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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf

    Apple; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için kablosuz şarj özellikli ve aynı zamanda da denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıflarını satışa sundu. İşte kılıfların Türkiye fiyatı!
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    3b
    2
    18
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf
    Tam Boyutta Gör

    Apple, iPhone 11 modelleri için şarjlı kılıflarını satışa sundu. Apple Store internet sayfası üzerinden satışa çıkan kılıflar, iPhone'lara ek kullanım süresi sağlarken aynı zamanda da fotoğraf çekmeyi kolaylaştırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel"

    Denklanşör butonuyla birlikte geliyor

    Tam şarj ile kullanıldığında %50'ye varan ek kullanım süresi vaat eden kılıf, aynı zamanda Qi kablosuz şarj standartıyla da uyumlu. Böylelikle hem iPhone'u hem de kılıfı kablosuz şarj edebilmek mümkün. Kablolu olarak da Lightning portu üzerinden şarj olan kılıfın pil durumunu, kilit ekranı veya bildirim merkezinden görünteleyebilmek mümkün. 

    Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf

    Yeni şarjlı kılıflarda bizi karşılayan en büyük sürpriz ise harici olarak bir denklanşör butonuna yer verilmesi oldu. Apple'ın "Pro kamera" mottosunu destekler nitelikteki buton ile tek bir dokunuşla kamera uygulamasını açabilmek mümkün. Kısa süreli dokunuşlarda fotoğraf çekmeyi sağlayan butona uzun süreli basarsanız da video kaydına girebilirsiniz. 

    iPhone 11 Smart Battery Case fiyatı

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri için kum pembesi, beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunan kılıflar model farketmeksizin 999 TL'den satışa sunulmuş durumda.

    iPhone 11 içinse kırık beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunan kılıfın fiyatı yine 999 TL olarak belirtilmiş. Yeni kılıfların, geçen seneki iPhone modellerinin şarjlı kılıfları ile aynı fiyat etiketine sahip olduğunu da ekleyelim.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    serdarsimsek1 2 gün en beğenilen
    Çıldırıyorum şu fiyatlara
    Yanıtla +19
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    asenler 1 gün
    Sevgili Karadede, "buton" dediğin, düğme'nin Fransızcasıdır. Hani gömlek ya da pantolon düğmesi var ya Fransızlar ona da buton der.
    Yani Türkçesi varken neden başka dillere yöneliyoruz. Türkçemize yazık değil mi?
    Yazıktır üzme atanı, Türkçe konuş, Türkçe yazış.
    Sevgili Karadede, "buton" dediğin, düğme'nin Fransızcasıdır. Hani gömlek ya da pantolon düğmesi var ya Fransızlar ona da buton der. Yani Türkçesi va...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    esmerbuyucu 1 gün
    Halbuki 5 dakika 4K video çekip kapanan telefon yapsalardı kimse laf etmezdi. Belli ki video çekenlere hitap eden bir kılıf.



    iPhone 11 serisinin bataryasını bir gün yettirememek zaten büyük meziyet.
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    axiprens 1 gün oktayakgoz
    En uzun sure sarji giden amiral gemi tlf.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    oktayakgoz 1 gün axiprens
    Değerler nedir. Bu göreceli bir açıklama olmuş
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    axiprens 1 gün oktayakgoz
    Adam gibi pil koy derken, iohone 11 lerin pili ne kadar gidiyor biliyormusun ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    oktayakgoz 1 gün axiprens
    Yoo bilmiyorum ama ihtiyaç var demek ki.

    Ne kadar gidiyor ?



    Mesela 9 saat ekran süresi ve 34 saat bekleme yapabiliyor mu ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    oktayakgoz 1 gün
    Ne kadar rahat firma ya..



    Kimse demiyor ki az kalın olsunda adam gibi pil koy. Adamlarda taştaş geçer gibi kılıf yapıyor.



    Yakışır apple kullanıcılarına
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    WmGMD 1 gün
    Fiyatlar çok hoş yine güne orta Doğulu olarak uyandık.
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    drjacob 1 gün
    ekonomi o kadar iyi ki bir tane kılıf alamıyoruz
    Yanıtla +1
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    CWaRRioR 1 gün
    Apple'a sormuşlar "neden kılıfn eğri". Apple da demiş ki "bendgate"
    Yanıtla +1
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    cumhurfatih 1 gün
    muhaha ..kılıf bile 1000 tl pardon 999tl:)
    Yanıtla +1
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    asenler 1 gün
    Sevgili Karadede, "buton" dediğin, düğme'nin Fransızcasıdır. Hani gömlek ya da pantolon düğmesi var ya Fransızlar ona da buton der.
    Yani Türkçesi varken neden başka dillere yöneliyoruz. Türkçemize yazık değil mi?
    Yazıktır üzme atanı, Türkçe konuş, Türkçe yazış.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    antoffensive 1 gün asenler
    Çok haklısınız, gözümden kaçmış. Bundan sonra daha da dikkatli olacağımdan emin olabilirsiniz. Nazik uyarınız için de teşekkür ederim.
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    zunerall 1 gün
    Niye bilmiyorum ama bu kılıf çok tipsiz geliyor bana. iPhone'um olsa alıp takmazdım şahsen.
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    Fiyat da ayrı bomba. Maşallah pimi çekip atmışlar.
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    Apple, iPhone 11 ve
    6 etiket daha iphone 11 şarjlı klıf iPhone Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cep Tel Aksesuarları Anıl Burak Karadede
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