Apple'ın iPhone 14'ü tanıtacağı etkinlik başlıyor: 19:45'te canlı yayında bize katılın!

Apple'ın bu akşam 20:00'de başlayacak olan etkinliğinde iPhone 14 ve Apple Watch 8 tanıtılacak. Ayrıca AirPods Pro 2. Nesil duyurusu da bekleniyor. Biz de bu etkinliği canlı yayında sizlere simültane çeviri olarak sunacağız ve yeni ürünleri sizlere anlık olarak yorumlayacağız.

Canlı yayınımız 19:45'te başlayacak. Canlı yayına yukarıdaki YouTube oynatıcısından katılabilirsiniz.

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Apple etkinliği canlı yayınımız 19:45'te başlıyor