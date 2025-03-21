Apple’da beklenmedik değişim: Siri ekibinin lideri görevden alındı

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Apple, yapay zeka stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek Siri ekibinin liderliğini değiştirme kararı aldı. Bloomberg’in haberine göre, uzun süredir Siri ve yapay zeka departmanının başında bulunan John Giannandrea, görevinden alındı. Onun yerine, Vision Pro’nun geliştirme sürecini yöneten Mike Rockwell getirildi. Bu hamle, Apple’ın yapay zeka alanındaki ilerleyişini hızlandırma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Şirketin bu değişikliği, Siri’nin yapay zeka destekli yeni özelliklerinin beklenenden daha geç piyasaya sürüleceğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra geldi. Apple, bu yıl içinde kullanıma sunulması beklenen üretken yapay zeka yeniliklerinin 2025’e ertelendiğini açıklamıştı. Gecikmenin ardından şirket içindeki toplantılarda yapay zeka ekibinin mevcut durumu sert şekilde eleştirildi. Hatta, Apple’ın kıdemli yöneticilerinden Robby Walker’ın, ekibin yaşadığı zorlukları “çirkin bir tablo” olarak nitelendirdiği belirtiliyor.

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Rockwell’in Siri ekibinin başına getirilmesi, Apple’ın artırılmış gerçeklik ve yapay zeka projeleri arasında daha sıkı bir entegrasyon planladığını da gösteriyor. Onun Vision Pro’daki görevini ise donanım mühendislik ekibinden Paule Meade devralacak. Tüm bu değişiklikler, Apple’ın Siri ve yapay zeka alanında daha güçlü bir konum elde etmek için büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini gösteriyor.

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