Apple için kötü haber: Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 azaldı

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Apple'ın dünya genelinde en önem verdiği pazarların başında hiç kuşku yok ki Çin geliyor. Şirketin yüksek satış rakamlarına ulaştığı Çin pazarında, gelen haberlere bakılırsa iPhone satışları yüzde 35 azalmış durumda.

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Huawei pazar payını yükseltiyor

Apple'ın hisselerinin yüzde 1 değer kaybetmesine ve 267.67 dolara düşmesine neden olan bu gelişme, şirket için son derece olumsuz bir haber. Zira Apple'ın pazar payının düşmesi demek, Çinli rakiplerinin daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Apple'ın bu düşüşünün ardında, özellikle ABD ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Huawei var. Zira Çinli kullanıcıların yaşanan olaylar karşısında Huawei tarafına geçtikleri belirtiliyor.

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Sonuç olarak Reuters'ın da yayınladığı bilgilere göre Kasım ayında Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 oranında düştü. Eylül ve Kasım ayları arasındaki düşüşün de yüzde 7.4 olduğu belirtiliyor. Sonuç olarak Apple'ın, Çin akıllı telefon pazarındaki payının üçüncü çeyrekte yüzde 7'den yüzde 5'e düştüğü açıklanırken, Huawei'nin ise pazarın yüzde 42'sine sahip olduğu açıklandı.

https://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-china/apples-china-iphone-shipments-fall-35-in-november-credit-suisse-idUSKBN1YG1SL