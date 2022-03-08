iPad Air 5 tanıtıldı: İşte 2022 iPad Air özellikleri ve fiyatı

Apple bugün gerçekleştirdiği Peek Performance etkinliğinde iPad Air 5'i de tanıttı. Şirketin yeni nesil tabletindeki en büyük sürprizin M1 çipiyle gelmesi diyebiliriz.

Apple etkinliğiyle 21:00'de canlı yayındayız 2 sa. önce eklendi

Geçen yılki iPad Pro, Apple'ın M serisi çipini alan ilk iPad modeliydi ve iPad Air 5'in de M1 ile gelmesi, tabletin performansını mevcut iPad Pro, 2020 MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac Mini ile eşit hale getirecek. Performans açısından, M1 çipi, A15 Bionic'ten yaklaşık %50 daha hızlı ve A14 Bionic'ten (4. nesil iPad Air'de olan) %70 daha güçlü. Görünen o ki Apple, 2022 iPad Air ve iPad Pro arasındaki farkı bu sefer daha güçlü bir çip ekleyerek daha da kapatmak istemiş.

Apple'dan iPad Air için M1 işlemci sürprizi

A15 Bionic, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU'ya sahipken, M1 yongası 8 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU'nun yanı sıra en düşük yapılandırmasında 8 GB RAM ile birlikte geliyor. Ayrıca geçen yıl ki 2021 iPad Pro ve iPad mini 6'ya eklenen 5G ağ desteği, yeni iPad Air'de de mevcut.

Yeni iPad Air 5, 10.9 inç Liquid Retina ekrana sahip ve muhteşem bir renk yelpazesi sunduğu belirtiliyor. 3,8 milyon piksel ve 500 nit parlaklık, P3 geniş renk gamı, True Tone ve yansıma önleyici ekran kaplaması dahil olmak üzere gelişmiş teknolojilerle donatılmış. Liquid Retina ekranla birlikte iPad Air'de yatay stereo hoparlörler de yer almakta. Ayrıca Touch ID ise iPad Air'in üst düğmesinde yerleşik olarak mevcut.

Apple'ın yeni nesil iPad Air modelinde, Center Stage özelliğine sahip Ultra Geniş açılı 12MP ön kamera yer alıyor. Arkadaki 12MP Geniş açılı kamera ise, kullanıcıların net fotoğraflar ve 4K videolar çekmesine olanak sağlıyor.



iPad Air 5 Türkiye Fiyatı:

Yeni iPad Air ön siparişleri 11 Mart Cuma günü açılıyor ve iPad Air 5 çıkış tarihi 18 Mart olarak onaylandı. Yeni iPad Air'i beş farklı renkte alabileceksiniz; Uzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve Mavi. Apple Pencil (2. Nesil) desteği de olan 2022 iPad Air’in Wi-Fi modelleri 10.699 TL, Wi-Fi + hücresel bağlanıt özellikli modelleri ise 13.299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPad Air 5 Özellikleri:

Ekran: 10.9 inç Liquid Retina

10.9 inç Liquid Retina İşlemci: M1

M1 Depolama: 64/256 GB

64/256 GB İşletim sistemi: iPadOS 15

iPadOS 15 Arka kamera: 12MP Geniş Açılı

12MP Geniş Açılı Ön kamera: 12MP Ultra Geniş Açılı

12MP Ultra Geniş Açılı Renkler: Uzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve Mavi

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