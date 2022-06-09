Apple'dan dizüstü bilgisayar gibi tablet geliyor: 14.1 inç ekran, M2 işlemci ve 16 GB RAM

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Apple'ın 14.6 inçlik Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'nın karşısına dev ekranlı yeni bir iPad Pro çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Şirkete yakın kaynaklara göre tablet 14.1 inç ekran, güçlü bir işlemci ve rekor miktarda bellekle donatılacak.

Qualcomm, Apple M2'yi geçecek bir işlemci hazırlıyor 3 sa. önce eklendi

Apple'ın cihazda yeni tanıtılan M2 işlemcisine yer vereceği söyleniyor. Ayrıca temel konfigürasyonda 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı yer alacak. Tablete yeni nesil Apple Pencil ve klavye aksesuarının da eşlik etmesi bekleniyor.

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Tanıtım sonbaharda

Cupertinolu şirketin ayrıca büyük değişiklikler içermeyen güncellenmiş 11 inç iPad Pro ve daha ince çerçevelere sahip yeni 12.9 inçlik iPad Pro'yu da piyasaya süreceği bildiriliyor. Gelen bilgilere göre yeni tabletlerin tanıtımı Ekim veya Kasım aylarında yapılacak.

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iPad Haberleri

Apple'dan 14,1 inç ekran ve M2 işlemcili iPad Pro geliyor