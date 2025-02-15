OnePlus, iPhone benzeri eylem düğmesine geçiş yapabilir

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Android dünyasının önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, sızıntılarla gündemde kalmaya devam ediyor. İddialara göre OnePlus ve Oppo, önümüzdeki dönemde ikonik uyarı kaydırıcısına (Alert Slider) veda edecek ve yeni iPhone modellerinde görülen tuşa yer verecek.

Xiaomi 15 Ultra'nın global lansman tarihi onaylandı 2 sa. önce eklendi

Apple etkisi devam ediyor

OnePlus, 2015’te tanıtılan OnePlus 2 modelinden bu yana her telefonunda fiziksel Alert Slider düğmesine yer veriyor. Kullanıcıların kolayca sessiz, titreşim ve zil modları arasında geçiş yapmasını sağlayan bu fiziksel tuş, OnePlus hayranları tarafından oldukça beğeniliyor olsa da iddialar, şirketin bu ikonik özelliğe veda etmeye hazırlandığına ve yeni iPhone modellerinde yer alan Eylem Düğmesi'ne geçiş yapacağına işaret ediyor.

Mobil teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, OnePlus ve Oppo’nun önümüzdeki dönemde Alert Slider’ı kaldırarak yerine ‘Magic Cube Key’ adlı yeni bir fiziksel düğme eklemeyi planladığını duyurdu. Bu yeni düğme, varsayılan olarak telefonu sessize alma işlevine sahip olacak ancak iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serilerinde gördüğümüz gibi kişiselleştirilebilir bir yapıya sahip olacak. Bu yeni düğme sayesinde kullanıcılar, kamera açma, ekran görüntüsü alma, el fenerini açma gibi işlevleri tek tuşla gerçekleştirebilecek. Digital Chat Station, iddiaları doğrulayacak Çince bir ekran görüntüsü yayınladı. Henüz Oppo veya OnePlus konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Yeni OnePlus ve Oppo telefonları Eylem Düğmesi ile gelebilir