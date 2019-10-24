Apple’dan tedarikçisi Japan Display’e hayat öpücüğü

Teknoloji dünyasındaki hızlı değişimlere ayak uyduramayarak zora giren firmalara Japan Display de eklendi. Gelirinin önemli kısmını Apple tedariğinden elde eden firma OLED geçişini yakalayamayınca iflasın eşiğine geldi.

Apple elini taşın altına koydu

LCD ekran üretiminin yüzde 20’sine sahip olan JDI iş OLED ekranlara gelince tıkanıyor. Yeteri kadar OLED üretimine yatırım yapamayan JDI büyük ortağı Apple’ı Samsung’a kaptırdı. Sonradan yarışa dahil olsa da pazarı Çinli ve Tayvanlı rakipler istila ettiği için geç kalmış oldu.

Giderek büyüyen ve kâr marjı da yüksek olan bu pazarda geç kalması JDI’ya mali olarak ağır bir bedel ödetti. Gelirlerinin yüzde 60’ı Apple’dan gelen JDI, OLED ihalelerini alamayınca maliyetleri karşılayamadı ve sıkıntıya girdi. Buna bir de iPhone modellerinde LCD ekranın tamamen kaldırılması da işin tuzu biberi oldu. Son 5 senedir firmanın mali açıdan sıkıntıda olduğu ifade ediliyor.

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Yılın ortalarında varlıklarının yarısını bir yatırım konsorsiyumuna satan JDI yine de beklediği kadar maliyetleri karşılayabilmiş değil. Apple’a tedariği de sıkıntıya gireceği için ortağından önemli bir hamle geldi.

Firmanın patronu Minoru Kikuoka önemli bir ortaklarının ödeme aralığını kısaltarak nakit birikimine katkı yapacağını açıkladı. Bu katkının toplamda 370 milyon doları bulabileceği ifade ediliyor. Kısa vadede bu birikim firmanın operasyonları için yeterli olacak.

Kaynaklar isim verilmese de bu ortağın Apple olduğunu ifade ediyor. Halen Apple için belirli bir oranda LCD ekran üreten JDI ayrıca Apple Watch Series 5 modellerine de LG Display ile birlikte OLED panel üretiyor.

Bununla birlikte Apple’ın uzun bir süre bunu sürdüreceği düşünülmüyor. Muhtemelen tedarik tarafında sıkıntı yaşamamak için firma elini taşın altına koydu ancak JDI mali durumunu yoluna koyamazsa ortaklık da bitebilir.

https://appleinsider.com/articles/19/10/23/apple-helping-out-lcd-supplier-japan-display-with-shorter-payment-terms