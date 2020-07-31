Apple dijital servisleri gelir rekoru kırmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgınının teknoloji dünyasını derinden etkilediği şu dönemlerde gelirlerde paralel olarak etkileniyor. Yine de pek çok teknoloji devi süreci hasarsız geçirmeyi başarıyor. Apple da bunlardan birisi.

İlginizi Çekebilir

Apple, artan COVID-19 vakaları sebebiyle ABD'deki mağazalarını tekrar kapatmaya başladı

Gelirler arttı

Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre Apple toplamda 59.6 milyar dolar gelir elde ederken yıl bazında yüzde 10 artış sağladı. Faaliyet karı 13 milyar dolar olurken net kar da 11 milyar dolar seviyesine ulaştı. Her iki kalemde de bir miktar artış yaşandı.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

Apple’ın en büyük gelir kaynağı olan iPhone satışları 26.4 milyar dolar ile düz bir çizgi izledi. Mac satışları 7 milyar dolar ile yüzde 20 civarıdna bir artış yakaladı. iPad satışları ise 6.5 milyar dolar ile yüzde 30 civarında arttı. Özellikle pandemi döneminin evden iş yapmayı kolaylaştıracak ürünlere ilgiyi arttırdığı görülüyor. Giyilebilir ve müzik kategorisi de yine 6.4 milyar dolar ile yüzde 20 artış elde etti.

Apple News+, Apple TV+, Apple Music gibi dijital hizmetlerin toplandığı bölüm ise 13.1 milyar dolar gelir ile yeni bir rekora imza attı. Gelirlerin beşte birini oluşturan hizmetler bölümü yapılan yatırımlarla birlikte önümüzdeki dönemde de büyümeye devam edecek.

https://www.techpowerup.com/270498/apple-reports-third-quarter-results

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.