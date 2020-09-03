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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’dan rakiplere gönderme: "Gizlilik, tabii ki iPhone’da"

    Apple bugün yayınladığı reklam filmiyle rakiplerinin verileri güvenli bir şekilde tutmamasına vurgu yaptı. Kişisel verilerin herkesle paylaşılmaması gerektiği, mizahi bir dille anlatılıyor.
    1 hf.
    4,5b
    1
    23
    iPhone
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Apple’dan rakiplere gönderme:
    Tam Boyutta Gör

    Apple, dijital platformlara yönelik yeni bir reklam filmi yayınladı. Reklam filminde, rakip platformların kişisel verilerin gizliliğine dikkat etmemesine vurgu yapıldı. Reklamın sonunda “Bazı şeyler size özel kalmalı. iPhone bunun için var.” sloganına yer veriliyor.

    Reklamda kullanıcıların arama sorguları, sağlık verileri, konum bilgisi ve şifrelerinin herkesle paylaşılmaması gerektiği mizahi bir dille anlatılıyor. Apple verilerin korunması ve 3. parti uygulamalarla paylaşımı konusunda yetenekli durumda. iOS 14 güncellemesiyle gizlilik odaklı daha fazla yeteneğe kavuşacak.

    Apple, reklamda bahsedilen verilerin gizliliğini nasıl sağlıyor?

    Safari

    “Boşanma avukatı bulmak için sekiz siteye baktım.”

    iPhone’da: Safari, yolunuza çıkan izleyicileri ortadan kaldırır. Akıllı Takip Önleme özelliği, sizi bir siteden diğerine izleyen reklamverenleri durdurmaya yardımcı olur.

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    Apple Harita

    “Evim buraya 300 metre uzaklıkta.”

    iPhone’da: Harita uygulaması, verilerinizi Apple ID’nizle ilişkilendirmez ve Apple gittiğiniz yerlerin geçmişini tutmaz.

    Ayrıca Bkz. "Google Haritalar, trafik sıkışıklıklarını daha oluşmadan tahmin edebilecek hale geliyor"

    “Tüm hesaplarımın şifresi…”

    iPhone’da: Kredi ve banka kartı numaralarınız Apple tarafından gizlenir ve Apple, sizinle ilişkilendirilebilecek işlem bilgilerini saklamaz.

    Apple Sağlık

    “Kalp atış hızım şu anda 150, 151, 152, şimdi tekrar 150 oldu.”

    iPhone’da: Sağlık uygulamasının hangi bilgileri alabileceğini ve bu bilgilerin kimlerle paylaşılacağını siz kontrol edersiniz. Telefonunuz parola, Touch ID veya Face ID ile kilitliyken Sağlık uygulamasındaki tüm sağlık ve fitness verileriniz şifrelenir. watchOS ve iOS’in en yeni sürümlerini kullanıyorsanız ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiyseniz sağlık ve aktivite verileriniz Apple’ın okuyamayacağı bir şekilde yedeklenir.



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    0MG90 1 hf. en beğenilen
    iCloud sızıntısını unuttular herhalde
    1 Yanıt Yanıtla +36
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 hf.
    Apple: FBI CIA ve NSA dışında kimseyle bilginizi paylaşmayız.
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    joven 1 hf.
    Apple şifre algoritması hala hackerlar tarafından çözülebilmiş olsaydı haber sitelerinde sıklıkla bahsi geçerdi kırılan hesap şifreleri tamamiyle kullanıcının şifreleme yanlışlıklarından kaynaklı oldu tabi olayı idrak noktasında uzak olunca sanki Apple güvenlik algoritması kırıldığı sanılıyor haberlerin içerikleri dikkatlice okumamanın cehaleti eksikliği olunca öyle sanılıyor
    Apple şifre algoritması hala hackerlar tarafından çözülebilmiş olsaydı haber sitelerinde sıklıkla bahsi geçerdi kırılan hesap şifreleri tamamiyle kullanıcının ş...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 6 gün
    Ciddi ciddi bu gizlilik palavrasına, icloud korunmasına, inanan temiz yürekli insanlar var..
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    Alqu 1 hf.
    Apple nin tek kötü olduğu bir alan var oda hiç bir konuda kötü olmaması
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    Elitforce 1 hf.
    Yav he
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    noobszle 1 hf.
    gelde anlat simdi ne farkı var , ulan elin abdsine evi arabayı ustine yaptık bundan korkmamaliyz , ama cinliye yapınca dur korkmak gerekiyor , ah ah
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    mcrew (kemal kemal) 1 hf.
    Adamlar sırf Çin pazarını kaybetmemek için Çin deki tüm apple kullanıcılarının icloud verilerini Çin hükumeti destekli bir veri merkezine taşıdı. Bu adamlar para için her şeyi yapar.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Millet birbirini dinliyordu bu ara face time ile... Dandik bi whatsapp mesajı ile birbirlerinin telefonu çökertiyordu iosu sıfırlamadan çözülmüyordu falan... Reklamın reklamı bu ayıp artık.
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    The Hollow 1 hf.
    Bazı yorumlar gerçekten acınası. Apple %100 haklı. Fakat challenge seven biri olarak Xiaomi/Android reklam & takipçilerini engellemek hoşuma gidiyor.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    [code]https://raw.githubusercontent.com/unknownFalleN/xiaomi-dns-blocklist/master/xiaomi_dns_block.lst
    https://raw.githubusercontent.com/thewan056/MIUI-hosts-list/master/hosts.txt
    https://raw.githubusercontent.com/alexey-krylov/mitv-hosts/master/mitv-hosts[/code]
    Yanıtla +2
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    joven 1 hf.
    Apple şifre algoritması hala hackerlar tarafından çözülebilmiş olsaydı haber sitelerinde sıklıkla bahsi geçerdi kırılan hesap şifreleri tamamiyle kullanıcının şifreleme yanlışlıklarından kaynaklı oldu tabi olayı idrak noktasında uzak olunca sanki Apple güvenlik algoritması kırıldığı sanılıyor haberlerin içerikleri dikkatlice okumamanın cehaleti eksikliği olunca öyle sanılıyor
    Yanıtla +15
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    AndrewRayel (Erdi ) 1 hf.
    Dandroid marketten duvarkagidi uygulamasi indiriyorsun cagri gecmisi telefon numaralari, arama kaydi, on kamera, bluetooth gecmisi, konum bilgileri herseye izin verip kuruyorsun :D
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    dugers (syt dgr) 1 hf.
    Apple gizliliğini Jennifer Lawrence'a sormak gerekiyor.
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    AndJusticeForAll (Serdar Tepeyurt) 1 hf. dugers
    ah bir de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktan vazgeçsek
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    kişisel verilerin korunması, gizlilik ve
    3 etiket daha veri güvenliği Güvenlik Apple
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