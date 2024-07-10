Samsung Galaxy Watch 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Yeni işlemciyle yüksek performans ve pil ömrü
- Samsung Galaxy Watch 7 fiyatı
- Samsung Galaxy Watch 7 özellikleri
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Önceki modeller aynı tasarım çizgisini koruyan Galaxy Watch 7, Armor alüminyum malzemeye, yuvarlak ekrana ve sağ tarafta iki adet fiziksel tuşa sahip. İki farklı boyuta sahip olan akıllı saatin 40mm'lik versiyonu 1.3 inç ve 44mm'lik versiyonu ise 1.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. 2.000 nite kadar parlaklık sunabilen ekranlar güneş altında rahatlıkla okunabiliyor.
Yeni işlemciyle yüksek performans ve pil ömrü
Donanım tarafında yapılan en büyük değişiklik ise Exynos W1000 çipsetine geçiş yapılması. Samsung'un 3nm süreciyle üretilen ilk işlemcisi olan Exynos W1000, önceki nesle göre 3,7 kata kadar performans artışı sunmasının yanında çok daha uzun pil ömrü sunuyor. Bunun dışında Galaxy Watch 7, 2 GB RAM ve önceki nesle göre iki kat fazla olan 32 GB depolama alanıyla geliyor.
Samsung Galaxy Watch 7'de kablosuz şarj hızı da artarak 10 Watt'tan 15 Watt'a yükseliyor. Bluetooth ve LTE versiyonları bulunan Watch 7'de Wi-Fi ve NFC bağlantısı her iki modelde de yer alıyor. Batarya büyüklüğünde ise bir değişiklik yapılmamış. 40mm Watch 7, 300 mAh bataryaya sahipken, 44mm versiyonu 425 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Ancak daha verimli işlemci sayesinde pil ömrü güç tasarrufu modunda 100 saate, normal modda 60 saate çıkarılmış.
Galaxy Watch 7 sensör tarafında GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop, aktivite ölçer, EKG, kalp atış hızı ve vücut yağ ölçer sensörleriyle geliyor. Ayrıca kullanıcılar uyku takibi, stres ve SpO2 verilerine ek olarak artık uyku aknesi takibi de yapabiliyor. Ayrıca yeni tasarlanan 13 LED'li BioActive Sensör ile egzersiz ve uyku sırasında kalp atış hızı daha yüksek doğrulukla ölçülebiliyor.
Dayanıklılık konusunda Watch 7, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ek olarak selefinde bulunan 5 ATM (50 m) su geçirmezlik ve IP68 su/toz sertifikasını koruyor.
Yazılım tarafında One UI 6 Watch ve Wear OS 5 ile yüklü gelen Galaxy Watch 7, Galaxy AI destekli yapay zeka ile günlük kondisyon takibi ve yeni uyku takibi özellikleriyle geliyor. Bunun yanında saatin kullanımını kolaylaştıran yeni hareketler de ekleniyor.
Samsung Galaxy Watch 7 fiyatı
Samsung Galaxy Watch 7'nin Bluetooth versiyonu, 40 mm için 9.999 TL, 44 mm için 10.999 TL fiyat etiketiyle Samsung'un sitesinde ön siparişe açılmış durumda. LTE verisyonu ise, 40 mm için 369 euro, 44 mm için 399 euro fiyat etiketine sahip. Bu modellerin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
Samsung Galaxy Watch 7 özellikleri
- Ekran: 40 mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal, 44 mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal
- Ram: 2 GB
- İşlemci: Exynos W1000
- Batarya: 40 mm 300 mAh / 44 mm 425 mAh 10W şarj
- Yazılım: Wear OS 5, One UI 6 Watch
- Depolama: 32 GB
- Sensör: Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü
- Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS
- Sertifikalar: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H
- Renk: Yeşil, Gümüş ve Krem
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.