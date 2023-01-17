Apple, yarın yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ları tanıtabilir: İşte beklenenler

2023 model 14 ve 16 inç MacBook Pro’lardan beklenenler
Ek olarak tek yenilik işlemci tarafında olmayacak. Yeni MacBook Pro’ların aynı zamanda WiFi 6E ile gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla 6GHz bandıyla birlikte daha yüksek hız ve gecikme süreleri elde edilecek. Bir diğer bahse konu olan detay ise yeni MacBook Pro modellerinin "çok yüksek bant genişliğine sahip, yüksek hızlı RAM" ile donatılacağı. Tamamen spekülatif bir temelde, yeni modellerin %20'ye kadar daha az güç tüketimi ile %33'e kadar artırılmış bellek bant genişliği sunacağı söyleniyor. Bu arada mevcut nesil 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ların sırasıyla 41.999 TL ve 51.999 TL fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.Kaynakça https://www.engadget.com/apple-14-16-inch-macbook-pro-m2-announcement-leak-214529300.html https://www.macrumors.com/2023/01/16/what-to-expect-from-next-macbook-pro/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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