Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple’da beklenmedik değişim: Siri ekibinin lideri görevden alındı

    Apple, yapay zeka ve Siri ekibinin başında köklü bir değişiklik yaparak John Giannandrea’yı görevden aldı. Yerine Vision Pro’nun geliştirme sürecini yöneten Mike Rockwell getirildi.

    Apple’da beklenmedik değişim: Siri ekip lideri görevden alındı Tam Boyutta Gör

    Apple, yapay zeka stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek Siri ekibinin liderliğini değiştirme kararı aldı. Bloomberg’in haberine göre, uzun süredir Siri ve yapay zeka departmanının başında bulunan John Giannandrea, görevinden alındı. Onun yerine, Vision Pro’nun geliştirme sürecini yöneten Mike Rockwell getirildi. Bu hamle, Apple’ın yapay zeka alanındaki ilerleyişini hızlandırma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

    Şirketin bu değişikliği, Siri’nin yapay zeka destekli yeni özelliklerinin beklenenden daha geç piyasaya sürüleceğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra geldi. Apple, bu yıl içinde kullanıma sunulması beklenen üretken yapay zeka yeniliklerinin 2025’e ertelendiğini açıklamıştı. Gecikmenin ardından şirket içindeki toplantılarda yapay zeka ekibinin mevcut durumu sert şekilde eleştirildi. Hatta, Apple’ın kıdemli yöneticilerinden Robby Walker’ın, ekibin yaşadığı zorlukları “çirkin bir tablo” olarak nitelendirdiği belirtiliyor.

    Rockwell’in Siri ekibinin başına getirilmesi, Apple’ın artırılmış gerçeklik ve yapay zeka projeleri arasında daha sıkı bir entegrasyon planladığını da gösteriyor. Onun Vision Pro’daki görevini ise donanım mühendislik ekibinden Paule Meade devralacak. Tüm bu değişiklikler, Apple’ın Siri ve yapay zeka alanında daha güçlü bir konum elde etmek için büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tıp fakültesi 9 yılda bitmezse ne olur fullprogramlarindir güvenilir mi silecek suyu motoru sigortası samuray sport güvenilir mi kartal araba pazarı ne zaman açık

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO F5
    Xiaomi POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum