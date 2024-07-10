Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni akıllı saati Galaxy Watch 7'yi tanıttı. Yeni çipset ile çok daha güçlenen akıllı saat neler sunuyor?
    Samsung Galaxy Watch 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle birlikte yeni Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra akıllı saatlerini de tanıttı. Galaxy Watch 6'da normal ve Classic model ayrımına giden Samsung, 2024 yılında tek bir Galaxy Watch 7 modeliyle karşımıza çıkıyor. Üste seviye de ise Galaxy Watch Ultra modeli yerini alıyor.

    Önceki modeller aynı tasarım çizgisini koruyan Galaxy Watch 7, Armor alüminyum malzemeye, yuvarlak ekrana ve sağ tarafta iki adet fiziksel tuşa sahip. İki farklı boyuta sahip olan akıllı saatin 40mm'lik versiyonu 1.3 inç ve 44mm'lik versiyonu ise 1.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. 2.000 nite kadar parlaklık sunabilen ekranlar güneş altında rahatlıkla okunabiliyor.

    Samsung Galaxy Watch 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Yeni işlemciyle yüksek performans ve pil ömrü

    Donanım tarafında yapılan en büyük değişiklik ise Exynos W1000 çipsetine geçiş yapılması. Samsung'un 3nm süreciyle üretilen ilk işlemcisi olan Exynos W1000, önceki nesle göre 3,7 kata kadar performans artışı sunmasının yanında çok daha uzun pil ömrü sunuyor. Bunun dışında Galaxy Watch 7, 2 GB RAM ve önceki nesle göre iki kat fazla olan 32 GB depolama alanıyla geliyor.

    Samsung Galaxy Watch 7'de kablosuz şarj hızı da artarak 10 Watt'tan 15 Watt'a yükseliyor. Bluetooth ve LTE versiyonları bulunan Watch 7'de Wi-Fi ve NFC bağlantısı her iki modelde de yer alıyor. Batarya büyüklüğünde ise bir değişiklik yapılmamış. 40mm Watch 7, 300 mAh bataryaya sahipken, 44mm versiyonu 425 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Ancak daha verimli işlemci sayesinde pil ömrü güç tasarrufu modunda 100 saate, normal modda 60 saate çıkarılmış.

    Samsung Galaxy Watch 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Watch 7 sensör tarafında GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop, aktivite ölçer, EKG, kalp atış hızı ve vücut yağ ölçer sensörleriyle geliyor. Ayrıca kullanıcılar uyku takibi, stres ve SpO2 verilerine  ek olarak artık uyku aknesi takibi de yapabiliyor. Ayrıca yeni tasarlanan 13 LED'li BioActive Sensör ile egzersiz ve uyku sırasında kalp atış hızı daha yüksek doğrulukla ölçülebiliyor. 

    Dayanıklılık konusunda Watch 7, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ek olarak selefinde bulunan 5 ATM (50 m) su geçirmezlik ve IP68 su/toz sertifikasını koruyor.

    Yazılım tarafında One UI 6 Watch ve Wear OS 5 ile yüklü gelen Galaxy Watch 7, Galaxy AI destekli yapay zeka ile günlük kondisyon takibi ve yeni uyku takibi özellikleriyle geliyor. Bunun yanında saatin kullanımını kolaylaştıran yeni hareketler de ekleniyor.

    Samsung Galaxy Watch 7 fiyatı

    Samsung Galaxy Watch 7'nin Bluetooth versiyonu, 40 mm için 9.999 TL, 44 mm için 10.999 TL fiyat etiketiyle Samsung'un sitesinde ön siparişe açılmış durumda. LTE verisyonu ise, 40 mm için 369 euro, 44 mm için 399 euro fiyat etiketine sahip. Bu modellerin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

    Samsung Galaxy Watch 7 özellikleri

    • Ekran: 40 mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal, 44 mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal
    • Ram: 2 GB
    • İşlemci: Exynos W1000
    • Batarya: 40 mm 300 mAh / 44 mm 425 mAh 10W şarj
    • Yazılım: Wear OS 5, One UI 6 Watch
    • Depolama: 32 GB
    • Sensör: Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü
    • Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS
    • Sertifikalar: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H
    • Renk: Yeşil, Gümüş ve Krem
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lnb tipi 2.kez mezuna kalmak ford fiesta en çok tutulan modeli booking güvenilir mi bosch buzdolabından tık tık ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız