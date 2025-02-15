OnePlus, iPhone benzeri eylem düğmesine geçiş yapabilir

OnePlus, 2015’te tanıtılan OnePlus 2 modelinden bu yana her telefonunda fiziksel Alert Slider düğmesine yer veriyor. Kullanıcıların kolayca sessiz, titreşim ve zil modları arasında geçiş yapmasını sağlayan bu fiziksel tuş, OnePlus hayranları tarafından oldukça beğeniliyor olsa da iddialar, şirketin bu ikonik özelliğe veda etmeye hazırlandığına ve yeni iPhone modellerinde yer alan Eylem Düğmesi'ne geçiş yapacağına işaret ediyor.
sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!