı paylaşılmıştı. Bloomberg'in haberine göre bugün de Hyundai ve Kia, ABD'li teknoloji deviyle otonom bir araç geliştirmek için temas halinde olmadıklarını açıkladı. Hyundai ayrıca otonom bir elektrikli otomobil üretmek için birçok şirketle diyalog halinde olduklarını fakat henüz bir karara varılmadığını söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından Hyundai'nin hisseleri yüzde 6,2 düşerken, piyasa değeri de 3 milyar dolar kaybetti. Aynı şekilde kardeş şirketi Kia'nın da hisseleri yüzde 15 civarında geriledi ve şirketin piyasa değerinde 5.5 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Hyundai'nin Apple ile görüştüklerini açıklamasının ardından iki şirketin de hisselerinde artış yaşanmıştı.

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Süreç nasıl başladı?

Apple'ın otonom ve elektrikli araç projesi uzun yıllardır biliniyor fakat süreç bilinmezliklerle dolu. Genelde projelerini gizlilik içerisinde yürüten şirket bu konuda da uzun süredir sessizliğini koruyordu. Geçtiğimiz aylarda Apple'ın otomobil projesi yeniden gündeme geldi ve kaynaklar otomobilin 2024 yılında yollara çıkabileceğini belirtti.

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Ardından kısa süre önce Hyundai'nin Apple ile temas halinde olduğunu ve görüşmelerin elektrikli otomobil özelinde yapıldığını açıklaması konuyu daha da alevlendirdi. Ardından tarafların anlaşması halinde Apple'ın otomobilinin Koreli şirketin E-GMP platformu üzerine inşa edileceği ve Kia tarafından ABD'nin Georgia eyaletinde üretileceği söylendi.

Üstelik Apple'ın söz konusu proje için Kia'ya 3.6 milyar dolar yatırım yapacağı da söylentiler arasındaydı. Fakat gelen son haberler taraflar arasındaki görüşmelerin haftalar öncesinde bittiğini söylüyor. Zira Hyundai ve Kia tarafından yapılan son açıklama da görüşme halinde olmadıklarını doğruluyor.

Apple dünya çapında bir teknoloji devi ve geliştireceği otomobildeki otonom sürüş teknolojilerinin kendisine ait olacağını düşünmek çok da zor değil. Fakat iş üretim kısmına geldiğinde aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Bu yüzden ABD'li şirket otomotiv devleriyle temas halinde olmayı sürdürüyor fakat henüz net bir bilgi yok. Japon Nikkei gazetesine göre Apple'ın görüştüğü en az 6 üretici söz konusu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-08/hyundai-kia-say-they-aren-t-in-ev-discussions-with-apple

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