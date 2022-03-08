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    Apple en yeni ürünlerini tanıtıyor: iPhone SE, iPad Air 5 ve dahası...

    iPad Air 5 tanıtıldı: İşte 2022 iPad Air özellikleri ve fiyatı

    Teknoloji devi Apple, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni nesil iPad Air'i tanıttı. A15 Bionic işlemci ile gelmesi beklenen cihaz sürpriz bir şekilde M1 çipiyle geldi.
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    iPad Air 5 tanıtıldı: İşte 2022 iPad Air özellikleri ve fiyatı

    Apple bugün gerçekleştirdiği Peek Performance etkinliğinde iPad Air 5'i de tanıttı. Şirketin yeni nesil tabletindeki en büyük sürprizin M1 çipiyle gelmesi diyebiliriz.

    Geçen yılki iPad Pro, Apple'ın M serisi çipini alan ilk iPad modeliydi ve iPad Air 5'in de M1 ile gelmesi, tabletin performansını mevcut iPad Pro, 2020 MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac Mini ile eşit hale getirecek. Performans açısından, M1 çipi, A15 Bionic'ten yaklaşık %50 daha hızlı ve A14 Bionic'ten (4. nesil iPad Air'de olan) %70 daha güçlü. Görünen o ki Apple, 2022 iPad Air ve iPad Pro arasındaki farkı bu sefer daha güçlü bir çip ekleyerek daha da kapatmak istemiş.

    iPad Air 5 tanıtıldı: İşte 2022 iPad Air özellikleri ve fiyatı

    Apple'dan iPad Air için M1 işlemci sürprizi

    A15 Bionic, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU'ya sahipken, M1 yongası 8 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU'nun yanı sıra en düşük yapılandırmasında 8 GB RAM ile birlikte geliyor. Ayrıca geçen yıl ki 2021 iPad Pro ve iPad mini 6'ya eklenen 5G ağ desteği, yeni iPad Air'de de mevcut.

    iPad Air 5 tanıtıldı: İşte 2022 iPad Air özellikleri ve fiyatı

    Yeni iPad Air 5, 10.9 inç Liquid Retina ekrana sahip ve muhteşem bir renk yelpazesi sunduğu belirtiliyor. 3,8 milyon piksel ve 500 nit parlaklık, P3 geniş renk gamı, True Tone ve yansıma önleyici ekran kaplaması dahil olmak üzere gelişmiş teknolojilerle donatılmış. Liquid Retina ekranla birlikte iPad Air'de yatay stereo hoparlörler de yer almakta. Ayrıca Touch ID ise iPad Air'in üst düğmesinde yerleşik olarak mevcut.

    iPad Air 5 tanıtıldı: İşte 2022 iPad Air özellikleri ve fiyatı

    Apple'ın yeni nesil iPad Air modelinde, Center Stage özelliğine sahip Ultra Geniş açılı 12MP ön kamera yer alıyor. Arkadaki 12MP Geniş açılı kamera ise, kullanıcıların net fotoğraflar ve 4K videolar çekmesine olanak sağlıyor.

    iPad Air 5 tanıtıldı: İşte 2022 iPad Air özellikleri ve fiyatı

    iPad Air 5 Türkiye Fiyatı:

    Yeni iPad Air ön siparişleri 11 Mart Cuma günü açılıyor ve iPad Air 5 çıkış tarihi 18 Mart olarak onaylandı. Yeni iPad Air'i beş farklı renkte alabileceksiniz; Uzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve Mavi. Apple Pencil (2. Nesil) desteği de olan 2022 iPad Air’in Wi-Fi modelleri 10.699 TL, Wi-Fi + hücresel bağlanıt özellikli modelleri ise 13.299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 

    iPad Air 5 Özellikleri:

    • Ekran: 10.9 inç Liquid Retina
    • İşlemci: M1
    • Depolama: 64/256 GB
    • İşletim sistemi: iPadOS 15
    • Arka kamera: 12MP Geniş Açılı
    • Ön kamera: 12MP Ultra Geniş Açılı
    • Renkler: Uzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve Mavi
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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    epiques 5 saat önce

    şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 6 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 6 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 6 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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