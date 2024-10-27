Ekranlı HomePod'dan yeni detaylar: iMac G4'e benzeyecek

Apple’ın akıllı ekranı ikonik bir tasarıma sahip olacak
Geçtiğimiz yıllarda birçok akıllı hoparlör ürünü piyasaya süren Apple, bir süredir akıllı ekran özelliklerine sahip bir HomePod ürünü üzerinde çalışıyordu. Son aylarda birçok sızıntıya konu olan bu akıllı ekran ürününün yeni detayları, sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Mark Gurman’dan geldi.
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın akıllı ekranı hakkında konuştu. Gurman’a göre bu akıllı ekranın tasarımı, firmanın ikonik bilgisayarlarından biri olan iMac G4’ü andıracak ve cihazın temel kısmında hoparlör sistemine yer verilecek. Ayrıca cihazın ekranının yan yana koyulmuş iki adet iPhone boyutunda olacağı ve ekranın kare şeklinde olacağı belirtildi. Firmanın A18 işlemcisinden güç alacağı ve Apple Intelligence özelliklerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Gurman’a göre bu cihazda kullanılacak olan homeOS; FaceTime, Notlar ve Takvim gibi uygulamaları destekleyecek.
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu