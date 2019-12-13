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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple için kötü haber: Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 azaldı

    Teknoloji devi Apple'ın en önem verdiği pazarlardan biri olan Çin'deki iPhone satışlarının yüzde 35 azaldığı belirtiliyor. Bunun nedeni ise kullanıcıların Huawei cihazlara yönelmesi.
    11 sa.
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    8
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple için kötü haber: Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 azaldı
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    Apple'ın dünya genelinde en önem verdiği pazarların başında hiç kuşku yok ki Çin geliyor. Şirketin yüksek satış rakamlarına ulaştığı Çin pazarında, gelen haberlere bakılırsa iPhone satışları yüzde 35 azalmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Chrome artık, şifrenizin çalınıp çalınmadığını size söyleyecek"

    Huawei pazar payını yükseltiyor

    Apple'ın hisselerinin yüzde 1 değer kaybetmesine ve 267.67 dolara düşmesine neden olan bu gelişme, şirket için son derece olumsuz bir haber. Zira Apple'ın pazar payının düşmesi demek, Çinli rakiplerinin daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Apple'ın bu düşüşünün ardında, özellikle ABD ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Huawei var. Zira Çinli kullanıcıların yaşanan olaylar karşısında Huawei tarafına geçtikleri belirtiliyor.

    Apple için kötü haber: Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 azaldı
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    Sonuç olarak Reuters'ın da yayınladığı bilgilere göre Kasım ayında Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 oranında düştü. Eylül ve Kasım ayları arasındaki düşüşün de yüzde 7.4 olduğu belirtiliyor. Sonuç olarak Apple'ın, Çin akıllı telefon pazarındaki payının üçüncü çeyrekte yüzde 7'den yüzde 5'e düştüğü açıklanırken, Huawei'nin ise pazarın yüzde 42'sine sahip olduğu açıklandı.



    https://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-china/apples-china-iphone-shipments-fall-35-in-november-credit-suisse-idUSKBN1YG1SL Yorum Yaz
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    12 Angry Men 10 sa. en beğenilen
    Amerika ve Avrupa olmasa Çin ürettiklerini nereye satacak o nüfusu nasıl doyurup iş imkanı sağlayacak ? Nüfus eskiden önemliydi, günümüzde önemi yok tam tersi yük oluyor.
    Amerika ve Avrupa olmasa Çin ürettiklerini nereye satacak o nüfusu nasıl doyurup iş imkanı sağlayacak ? Nüfus eskiden önemliydi, günümüzde önemi yok tam tersi y...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    soneday 7 sa.
    Çinin %35'i 2 Türkiye yapıyor resmen
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    JackWondo 7 sa.
    Yerli ve milli duygular Çinlilerde arşa çıkmış belli oluyor !
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    12 Angry Men 10 sa. en beğenilen
    Amerika ve Avrupa olmasa Çin ürettiklerini nereye satacak o nüfusu nasıl doyurup iş imkanı sağlayacak ? Nüfus eskiden önemliydi, günümüzde önemi yok tam tersi yük oluyor.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    yorumculuklar 8 sa. 12 Angry Men
    ABD bu nüfustan iyi kar ediyordu fakat... Özellikle NBA konusunda; her yaz her takımın düzenlediği özel Çin gezileri vb. ABD'nin toplam izleyici kitlesinden daha fazlasını Çin tek başına izliyor. Çin nüfusunda biraz ABD özentiliği var, bu yüzden telefonlarının arayüzü de bence daha çok iPhone'a benziyor. ABD, pazardaki bu özentilikten iyi faydalanıyordu fakat NBA'de bile büyük kayıp yaşadılar.
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    lterlemez 4 sa. 12 Angry Men
    Amerika BD ve Avrupa dediğiniz yerlerin toplam nüfusu, Çin'in yarısını bile zoraki geçiyor (2018 yılı itibari ile AB 512,4 milyon, Amerika Birleşik Devletleri 327,2 milyon nüfusa sahip?). Yorumunuzu şöyle yapsaydınız anlardım, "(kendi vatandaşından elde ettiği) kardan değil ama (yabancıdan elde ettiği) katma değeri yüksek kardan olacaklar"; "Amerika ve Avrupa olmasa Çin ürettiklerini nereye satacak o nüfusu nasıl doyurup iş imkanı sağlayacak? Nüfus eskiden önemliydi, günümüzde önemi yok tam tersi yük oluyor" yorumunuz biraz abartı bir yorum. Bırakın satmayı, nüfusunuz olmaz ise o ürünleri üretemezsiniz bir kere. Ayrıca bir ürünü ürettiğinizde, kendi insanınıza (beğendirip) satamıyorsanız, başkasına da satamazsınız. İlave olarak, sadece kendi nüfusunun 3'te 1'sine satsa, üretimini devam ettirmesi için büyük bir etkidir (2017 yılı itibari ile 1,386 milyar nüfusu var, oturun hesaplayın.)
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    Guhong01 10 sa.
    Amerika'nın gücü para, silah ve teknoloji ise Çin'in en büyük gücü de nüfusudur. Bir savaşın kazananı olmaz, Amerika büyük hata yapıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    BaatılRhymer 10 sa. Guhong01
    silah ve teknolojide Çinde fazlasıyla var diye düşünüyorum. Bu şavaşın kazananı olmaz fakat Amerika ölmese de yerde yatarken Çin hala ayakta durabilecek durumda olur.
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    khytr89 10 sa.
    Yerli malının önemi
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