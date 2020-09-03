Apple’dan rakiplere gönderme: "Gizlilik, tabii ki iPhone’da"

Tam Boyutta Gör

Apple, dijital platformlara yönelik yeni bir reklam filmi yayınladı. Reklam filminde, rakip platformların kişisel verilerin gizliliğine dikkat etmemesine vurgu yapıldı. Reklamın sonunda “Bazı şeyler size özel kalmalı. iPhone bunun için var.” sloganına yer veriliyor.

Reklamda kullanıcıların arama sorguları, sağlık verileri, konum bilgisi ve şifrelerinin herkesle paylaşılmaması gerektiği mizahi bir dille anlatılıyor. Apple verilerin korunması ve 3. parti uygulamalarla paylaşımı konusunda yetenekli durumda. iOS 14 güncellemesiyle gizlilik odaklı daha fazla yeteneğe kavuşacak.

Apple, reklamda bahsedilen verilerin gizliliğini nasıl sağlıyor?

Safari

“Boşanma avukatı bulmak için sekiz siteye baktım.”

iPhone’da: Safari, yolunuza çıkan izleyicileri ortadan kaldırır. Akıllı Takip Önleme özelliği, sizi bir siteden diğerine izleyen reklamverenleri durdurmaya yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir

iPhone ve iPad’lerde kritik hata: Uygulamalar açılmıyor!

Apple Harita

“Evim buraya 300 metre uzaklıkta.”

iPhone’da: Harita uygulaması, verilerinizi Apple ID’nizle ilişkilendirmez ve Apple gittiğiniz yerlerin geçmişini tutmaz.

Ayrıca Bkz. "Google Haritalar, trafik sıkışıklıklarını daha oluşmadan tahmin edebilecek hale geliyor"

“Tüm hesaplarımın şifresi…”

iPhone’da: Kredi ve banka kartı numaralarınız Apple tarafından gizlenir ve Apple, sizinle ilişkilendirilebilecek işlem bilgilerini saklamaz.

Apple Sağlık

“Kalp atış hızım şu anda 150, 151, 152, şimdi tekrar 150 oldu.”

iPhone’da: Sağlık uygulamasının hangi bilgileri alabileceğini ve bu bilgilerin kimlerle paylaşılacağını siz kontrol edersiniz. Telefonunuz parola, Touch ID veya Face ID ile kilitliyken Sağlık uygulamasındaki tüm sağlık ve fitness verileriniz şifrelenir. watchOS ve iOS’in en yeni sürümlerini kullanıyorsanız ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiyseniz sağlık ve aktivite verileriniz Apple’ın okuyamayacağı bir şekilde yedeklenir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.