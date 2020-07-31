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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple dijital servisleri gelir rekoru kırmaya devam ediyor

    Pandemi döneminde dengeyi korumayı başaran Apple gelirlerini de arttırdı. Evden çalışma nedeniyle masa üstü tarzındaki cihazlara ilginin artması en önemli etken.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple dijital servisleri gelir rekoru kırmaya devam ediyor
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    Koronavirüs salgınının teknoloji dünyasını derinden etkilediği şu dönemlerde gelirlerde paralel olarak etkileniyor. Yine de pek çok teknoloji devi süreci hasarsız geçirmeyi başarıyor. Apple da bunlardan birisi.

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    Gelirler arttı

    Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre Apple toplamda 59.6 milyar dolar gelir elde ederken yıl bazında yüzde 10 artış sağladı. Faaliyet karı 13 milyar dolar olurken net kar da 11 milyar dolar seviyesine ulaştı. Her iki kalemde de bir miktar artış yaşandı.

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    Apple’ın en büyük gelir kaynağı olan iPhone satışları 26.4 milyar dolar ile düz bir çizgi izledi. Mac satışları 7 milyar dolar ile yüzde 20 civarıdna bir artış yakaladı. iPad satışları ise 6.5 milyar dolar ile yüzde 30 civarında arttı. Özellikle pandemi döneminin evden iş yapmayı kolaylaştıracak ürünlere ilgiyi arttırdığı görülüyor. Giyilebilir ve müzik kategorisi de yine 6.4 milyar dolar ile yüzde 20 artış elde etti.

    Apple News+, Apple TV+, Apple Music gibi dijital hizmetlerin toplandığı bölüm ise 13.1 milyar dolar gelir ile yeni bir rekora imza attı. Gelirlerin beşte birini oluşturan hizmetler bölümü yapılan yatırımlarla birlikte önümüzdeki dönemde de büyümeye devam edecek.



    https://www.techpowerup.com/270498/apple-reports-third-quarter-results Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
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    rekor kırması normal.
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    galaxyg (Yağız Tümer) 1 gün
    Senelik 50 tl apple arcade ve her ay apple music öğrenci aboneliğim var Sadece bu ikisi yılda 150 tl yapıyor.. Ve bana somut bişi satmadan bunu yapıyor maliyeti düşükBenim gibi milyonlar vardır .. İyi para cidden
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    SergeantMajorT 1 gün galaxyg
    Senelik 50tl apple arcade nasıl oluyor hocam?
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    Forum1th 1 gün galaxyg
    Dostum somut bir şey satmaması maliyetli olmadığı anlamına gelmiyor. Günümüzde dijital oyunlar 200-300 liradan yerine göre 600-700 liralara çıkıyor. Ona bakarsan onlar da dijital ve soyut. Bu aboneliklerin aslında basit olarak sunucularındaki belirli içeriğe erişim, sürekli ve kesintisiz bir hizmet aslında. Yazılım geliştirme falan da var da bu kâr oranına baktığımızda devede kuşaktır.
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    cand. 1 gün
    Güzel para kanka
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    drjacob (... ) 1 gün
    Apple’ın rekor kırmadığı bir şey mi kaldı
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