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    Canlı Yayın
    iPhone 14 tanıtılıyor! Yeni modellerin fiyatları ve bilmeniz gereken tüm detaylar:

    Apple'ın iPhone 14'ü tanıtacağı etkinlik başlıyor: 19:45'te canlı yayında bize katılın!

    Apple'ın iPhone 14 ve Apple Watch 8'i tanıtacağı Apple etkinliği 20:00'de başlayacak. Biz de 19:45'te yayına başlayacağız ve canlı yayında simültane çeviri ile yeni ürünleri yorumlayacağız.
    Oy Ver

    Apple'ın bu akşam 20:00'de başlayacak olan etkinliğinde iPhone 14 ve Apple Watch 8 tanıtılacak. Ayrıca AirPods Pro 2. Nesil duyurusu da bekleniyor. Biz de bu etkinliği canlı yayında sizlere simültane çeviri olarak sunacağız ve yeni ürünleri sizlere anlık olarak yorumlayacağız. 

    Canlı yayınımız 19:45'te başlayacak. Canlı yayına yukarıdaki YouTube oynatıcısından katılabilirsiniz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 2 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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