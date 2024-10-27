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    Anlık Bildirim

    Ekranlı HomePod'dan yeni detaylar: iMac G4'e benzeyecek

    Son yıllarda akıllı ev ürünlerine yaptığı yatırımları arttıran Apple’ın yeni HomePod ürünü detaylanıyor. Firmaya yakın kaynakları ile bilinen Gurman, cihazın tasarımı hakkında konuştu.
    Apple'ın akıllı ekranı: 9to5Mac Tam Boyutta Gör
    Akıllı ev ürünlerinin popülerleşmesi ile bu sektöre yaptığı yatırımları arttıran Apple, işletim sistemlerini akıllı ev ürünleri için optimize etmenin yanı sıra Apple TV ve HomePod gibi ürünlerini de güncelledi. Bir süredir sızıntılara konu olan yeni HomePod’un yeni detayları ortaya çıktı.

    Apple’ın akıllı ekranı ikonik bir tasarıma sahip olacak

    Geçtiğimiz yıllarda birçok akıllı hoparlör ürünü piyasaya süren Apple, bir süredir akıllı ekran özelliklerine sahip bir HomePod ürünü üzerinde çalışıyordu. Son aylarda birçok sızıntıya konu olan bu akıllı ekran ürününün yeni detayları, sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Mark Gurman’dan geldi.

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın akıllı ekranı hakkında konuştu. Gurman’a göre bu akıllı ekranın tasarımı, firmanın ikonik bilgisayarlarından biri olan iMac G4’ü andıracak ve cihazın temel kısmında hoparlör sistemine yer verilecek. Ayrıca cihazın ekranının yan yana koyulmuş iki adet iPhone boyutunda olacağı ve ekranın kare şeklinde olacağı belirtildi. Firmanın A18 işlemcisinden güç alacağı ve Apple Intelligence özelliklerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Gurman’a göre bu cihazda kullanılacak olan homeOS; FaceTime, Notlar ve Takvim gibi uygulamaları destekleyecek.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    am radyo frekansları saat&saat iade almıyor o/d off türk telekom tl yükleme en az freedos laptop alınır mı

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