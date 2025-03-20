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    Realme V70 serisi yakında geliyor! Uygun fiyatlı performans canavarı

    Realme’nin yeni akıllı telefonları V70 ve V70s, lansman öncesinde büyük bir sızıntıyla ortaya çıktı. Tasarım ve donanım açısından birbirine oldukça benzeyen bu modeller, fiyat-performans odaklı.

    Realme V70 serisi yakında geliyor! Uygun fiyatlı süper cihaz

    Realme’nin yeni akıllı telefonları V70 ve V70s, resmi tanıtımdan önce ortaya çıktı. Çin’in telekomünikasyon veri tabanında listelenen bu modeller, tasarım ve donanım açısından birbirine oldukça benziyor. Özellikle fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken bu iki model, Realme V60 serisinin devamı niteliğinde olacak.

    Sızdırılan bilgilere göre Realme V70, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonuyla 210 dolardan satışa sunulacak. Daha uygun fiyatlı 6 GB RAM + 128 GB modeli ise 165 dolar olarak belirlenmiş. V70s ise 8 GB + 256 GB versiyonuyla 260 dolarken, 6 GB + 128 GB modeli 208 dolara alıcı bulacak. Ancak bu fiyatların kesinleşmediğini belirtmek gerekiyor.

    Tasarım açısından iki model arasında fark bulunmuyor. Siyah ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen cihazlar, 6.67 inçlik IPS LCD ekran ve 720 x 1604 piksel çözünürlük sunuyor. Ön tarafta 8 MP selfie kamerası yer alırken, arka kısımda 13 MP ana kamera bulunuyor.

    Cihazlara MediaTek’in Dimensity 6100 Plus işlemcisi güç veriyor. Önceki modelde Dimensity 6300 kullanılmışken, bu yeni işlemci bazı performans farklılıkları getirebilir. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonlar, 15W şarj desteği sunuyor.

    Android 15 tabanlı Realme UI 6 ile kutudan çıkacak modellerde microSD kart yuvası, yan tarafta parmak izi okuyucu, USB-C girişi ve 3.5 mm kulaklık jakı gibi detaylar da bulunuyor. Realme’nin resmi açıklaması henüz gelmese de, cihazların çok yakında satışa sunulması bekleniyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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