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    Anlık Bildirim

    OnePlus, iPhone benzeri eylem düğmesine geçiş yapabilir

    Android pazarının en önemli isimlerinden olan OnePlus, ikonik uyarı kaydırıcısını geride bırakabilir. Sızıntılara göre firma, yakında telefonlarına Eylem Düğmesi ekleyebilir.
    Yeni OnePlus ve Oppo telefonları Eylem Düğmesi ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Android dünyasının önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, sızıntılarla gündemde kalmaya devam ediyor. İddialara göre OnePlus ve Oppo, önümüzdeki dönemde ikonik uyarı kaydırıcısına (Alert Slider) veda edecek ve yeni iPhone modellerinde görülen tuşa yer verecek.

    Apple etkisi devam ediyor

    OnePlus, 2015’te tanıtılan OnePlus 2 modelinden bu yana her telefonunda fiziksel Alert Slider düğmesine yer veriyor. Kullanıcıların kolayca sessiz, titreşim ve zil modları arasında geçiş yapmasını sağlayan bu fiziksel tuş, OnePlus hayranları tarafından oldukça beğeniliyor olsa da iddialar, şirketin bu ikonik özelliğe veda etmeye hazırlandığına ve yeni iPhone modellerinde yer alan Eylem Düğmesi'ne geçiş yapacağına işaret ediyor.

    OnePlus - Magic Cube Key
    Mobil teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, OnePlus ve Oppo’nun önümüzdeki dönemde Alert Slider’ı kaldırarak yerine ‘Magic Cube Key’ adlı yeni bir fiziksel düğme eklemeyi planladığını duyurdu. Bu yeni düğme, varsayılan olarak telefonu sessize alma işlevine sahip olacak ancak iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serilerinde gördüğümüz gibi kişiselleştirilebilir bir yapıya sahip olacak. Bu yeni düğme sayesinde kullanıcılar, kamera açma, ekran görüntüsü alma, el fenerini açma gibi işlevleri tek tuşla gerçekleştirebilecek. Digital Chat Station, iddiaları doğrulayacak Çince bir ekran görüntüsü yayınladı. Henüz Oppo veya OnePlus konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.
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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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