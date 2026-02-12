iPhone'lar için iOS 26.3 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 26.3 ve iPadOS 26.3, belirtilmeyen hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor ancak Apple'ın vurgulamadığı birkaç özellik de var.

iOS 26.3 yenilikler neler?

Android ve iPhone arasında daha kolay geçiş

Üçüncü taraf cihazlar için bildirim yönlendirme

Operatörler için hassas konum sınırlaması

Güvenlik açıklarının kapatılması

Hata düzeltmeleri

Apple, iOS 26.3 ile iPhone kullanıcılarının Android akıllı telefonlara geçişini kolaylaştırdı. Güncelleme, iPhone kullanıcısının cihazını bir Android cihazın yanına koyarak aktarım işlemini başlatmasına olanak tanıyan yeni bir aktarım aracı (Android'e Aktar) sunuyor.

İki akıllı telefon birbirine bağlandığında, kullanıcılar fotoğrafları, mesajları, notları, uygulamaları, şifreleri, telefon numaralarını ve daha fazlasını aktarmayı seçebiliyor. Veri aktarımları, ayrı bir uygulama indirmeye ve kullanmaya gerek kalmadan gerçekleşiyor, bu da süreci kolaylaştırıyor.

Sağlık verileri, Bluetooth ile eşleştirilmiş cihazlar ve kilitli notlar gibi korunan öğeler yeni cihaza aktarılmıyor. Google da Android'den iPhone'a veri aktarımı için benzer bir özellik sunuyor, bu nedenle iki platform arasında iki yönlü bir işlem söz konusu.

Google ve Apple, DMA'nın hizmetlerin kullanıcıların bir işletim sistemine kilitlenmesini önlemek için birlikte çalışabilirlik sunmasını gerektirmesi nedeniyle bu özelliği uygulamaya koymuş gibi görünüyor. İki şirket, bu işlevselliği yalnızca AB'de değil, dünya genelinde eklemeyi tercih etti.

iOS 26.3, operatör konum takibini sınırlayan bir ayar içeriyor ancak bu özellik dünya çapında yalnızca birkaç operatörle sınırlı. Amerika’da şu anda yalnızca Boost Mobile bu özelliği destekliyor. İngiltere'de EE ve BT, Almanya'da Telekom, Tayland’da AIS ve True bu özelliği sunuyor. Ayrıca yalnızca Apple’ın C1 veya C1X modemine sahip cihazlarında destekleniyor.

Apple, iOS 26.3 güncellemesiyle Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan, üçüncü taraf giyilebilir cihazlar için Avrupa'ya özgü başka değişiklikler de ekledi. Kulaklıklar ve akıllı saatler gibi cihazlar, gelecekte AirPods ve Apple Watch'ta bulunan bazı işlevleri kullanabilecek. Yakınlık eşleştirmesi, üçüncü taraf cihazların bir iPhone veya iPad'e aksesuarı yaklaştırarak AirPods benzeri tek dokunuşla iOS cihazıyla eşleşmesine olanak tanıyacak. Akıllı saatler gibi üçüncü taraf aksesuarlar, iPhone'dan daha fazla bildirim alabilecek ve bu bildirimler görüntülenip etkileşimde bulunabilecek. Apple, bildirimlerin tek bir bağlı cihaza iletilmesine izin veriyor, bu nedenle üçüncü taraf saat için bildirimleri açmak, Apple Watch'taki bildirimleri devre dışı bırakıyor.

Apple, iOS 26.3 ile birlikte iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3 ve watchOS 26.3 güncellemelerini de yayınladı. Yeni sürümler, büyük ölçüde hata düzeltmelerine ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanıyor. Apple, güncellemelerle düzinelerce güvenlik açığının kapatıldığını söylüyor ve bunlarda birinin aktif olarak kullanıldığı belirtildi.

Dyld dinamik bağlantı düzenleyicisindeki bir güvenlik açığı, rastgele kod yürütülmesine izin veriyor. Apple, hatanın iOS 26'dan önceki iOS sürümlerinde hedef alınan kişilere karşı son derece gelişmiş bir saldırıda kullanılmış olabileceğini söylüyor. Apple, bellek bozulması sorununun geliştirilmiş durum yönetimiyle giderildiğini söylüyor.

