Apple'ın iPhone 14'ü tanıtacağı etkinlik başlıyor: 19:45'te canlı yayında bize katılın!

Apple'ın bu akşam 20:00'de başlayacak olan etkinliğinde iPhone 14 ve Apple Watch 8 tanıtılacak. Ayrıca AirPods Pro 2. Nesil duyurusu da bekleniyor. Biz de bu etkinliği canlı yayında sizlere simültane çeviri olarak sunacağız ve yeni ürünleri sizlere anlık olarak yorumlayacağız.
Canlı yayınımız 19:45'te başlayacak. Canlı yayına yukarıdaki YouTube oynatıcısından katılabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler