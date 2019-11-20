Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel

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Katlanabilir telefonların beğenilen isimlerinden Huawei Mate X'in onarım fiyatları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan ve dakikalar içinde tükenen Huawei Mate X, 2400 dolarlık fiyat etiketinin yanı sıra onarım maliyetleriyle de dikkat çekiyor.

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Huawei Mate X ekran değişim fiyatıyla iPhone 11 Pro alınabiliyor

Akıllı telefonlardaki en yüksek maliyet ve servis fiyatlandırmasına sahip bileşenin ekran olduğu biliniyor. Ancak Huawei Mate X'in bir ekran değişim fiyatı var ki adeta dudak uçuklatıyor.

Neredeyse telefonun yarı fiyatına değiştirilen ekranın onarım maliyeti 7080 Yuan olarak açıklandı. Dolar cinsinden 1007$'a tekabül eden ekran değişim fiyatı, Mate 30 Pro'dan bile pahalıyken, aynı zamanda bir iPhone 11 Pro fiyatına tekabül ediyor.

Mate X'in en büyük rakibi Galaxy Fold'un ekran değişim fiyatına bakacak olursak; Samsung, Galaxy Fold'un ekran değişim fiyatını 599$ olarak açıklamıştı.

Huawei Mate X onarım fiyatları

Ekrandan sonra en yüksek onarım maliyetine sahip bileşen ise anakart olarak karşımıza çıkıyor. Mate X'in anakart değişimi için 510 doları gözden çıkarmak gerekiyor. telefonun diğer komponentlerinin değişim fiyatı ise şöyle:

Ekran: 1007$

1007$ Anakart: 510$

510$ Arka kamera: 100$

100$ Arka kapak (sol): 50$

50$ Arka kapak (sağ): 50$

50$ Batarya: 39$

Çin için belirlenen Huawei Mate Xonarım fiyatlarının ülkelere göre daha da artabileceği belirtliyor.

https://www.gizchina.com/2019/11/20/huawei-mate-x-repair-prices-announced-1000-for-screen-replacement/