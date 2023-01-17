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    Apple, yarın yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ları tanıtabilir: İşte beklenenler

    Aktarılan bilgilere göre Apple, kısa bir süre içinde yılın ilk ürün duyurusunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Firmanın yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ları tanıtması bekleniyor.
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    Apple, yarın yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ları tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, 2023'ün ilk ürünlerini ortaya çıkarmak için fazla beklemeyebilir. Bloomberg'den Mark Gurman ve birden fazla kaynağın belirttiğine göre Apple, 17 Ocak’ta bir ürün duyurusu yapacak. Ayrıntılar netlik içermese de yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ların tanıtılması bekleniyor. Apple'ın yeni modellerinde büyük değişikliklere gitmekten ziyade kaput altına odaklanacağı ve donanımı güncelleyeceği belirtiliyor.

    2023 model 14 ve 16 inç MacBook Pro’lardan beklenenler

    Apple, yarın yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ları tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    2023 MacBook Pro’lardan beklenen en büyük yenilik yeni M2 Pro ve M2 Max yongaları olacak. Bu yongaların TSMC’nin N5P sürecinde üretildiği daha önceleri ortaya çıkmıştı. Yine önceki bilgiler ışığında ve M2 Max yongasında 12 CPU çekirdeği ve 38 GPU çekirdeğinin olması beklenmekte. Bunun dışında tasarımsal bir değişikliğin olması beklenmiyor. Dolayısıyla ürünlerin 2021 MacBook Pro’ların güncellenmiş versiyonu olacağını söyleyebiliriz.

     

    Ek olarak tek yenilik işlemci tarafında olmayacak. Yeni MacBook Pro’ların aynı zamanda WiFi 6E ile gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla 6GHz bandıyla birlikte daha yüksek hız ve gecikme süreleri elde edilecek. Bir diğer bahse konu olan detay ise yeni MacBook Pro modellerinin "çok yüksek bant genişliğine sahip, yüksek hızlı RAM" ile donatılacağı. Tamamen spekülatif bir temelde, yeni modellerin %20'ye kadar daha az güç tüketimi ile %33'e kadar artırılmış bellek bant genişliği sunacağı söyleniyor. Bu arada mevcut nesil 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ların sırasıyla 41.999 TL ve 51.999 TL fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

    Kaynakça https://www.engadget.com/apple-14-16-inch-macbook-pro-m2-announcement-leak-214529300.html https://www.macrumors.com/2023/01/16/what-to-expect-from-next-macbook-pro/
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