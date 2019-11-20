Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf

Tam Boyutta Gör

Apple, iPhone 11 modelleri için şarjlı kılıflarını satışa sundu. Apple Store internet sayfası üzerinden satışa çıkan kılıflar, iPhone'lara ek kullanım süresi sağlarken aynı zamanda da fotoğraf çekmeyi kolaylaştırıyor.

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Denklanşör butonuyla birlikte geliyor

Tam şarj ile kullanıldığında %50'ye varan ek kullanım süresi vaat eden kılıf, aynı zamanda Qi kablosuz şarj standartıyla da uyumlu. Böylelikle hem iPhone'u hem de kılıfı kablosuz şarj edebilmek mümkün. Kablolu olarak da Lightning portu üzerinden şarj olan kılıfın pil durumunu, kilit ekranı veya bildirim merkezinden görünteleyebilmek mümkün.

Yeni şarjlı kılıflarda bizi karşılayan en büyük sürpriz ise harici olarak bir denklanşör butonuna yer verilmesi oldu. Apple'ın "Pro kamera" mottosunu destekler nitelikteki buton ile tek bir dokunuşla kamera uygulamasını açabilmek mümkün. Kısa süreli dokunuşlarda fotoğraf çekmeyi sağlayan butona uzun süreli basarsanız da video kaydına girebilirsiniz.

iPhone 11 Smart Battery Case fiyatı

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri için kum pembesi, beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunan kılıflar model farketmeksizin 999 TL'den satışa sunulmuş durumda.

iPhone 11 içinse kırık beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunan kılıfın fiyatı yine 999 TL olarak belirtilmiş. Yeni kılıfların, geçen seneki iPhone modellerinin şarjlı kılıfları ile aynı fiyat etiketine sahip olduğunu da ekleyelim.