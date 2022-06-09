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    Anlık Bildirim

    Apple'dan dizüstü bilgisayar gibi tablet geliyor: 14.1 inç ekran, M2 işlemci ve 16 GB RAM

    Apple'ın dev ekranlı yeni bir iPad Pro çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Aktarılan bilgilere göre M2 işlemciden güç alacak tabletin temel versiyonu 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla sunulacak.
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    Apple'dan 14,1 inç ekran ve M2 işlemcili iPad Pro geliyor
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    Apple'ın 14.6 inçlik Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'nın karşısına dev ekranlı yeni bir iPad Pro çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Şirkete yakın kaynaklara göre tablet 14.1 inç ekran, güçlü bir işlemci ve rekor miktarda bellekle donatılacak.

    Apple'ın cihazda yeni tanıtılan M2 işlemcisine yer vereceği söyleniyor. Ayrıca temel konfigürasyonda 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı yer alacak. Tablete yeni nesil Apple Pencil ve klavye aksesuarının da eşlik etmesi bekleniyor.

    Apple'dan 14,1 inç ekran ve M2 işlemcili iPad Pro geliyor
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    Tanıtım sonbaharda

    Cupertinolu şirketin ayrıca büyük değişiklikler içermeyen güncellenmiş 11 inç iPad Pro ve daha ince çerçevelere sahip yeni 12.9 inçlik iPad Pro'yu da piyasaya süreceği bildiriliyor. Gelen bilgilere göre yeni tabletlerin tanıtımı Ekim veya Kasım aylarında yapılacak.

    Kaynakça https://twitter.com/MajinBuOfficial/status/1534539757237194754 https://www.gizmochina.com/2022/06/09/apple-ipad-pro-14-1-inch-model/
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