Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel

Katlanabilir telefonların beğenilen isimlerinden Huawei Mate X'in onarım fiyatları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan ve dakikalar içinde tükenen Huawei Mate X, 2400 dolarlık fiyat etiketinin yanı sıra onarım maliyetleriyle de dikkat çekiyor.
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Huawei Mate X ekran değişim fiyatıyla iPhone 11 Pro alınabiliyor
Akıllı telefonlardaki en yüksek maliyet ve servis fiyatlandırmasına sahip bileşenin ekran olduğu biliniyor. Ancak Huawei Mate X'in bir ekran değişim fiyatı var ki adeta dudak uçuklatıyor.
Neredeyse telefonun yarı fiyatına değiştirilen ekranın onarım maliyeti 7080 Yuan olarak açıklandı. Dolar cinsinden 1007$'a tekabül eden ekran değişim fiyatı, Mate 30 Pro'dan bile pahalıyken, aynı zamanda bir iPhone 11 Pro fiyatına tekabül ediyor.
Mate X'in en büyük rakibi Galaxy Fold'un ekran değişim fiyatına bakacak olursak; Samsung, Galaxy Fold'un ekran değişim fiyatını 599$ olarak açıklamıştı.
Huawei Mate X onarım fiyatları
Ekrandan sonra en yüksek onarım maliyetine sahip bileşen ise anakart olarak karşımıza çıkıyor. Mate X'in anakart değişimi için 510 doları gözden çıkarmak gerekiyor. telefonun diğer komponentlerinin değişim fiyatı ise şöyle:
- Ekran: 1007$
- Anakart: 510$
- Arka kamera: 100$
- Arka kapak (sol): 50$
- Arka kapak (sağ): 50$
- Batarya: 39$
Çin için belirlenen Huawei Mate Xonarım fiyatlarının ülkelere göre daha da artabileceği belirtliyor.
https://www.gizchina.com/2019/11/20/huawei-mate-x-repair-prices-announced-1000-for-screen-replacement/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyatlar globalde de bir artış eğiliminde. Sadece ekran değişimi için 7.080RMB ciddi bir meblağ ve bu Çin'dekiler için de öyle. Hoş hedef kitle için sorun değildir belki ama genel anlamda akıllı telefonlar için fiyatları yukarı çekmeye başladılar sanki.
Mate X için de bu fiyat epey iddialı olmuş hatta Samsung'a kıyasla neredeyse 2 kat fark var ama kalitesi ve sağlamlığı nasıl acaba? BOE isimli, Çinli bir şirket yapıyor üretimi. Şayet katlanmayla ilgili bir sıkıntısı yoksa (belli bir kullanımdan sonra iz kalması vs. gibi) ve çok narin değilse (Fold'un yaşadığı sıkıntının aksine); çok sık değişim gerekmeyebilir.
Yine de insanın içi sızlar sanki o parayı ekrana gömünce...