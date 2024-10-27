Ekranlı HomePod'dan yeni detaylar: iMac G4'e benzeyecek

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Tam Boyutta Gör Akıllı ev ürünlerinin popülerleşmesi ile bu sektöre yaptığı yatırımları arttıran Apple, işletim sistemlerini akıllı ev ürünleri için optimize etmenin yanı sıra Apple TV ve HomePod gibi ürünlerini de güncelledi. Bir süredir sızıntılara konu olan yeni HomePod’un yeni detayları ortaya çıktı.

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Apple’ın akıllı ekranı ikonik bir tasarıma sahip olacak

Geçtiğimiz yıllarda birçok akıllı hoparlör ürünü piyasaya süren Apple, bir süredir akıllı ekran özelliklerine sahip bir HomePod ürünü üzerinde çalışıyordu. Son aylarda birçok sızıntıya konu olan bu akıllı ekran ürününün yeni detayları, sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Mark Gurman’dan geldi.

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın akıllı ekranı hakkında konuştu. Gurman’a göre bu akıllı ekranın tasarımı, firmanın ikonik bilgisayarlarından biri olan iMac G4’ü andıracak ve cihazın temel kısmında hoparlör sistemine yer verilecek. Ayrıca cihazın ekranının yan yana koyulmuş iki adet iPhone boyutunda olacağı ve ekranın kare şeklinde olacağı belirtildi. Firmanın A18 işlemcisinden güç alacağı ve Apple Intelligence özelliklerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Gurman’a göre bu cihazda kullanılacak olan homeOS; FaceTime, Notlar ve Takvim gibi uygulamaları destekleyecek.



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Apple'ın akıllı ekranı ikonik bir tasarıma sahip olacak