Qualcomm eski Apple mühendislerinin yardımıyla M2'yi geçecek bir işlemci hazırlıyor

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ABD'li yonga üreticisi Qualcomm, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için performans ve güç tüketimi açısından yakın zamanda tanıtılan Apple M2'den daha iyi performans gösterecek bir işlemci çıkarmayı planladığını duyurdu.

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Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, eski Apple Silicon mühendisleri tarafından geliştirilen işlemcinin başarılı olcağından neredeyse emin. Zira daha önce Apple'ın işlemci porjelerinde görev alan üç mühendis şu anda Qualcomm bünyesinde çalışıyor. Deneyimli yönetici ayrıca şirketin PC pazarında Apple'ı yenebileceğini söyledi.

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Apple M1'e de rakip gelecekti

Amon geçtiğimiz yıl Apple M1 ile ilgili de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Ancak henüz şirketten Apple M1'e rakip olacak bir işlemci gelmedi. Qualcomm'un patronu ayrıca Apple'ın modem işini kaybetme konusunda endişe duymadıklarını firmanın hala güçlü bir büyüme gösterdiğini söyledi.

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Qualcomm, Apple M2'yi geçecek bir işlemci hazırlıyor